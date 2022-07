Donald Trumps ekskone er død

Donald Trumps førte kone er død, det melder ABC News.

Ivana Trump ble 73 år gammel. Det er ikke kjent hva som er dødsårsaken.

– Moren vår varm en utrolig kvinne – en kraft i næringslivet, en idrettsutøver i verdensklasse, en strålende skjønnhet og omsorgsfull mor og venn, skriver Trump-familien i en uttalelse, ifølge ABC News.

Politikilder sier til kjendisnettstedet TMZ at politiet fikk en melding like etter klokken 12.30 lokal tid, om at Trump hadde fått hjertestans.

Hun var gift med Donald Trump fra 1977 til 1992, og har tre barn med den tidligere presidenten.

Donald Trump sammen med ekskona Ivana Trump. Foto: LUIS RUBEIRO / AP

– Det er med dyp sorg jeg må informere de mange som elsket henne, om at Ivana Trump har gått bort i sitt hjem i New York City, skriver Donald Trump i en oppdatering på sitt eget sosiale medium Truth Social.

– Hun var en flott, vakker og utrolig kvinne som levde et inspirerende liv. Hennes store glede og stolthet i livet var de tre barna Donald Jr., Ivanka, og Eric. Hun var så stolt av dem. Hvil i fred, Ivana!

I 1976 møtte hun Donald Trump i New York City, hvor hun jobbet som modell. Året etter giftet de seg. Sammen fikk de barna Donald jr., Ivanka og Eric. Donald jr. lærte å snakke flytende tsjekkisk av sin mor.

– Ivana Trump var en overlever. Hun flyktet fra kommunismen og tok USA inn i sitt hjerte. Hun lærte barna sine tæl og hardt arbeid, medfølelse og bestemthet. Hun vil bli dypt savnet av sin mor, hennes tre barn og ti barnebarn, skriver familien.