Det bekrefter Det hvite hus til ABC News.

– Presidenten tar helsen og sikkerheten til både ham selv, de som jobber med han, og det amerikanske folk, på største alvor, sa talsmann, Judd Deere, i Det hvite hus, til kringkasteren, torsdag kveld lokal tid.

Trump-rådgiveren reiste sammen med presidenten både til og fra tirsdagens debatt i Cleveland.

RÅDGIVER: President Donald Trump og rådgiver Hope Hicks. Avbildet sammen i 2018. Foto: Andrew Harnik / AP

Hicks satt også i samme helikopter som presidenten onsdag. Fra Det hvite hus til flybasen Andrews, utenfor hovedstaden.

– Det hvite hus samarbeider med presidentens lege og Det militære kontoret i Det hvite hus. For å sikre at alle planer og prosedyrer er i tråd med smittevernrådene fra CDC. For å hindre eksponering for koronaviruset i størst mulig grad når presidenten er på reise, sier talsmannen.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er USAs svar på Folkehelseinstituttet.