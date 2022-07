– Frykter fremtiden hvis Trump kommer tilbake

Stephen Ayres deltok i stormingen av Kongressen 6. januar 2020. Ohio-mannen var kommet til hovedstaden Washington D.C for å kjempe for Donald Trump.

Tirsdag ettermiddag var han tilbake, som vitne for kongresskomiteen som gransker hendelsen.

– Jeg holdt bare telefonen, men jeg var der. Det har endret livet mitt, sa han.

Han forteller at hadde han visst det han vet nå, hadde han aldri dratt til Washington. Men sier han lot seg forlede.

– Hvis Trump hadde bedt oss om «å bryte av» tidligere, hadde vi ikke vært i denne forferdelige situasjonen, sa Ayhres.

Trumps Twitter-meldinger lagt frem

Stephen Ayres marsjerte sammen med de høyreorienterte gruppene Proud Boys og Oath Keepers den 6. januar, på veien fra Trumps protestmøte utenfor Det hvite hus til Kongressen.

Han sier han trodde det var en god ting å kjempe sammen med dem.

Komiteen som gransker stormingen forsøker å legge frem bevis for at det finnes forbindelser mellom kretsen rundt tidligere president Donald Trump og lederne for de ekstreme gruppene, som ledet an i angrepet.

De forsøker også å bevise at stormingen ikke var noen spontanhandling, men en handling som var godt planlagt, inkludert fra presidenten selv. Og at Trump bidro til å skape et klima for bruk av vold.

Under dagens åpne høring, som var den sjuende i rekken, ble en rekke av Trumps Twitter-meldinger vist frem.

Meldingene gikk ut mellom 14. desember 2020, da delstatene hadde godkjent sine valgresultater, og 6. januar 2021, da Kongressen skulle telle opp delstatenes resultater og erklære Joe Biden som vinner av presidentvalget:

19. desember: «Stor protest i D.C. den 6. januar. Møt opp, det blir vilt!»

27. desember: «Ser dere i Washington D.C. 6. januar. Ikke gå glipp av den. Mer informasjon kommer.»

30. desember: «6. januar, ses i D.C.!»

1. januar: «Den store protesten finner sted 6. januar. Detaljer om hvor i D.C. kommer.» og «Redningen kommer 6. januar»

Komiteen har ifølge The New York Times fått tak i utkastet til meldingen som ble postet den 19. desember.

I utkastet står det at de skal marsjere til Kongressen etter at han (Trump red.anm.) har holdt en «stor tale». Det skal finnes bevis for at Trump planla å lede marsjen mot Kongressen, men ville at det skulle virke spontant.

«Trump hisset oss opp»

– Jeg fulgte president Trump på alle sosiale medier. Jeg følte jeg måtte møte opp i Washington. På den tiden trodde jeg at valget var stjålet fra Trump og var oppbrakt, i likhet med mange andre, fortalte Stephen Ayres.

– Planen var egentlig ikke å gå til Kongressen, jeg var kommet for å delta på protestmøtet. Men presidenten hisset oss opp, og jeg ble sint. Mye av det han sa hadde han sagt på Twitter, så jeg – og de andre – var vel sinte allerede, sa Ayres.

Jim Watkins, som driver nettstedet 8kun som er knyttet til konspirasjonsbevegelsen QAnon, sier det samme i sitt private vitnemål for kongresskomiteen.

– Da presidenten av Amerikas forente stater kunngjorde at han skulle arrangere protestmøtet, da kjøpte jeg en billett og dro, fortalte Watkins.

På spørsmål om han trodde Trump skulle marsjere sammen med dem, slik han hadde lovet i talen, svarte Stephen Ayres: «Ja, jeg trodde vel det.»

Sinna på Trump

– Trodde du på at valget var stjålet fra Trump? ville medlemmene av komiteen vite.

– Ja, på den tiden var det saken, sa Stephen Ayres.

– Tror du det fremdeles?

– Nei. Jeg lot sosiale medier være etter 6. januar og orienterte meg på egen hånd. Alle søksmålene om valgfusk som ble avvist av domstolene overbeviste meg.

– Ville det gjort noen forskjell hvis du visste at Donald Trump hadde fått klar beskjed om at ikke fantes bevis for at «valget var stjålet», ville hovedutspørreren Jamie Raskin vite.

– Ja, da ville jeg ikke vært her, sa Stephen Ayres kontant.

Prisen for å være lojal overfor den daværende presidenten har vært høy.

Ayres ble sagt opp av arbeidsgiveren da det kom frem at han deltok under angrepet på nasjonalforsamlingen. Han har måttet selge huset, men er glad for å ha beholdt familien.

– Det gjør meg sinna at han fortsetter å gjenta løgnene om valget. Jeg trodde på ham, flere gjør det fremdeles, sa Ayres.

– Men én mann er aldri større enn sitt land.

– Jeg hadde skylapper, men har fått dem av. Flere må ta av seg skylappene og se hva som foregår før det er for sent. Jeg er redd for hva fremtiden kan bringe, sa Ayres.

Beskriver leder som farlig

Ved siden av Stephen Ayres satt Jason Van Tatenhove.

Van Tatenhove var talsperson for gruppen Oath Keepers, men har forlatt «edsvokterne». Han beskriver gruppen og grunnleggeren Stewart Rhodes som «farlig».

– Den 6. januar var det folk som trodde på væpnet revolusjon, sa Van Tatenhove.

Oath Keepers består av mange med bakgrunn fra militæret eller politiet. Den 6. januar var de på plass i hovedstaden. Andre stod klar som en «hurtig reaksjonsstyrke» i nabostaten Virginia. Der hadde de også gjemt unna våpen og ammunisjon.

Dette er Proud Boys og Oath Keepers Ekspandér faktaboks Proud Boys En ekstrem høyreorientert gruppe som ble dannet i 2016, og har utøvd politisk vold mot meningsmotstandere.

Hevder å fremme nasjonalistisk verdikonservatisme, liberalistisk individualisme og nasjonalistisk verdikonservatisme og vestlige verdier. Ønsker liberale våpenlover.

Medlemmene vil bidra til lov og orden i amerikanske byer.

Bare menn har adgang, Proud Boys ønsker at samfunnet skal tilbake til tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Proud Boys ble løftet inn i det nasjonale rampelyset da president Donald Trump under en av TV-debattene med Joe Biden i forbindelse med presidentvalget i 2020 ga følgende beskjed til gruppen: «Stand Back. And stand by.» Det ble oppfattet som en oppfordring om å holde seg i beredskap til valget.

I vestkyst-delstatene Washington og Oregon samarbeider Proud Boys med en annen ekstrem høyreorientert gruppe, Patriot Prayers. Oath Keepers En sterkt høyreorientert organisasjon med kontakter til en rekke militser over hele USA.

To tredjedeler av medlemmene er tidligere eller nåværende ansatte i det militære eller politiet, og har derfor gode våpenkunnskaper og kamptrening.

De hevder å oppfylle den samme eden som politiet og militære må sverge: At de skal forsvare Grunnloven mot alle fiender, hjemme og ute.

Organisasjonen har alltid vært sterkt kritisk til myndighetene, og oppfordrer sine medlemmer til ikke å følge ordre som de selv mener strider mot Grunnloven. Etter at Trump ble valgt til president i 2016 ble budskapet dreid til å støtte presidenten og vende seg mot dem som ønsker ham fjernet.

Observatører av ekstreme organisasjoner i USA beskriver Oath Keepers som «tungt væpnete ekstremister med et konspiratorisk tankesett».

Kvelden før, 5. januar, møttes Oath Keepers-lederen Rhodes og lederen for Proud Boys, Enrique Tarrio, i et parkeringshus i hovedstaden.

Komiteen viste overvåkingsbilder fra parkeringshuset og mener dette beviser at 6. januar var en planlagt handling og en sammensvergelse.

Komiteen har også vist hvordan sentrale personer i Proud Boys og Oath Keepers ledet an fra parken utenfor Det hvite hus og til Kongressen. De var også blant de første til å trenge seg inn i kongressbygningen.

Stewart Rhodes – militærveteran og lederen av Oath Keepers – ble selv ikke med inn, men telefonutskrifter viser at han holdt nær kontakt med dem som var inne.

Han var også med i en «VIP»-chat på Signal sammen med Trump-vennen Roger Stone, som kongresskomiteen mener var sentral i planleggingen sammen med Trumps personlige rådgiver Rudy Giuliani og tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

I høringen ble bilder av Flynn og Stone sammen med medlemmer fra Proud Boys og Oath Keepers lagt frem.

Oath Keepers avviser at det fantes en plan om å storme Kongressen, og de som er tiltalt for oppvigleri nekter skyld.

Brukte Trump

Ifølge den tidligere Oath Keepers-talsmannen er målet til lederen Stuart Rhodes å lede en paramilitær styrke i USA. Mange i miljøet anser en borgerkrig for uunngåelig.

Van Tatenhove sier Rhodes mente han kunne få det som han ville gjennom Trump og 6. januar.

– Jeg er glad det ikke gikk verre den dagen, selv om politimenn døde og ble skadet, sa Van Tatenhove.

I likhet med Ayres er han bekymret for landets fremtid.

– Jeg frykter for neste valg og neste valgkamp. Hvis presidenten (Trump red.anm.) fortsetter å oppmuntre til borgerkrig blant sine tilhengere, hva skjer hvis han blir gjenvalgt?

– Så folk må stilles til ansvar for det som har skjedd, sier han.