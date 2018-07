Treneren: – Vi prøvde å grave oss ut av grotten

I dag møtte fotballaget bestående av de 12 thailandske guttene og treneren deres pressen for første gang, under en pressekonferanse i Chiang Rai-provinsen.

Der fortalte treneren Ekapol Chantawong at de gjorde forsøk på å grave seg ut mens de var innesperret.

– Vi prøvde å grave oss ut fordi vi antok at vi ikke kunne vente på å bli reddet av myndighetene. Men det var til ingen nytte.

Kort tid etter ble de funnet av britiske dykkere, etterfulgt av en svært dramatisk redningsaksjon.

Guttene fra grotten møter pressen

Skyldfølelse

Han sa i tillegg at guttene har skyldfølelse over at den thailandske dykkeren Samarn Kunan omkom i redningsarbeidet.

– De ble svært lei seg. De følte at det var deres skyld at han døde og at familien hans må lide.

På pressekonferansen kom det også frem at guttene ikke konkurrerte om å være den første til å bli reddet ut.

– Ingen hastet med å komme seg ut, fordi vi var kommet så nær hverandre.

Da guttene møtte pressen i dag, så de ut til å være i god form og i godt humør. Psykologer og leger har vurdert helsetilstanden deres som god nok til å bli skrevet ut. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

I strid med det som tidligere har blitt skrevet, sa Ekapol at guttenes fysiske styrke ikke var avgjørende for rekkefølgen de ble reddet ut, ifølge Bankok Post.

Han avkreftet også at guttene ikke kunne svømme, noe som ble skrevet i en rekke medier.

– Dokumentarfilmakere har allerede begynt å gjøre opptak

Vil hylle treneren

Da de satt innesperret i grotten, tok treneren i bruk meditasjonsteknikker han hadde lært som munk, for å roe ned guttene.

Nå vurderer guttene selv å bli ordinert som munker, for å hylle den avdøde dykkeren.

Guttene fikk også spørsmål om hva de ønsker å jobbe med i fremtiden.

Fire av dem sa at de kunne tenke seg å bli marinedykkere, mens andre sa de vil bli fotballspillere og spille for landslaget.

På spørsmålet om de kunne tenke seg å returnere til grotten, svarte treneren at han kunne vurdert å gjøre det med en guide. En annen av guttene sa at han ikke ville gått tilbake.