Leder kampen mot Trump - men mister «cowboy-velgerne» hjemme

I time etter time har hun plukket fra hverandre Donald Trump og det som skjedde før stormingen av kongressen.

Kongressrepresentant Liz Cheney er kvinnen som leder høringene om angrepet på kongressen 6. januar i fjor.

Nå ser mange amerikanere på henne som en politiker som faktisk kan redde det skakkjørte demokratiet i USA.

Men dét er ikke alle enig i.

Cheney er en av bare to republikanere som er med i komiteen som gransker det som skjedde da kongressen ble stormet av mennesker som hadde stemt på hennes eget parti.

Trolig betyr det at hennes politiske karriere i kongressen er over.

16. august er det nominasjonsvalg hjemme i Wyoming. Det må Cheney vinne om hun skal bli sittende i jobben sin i Washington.

Og det ser dårlig ut på meningsmålingene.

Cassidy Hutchinson forbløffet mange 28. juni da hun fortalte om hvordan Donald Trump oppførte seg 6. januar. Blant annet skal han ha fått et raserianfall da sikkerhetsvaktene nektet å kjøre ham opp til kongressen under stormingen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

«Western»-verdier

– Hva gjør du i Cheyenne?

Roslan Fichtner (23) er den første vi møter utenfor «The Wrangler» på Capitol Avenue.

Klesbutikken selger skikkelige boots og cowboyhatter til flere tusen kroner. Slike er det mange som går med her. Også Roslan.

Men akkurat i dag har hun bare en enkel hvit T-skjorte med et amerikansk flagg på.

Den unge læreren har kommet ut fra en kafé sammen med broren Rowan (25), mannen sin og kona hans.

To søsken født og oppvokst i Wyoming elsker å bo her og forklarer hva det vil si å være verdikonservativ. Rowan og Roslan Fichnter hadde en lang samtale med NRKs korrespondent på gata i Cheyenne sammen med sine respektive ektefeller. Rowan og Roslan Ficthner poserer foran et veggmaleri i Cheyenne til minne om at Wyoming var den aller første delstaten som ga kvinner stemmerett.

USAs mest grisgrendte

Cheyenne er delstatshovedstaden i USAs minst folkerike delstat, Wyoming. Byen har bare 60.000 innbyggere og ligger i det brune fjellandskapet i Rocky Mountains, bare 40 minutters kjøring nordover fra Colorado.

En ser raskt forandringen når man krysser delstatsgrensen fra liberale Colorado, som mange forbinder med alpinanlegg og lovlig cannabis. I Colorado stemte 55,4 prosent på Joe Biden ved forrige presidentvalg. I Wyoming stemte 70 prosent på Donald Trump.

To av dem var Roslan og broren Rowan (25).

– Vi ble oppdratt med tradisjonelle western-verdier, forklarer Roslan.

Hva er det?

– Familie, kristendom og hardt arbeid. I USA kan du alltid jobbe hardere, pleier faren min å si, forklarer hun.

Selv drev hun med rodeo-ridning på videregående. Hun og broren vokste opp på en liten ranch.

– Men vi har bare ni kyr. De fleste her har hundrevis eller tusener.

Roslan og Rowan går i kirka hver søndag. En evangelisk frikirke som betyr mye for dem. Troen er viktig, og de er mot abort.

– Den saken handler egentlig bare om når du mener livet begynner. Vi mener at det begynner ved unnfangelsen, forklarer legestudent Rowan.

Harley og gammel Westernarkitektur i Cheyenne. I Cheyenne har tida nesten stått stille. Bootsbutikken The Wrangler er den røde bygningen lengst bak til høyre. Slike skilt er blitt hengt opp mange steder i USA de siste månedene. Harriet Hageman får mye markedsføring hjemme i Cheyenne. Og Trump gir henne drahjelp.

Erkekonservative Cheney

Liz Cheney (55) er også «for livet» som det heter i USA.

Hun er mot abort, mot strengere våpenlover. Hun er en svært konservativ politiker. Liz Cheney har fem barn og kaller seg rodeo-mamma. Men det er ikke nok når du legger deg ut med Donald Trump. Selv ikke i Wyoming.

Cheney ble valgt inn i kongressen i Washington da Trump vant presidentvalget i 2016.

Liz Cheney og Donald Trump mens de fortsatt var på bølgelengde. Dette bildet er fra mars 2017. Foto: JIM WATSON / AFP

I høst vil hun gjerne bli gjenvalgt, men det ser vanskelig ut. Og Rowan og Roslans stemmer får hun ikke.

– Jeg kjenner henne ikke personlig, og jeg liker ikke å kritisere mennesker jeg ikke kjenner. Men som en republikaner fra Wyoming er jeg uenig med henne, sier Rowan.

I november bestemte nemlig Det republikanske partiet i Wyoming at Liz Cheney skulle ekskluderes.

Sin fars datter

Andre steder i USA vil ganske mange si at Liz Cheney er modig.

Om formiddagen 6. januar 2021 var hun på vei inn i salen i kongressbygningen for å tale da faren hennes ringte. Donald Trump hadde nettopp nevnt henne ved navn til de tusenvis av tilhengerne som var samlet.

– Vi må få fjernet svake republikanere i kongressen. «Liz Cheyenne» i verden, sa han rett før demonstrantene stormet kongressen.

– Han sa at presidenten hadde nevnt navnet mitt da han talte til demonstrantene. Pappa og jeg diskuterte konsekvensene av det Trump hadde sagt. Det var jo rart å snakke med pappa om at noe USAs president hadde sagt skulle sette min sikkerhet i fare, fortalte Liz Cheney i New York Times-podkasten the Daily tidligere i år.

Far og datter under ettårsmarkeringen for stormingen av kongressen 6. januar i år. Liz og Dick Cheney har alltid stått hverandre nær. Her er de i Polen under 60 års markeringen for frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz i 2005. Han var mer enn en visepresident for George W. Bush. Dick Cheney hadde stor innflytelse i Det hvite hus 2001–2008. Dick Cheney, kona Lynne og Liz Cheney med sin mann og fire barn.

Pappaen hennes er ingen hvem som helst. Dick Cheney (80) er på mange måter Wyomings store, politiske sønn. Han vokste opp i byen Casper to timer nordover fra Cheyenne. Han elsket jakt og fiske og hadde gjerne stekt kanin i matboksen, forteller de som kjenner ham.

Men Cheney ville opp og ut. Han ble etter hvert kongressrepresentant og deretter stabssjef for president Richard Nixon. Han var den yngste noensinne i en slik jobb.

I 2000, ble han visepresidenten til George W. Bush. I åtte år var Cheney en av USAs mektigste menn.

«Jævla drittsekk»

Liz Cheney var altså inne i salen da hun fikk beskjed om at det var uvedkommende i kongressbygningen

Jim Jordan en Trump-tro kollega fra Sør-Carolina så henne stå i midtgangen og sa:

– La meg hjelpe deg. Vi må få kvinnene vekk fra midtgangen.

– Ikke rør meg, din jævla drittsekk, svarte Cheney.

Hun visste at Jordan hadde hatt kontakt med Trump om det som skulle skje og at han mente valget var stjålet.

Liz Cheney midt i dramaet 6. januar i fjor, før hun ble evakuert. Til venstre med ryggen til står Jim Jordan, en kongressrepresentant som kanskje visste hva som var i ferd med å skje fordi han hadde deltatt i planleggingen av demonstrasjonen. Liz Cheney sammen med ledergruppa i det republikanske partiet som hun ble sparket fra etter at hun snudde seg mot Trump. Jim Jordan til venstre, minoritetsleder Kevin McCarthy ved mikrofonen. Demokraten Jamie Raskin ledet riksrettssaken mot Trump og beundrer Liz Cheneys mot selv om de står langt fra hverandre politisk.

Allerede noen timer senere denne dramatiske kvelden tok Liz Cheney et oppgjør med Trump.

Noen uker senere var hun en av bare ti republikanere i Representantene hus som stemte for at Trump skulle stilles for riksrett for andre gang.

Det kostet henne dyrt. Hun ble fratatt vervet i republikaners ledergruppe.

Det store flertallet i partiet var ikke klare for å snu seg mot presidenten.

Liz Cheney ble en av bare to republikanere som ville være med i komiteen som gransker det som skjedde 6. januar.

Da kongressen markerte ett års jubileet for stormingen 6. januar i år, var hun og faren hennes de eneste to republikanerne til stede i salen.

Faren uttalte at partifellene burde skamme seg.

– Jeg er svært skuffet over at vi ikke har bedre lederskap i partiet som kan gjenreise grunnloven sa han til ABC News.

Trump: Ikke den beste for landet

– Vi var imot det som skjedde 6. januar, forsikrer de to søsknene 20-åra i på gata i Cheyenne.

De stemte begge på Trump, men mener det var galt av andre republikanere å storme kongressen.

– Det var feil å storme kongressbygningen. Nasjonalgarden skulle ha vært der. Det var politifolk som tok livet av seg etterpå, sier Roslan.

Rowan tror ikke det er en god ide at Trump kommer tilbake som president.

– Jeg var enig i mye av det han sa og stod for. Man han er ikke en typisk president. Og for nasjonen framover tro jeg ikke han er det lureste valget.

Støtter Trumps kvinne

Liz Cheneys gjenvalg til kongressen vil de to imidlertid ikke støtte

– Vi kjenner motkandidaten hennes, Harriet Hageman. Hun har gjort mye for vår delstat og ønsker å hjelpe ranchere og bønder her. Vi vil stemme på henne og ikke Liz Cheney i august.

Donald Trump i Casper Wyoming sammen med Harriet Hageman som prøver å slå ut Liz Cheney. Foto: Lauren Miller / AP

Harriet Hageman er advokat, bor i Cheyenne og har brukt karrieren sin til å slåss mot føderale byråkrater i Washington.

Hun er også Trumps foretrukne kandidat ved høstens mellomvalg i Wyoming.

Hageman ligger nå tretti prosentpoeng foran Cheney på målingene. Hun var kritisk til Trump i valgkampen i 2016.

Men i dag støtter hun ham fullt ut og har antydet at valgfusk i 2020.

– Det var alvorlige problemer med 2020-valget og at republikanere har blitt hengt ut for å bruke sin ytringsfrihet etterpå, har hun uttalt

– Hvorfor åpnet de dørene til kongressen?

Alle NRK treffer i Cheyenne har samme mening om Liz Cheney.

Sharana Wealty sitter i en fluktstol i en park. Hun er på piknik med noe venner.

– Cheney må jobbe der hun faktisk bor, og det i Washington DC. Hun representerer ikke oss i Wyoming.

Også Sharna støtter Harriet Hageman.

Sharana Wealty liker Trump og har mistro til mange andre politikere. Akkurat nå er hun svært bekymret for økonomien. Hun og mannen driver et selskap som selger spillolje. Nå virker tidene usikre og ustabile. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Hun synes gjerne Trump kan komme tilbake som president.

– Vi var på et bedre sted da han ledet landet enn vi er nå. Han gjorde alt det han sa han skulle gjøre

Sharna og mannen driver et lite selskap i oljebransjen, men til tross for høye oljepriser er det usikre tider nå.

–Hva med 6. januar, hva var det som skjedde den dagen?

–Jeg så på TV mens det pågikk. Jeg tenkte bare: Hvorfor åpner de dørene? De burde ikke åpne de dørene for den mobben.

Jeg lurer på om hele greia ikke var er nok et setup for å få Trump til å se dårlig ut

– Jeg ville definitivt stemt på ham igjen!

–Hva med valget, tror du det det var stjålet. Hun senker stemmen. – Jeg det tror, jeg. Ja, det tror jeg absolutt at det var.

Sharana Wealty og naboene er enige politisk og gode venner. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– En modig og anstendig kvinne

Cheneys kampanje forsøker å få demokrater i delstaten til å stille opp for henne 16. august. De kan likevel stemme på den demokratiske kandidaten ved selve kongressvalget i november.

Men abortsaken og annet Cheney har konservative meninger om, gjør det vanskelige.

Det er imidlertid flest demokrater som skryter av Cheney.

Hun er steintøff og en kvinne med virkelig anstendighet og mot, sier demokraten Jeremy Raskin som har vært med på å lede høringene sammen med Cheney til New York Times.

Noen mener at Cheney har større politiske ambisjoner, som å forsøke seg som presidentkandidat i 2024. Og at det er derfor hun har våget å gå imot det store flertallet på hjemmebane og risikere kongressetet sitt.

Men det politiske klimaet i partiet blåser ikke hennes vei nå.

16. august kan det være slutt på kongresskarrieren som gjorde henne til en kjent politisk figur. Men først skal hun lede finalen i den de mest spektakulære serien med kongresshøringer USA har sett siden Watergate-prosessen mot Nixon på 1970-tallet.