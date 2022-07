Trump skal ha gitt «grønt lys» til kongress-stormerne

USAs tidligere president Donald Trump er på stadig tynnere is.

I natt norsk tid gjennomførte kongresskomiteen for 6. januar-høringene sin 8. høring.

6. januar-komitéen har lagt frem bevis etter bevis og vitne etter vitne for at Donald Trump aktivt planla demonstrasjonen som endte med et angrep mot Kongressen i januar i fjor.

I natt gjennomførte kongresskomiteen sin åttende høring. Trumps handlinger under selve stormingen granskes.

Komiteen kan ikke selv ta rettskraftige avgjørelser, men presset mot riksadvokaten for å opprette en straffesak mot Trump vokser.

6. januar 2021 var tusenvis av Trump-tilhengere samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet. Rundt 2000 brøt seg inn i Kongressen. Fem mennesker døde og 128 politifolk ble skadd.

UBEKYMRET: Donald Trump taler til tilhengere for å bestride utfallet av valget foran Det hvite hus, 6. januar 2021. Foto: JIM BOURG / Reuters

En tidligere rådgiver hevdet under høringen at Trump ga «grønt lys» til demonstrantene utenfor Kongressen.

To vitner bekreftet forklaringen til Cassidy Hutchinson, assistenten til en av Trumps rådgivere, i den ekstraordinære kongresshøringen 28. juni.

En tidligere politimann som jobbet med presidentens bilkortesje 6. januar, sier at «Presidenten var opprørt, og han var bestemt på at han skulle til Kongressen».

En ny video ble også vist for komiteen av Trump som filmer stormingen og sier «vi elsker dere, dere er veldig spesielle».

Flere vitner har beskrevet hvordan Trump satt og så på stormingen på TV i timevis, mens folk rundt han, inkludert presidentens egne barn, bønnfalte ham om å gjøre noe.

«Trump mislyktes ikke i å handle, han valgte å ikke handle», sa den republikanske representanten fra delstaten Illinois under høringen.

Dagen etter stormingen skulle Trump ha en pressekonferanse hvor han skulle fordømme stormingen av Kongressen. Videoen viser blant annet at Trump ikke ville erkjenne at «valget er over».

Fakta om kongresstormingen Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspandér faktaboks Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til dem gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk og oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne valgresultatet.

Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

Fem mennesker døde. En av demonstrantene ble skutt og drept av vakter da hun forsøkte å trenge seg inn en barrikadert dør, og en politimann døde senere av skader han ble påført. Tre andre døde i det politiet betegner som medisinske nødhendelser.

140 politifolk ble skadd i sammenstøtene.

Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

Flere enn 720 personer er hittil tiltalt etter stormingen. Over 100 av dem er pågrepet, og minst 25 er terrorsiktet. Nærmere 70 er dømt. Kilde: NTB og AFP

Sikkerhetsvakter fryktet for eget liv

En sikkerhetsvakt ved Det hvite hus avga en anonym forklaring. Vitnet forklarte at sikkerhetsvaktene til visepresidenten Mike Pence «ropte» mens de forsøkte å få ham ut.

Videre forklarte vitnet at sikkerhetsvaktene til Pence følte at livene deres sto i fare, og at de ringte familiemedlemmer «for å ta avskjed».

«På bakken trodde sikkerhetsvaktene at ting kom til å bli veldig stygt», sa vitnet.

I natt vitnet blant annet sikkerhetsrådgiver Matthew Pottinger og assisterende talsperson Sarah Matthews. Disse to skal ha hatt nær kontakt med Trump på selve dagen.

Pottinger og Matthews, forklarte at de sa opp stillingene sine etter at presidenten la ut kritikk av visepresident, Mike Pence, på Twitter mens stormingen pågikk.

Demonstrantene ropte ting som «heng Mike Pence» da de tok seg inn i Kongressen. Ifølge vitner i tidligere høringer, sto livet til Mike Pence i fare.

PASSER PÅ: Secret Service følger med under et «Make America Great Again»-møte i Hickory i North Carolina 1. november 2020. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Bannon skal vitne i retten

Steve Bannon ledet Donald Trumps valgkampteam til seier i 2016. Så ble han utnevnt til sjefstrateg og seniorrådgiver til presidenten.

Bare åtte måneder senere sa han opp, og gikk tilbake til sin gamle jobb som styreleder i det kontroversielle nettstedet Breitbart News.

Til tross for det offisielle bruddet med Trump, skal Bannon fortsatt ha hatt tett kontakt med presidenten. I tillegg spilte han en viktig rolle i å organisere og motivere Trumps tilhengere.

GRANSKER: 6. januar-komitéen ser på en video av Bannons radioprogram og podkast «War Room» 12. juli i år. Foto: POOL / AFP

I radioprogrammet «War Room» (Krigsrom) ga Bannon råd om hvordan Trumps velgermasse kunne best manipulere valgsystemet, og oppfordret aktivt til å delta på samlingen i Washington D.C. i januar 2021.

23. september 2021 ga 6. januar-komitéen Bannon en direkte ordre om å vitne i høringene. Bannon nektet, og riksadvokaten siktet dermed Bannon for «forakt for kongressen».

Rettssaken begynte på mandag, og natt til fredag vitner 68 år gamle Bannon.

Hvis han blir funnet skyldig, risikerer han en straff på mellom 30 dager og ett år i fengsel, samt en bot på mellom 100 og 100.000 dollar.

LES OGSÅ: – Frykter fremtiden hvis Trump kommer tilbake

POSITIV: Steve Bannon snakker med pressen etter å ha forlatt rettssalen i Washington 20. juli 2022. Foto: Alex Brandon / AP

Skal oppsummere Trumps handlinger under selve stormingen

I tillegg til etterforskningen av Steve Bannon, er det en annen viktig prosess som foregår utenfor kongresskomiteens arbeid:

Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) etterforsker forsvinningen av nesten alle SMS-ene som ble sendt av Secret Service-agentene 6. januar.

Secret Service har blant annet ansvaret for å beskytte den amerikanske presidenten og viktige politikere.

Dermed ville de SMS-ene de sendte den dagen vært viktig bevismateriale i 6. januar-høringene.

Men ifølge CNN har Secret Service kun klart å videresende én eneste SMS til komitéen og andre organer som etterforsker kongresstormingen.

Årsaken er ifølge Secret Service selv at agentene byttet mobiltelefoner fra 27. januar 2021. Det skal da ha vært opp til hver enkelt agent å overføre det lagrede innholdet fra de gamle telefonene.