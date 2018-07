Fotballtreneren roet guttene med meditasjon

Den 25 år gamle fotballtreneren Ekkapol Chantawong er fanget i grotten sammen med de 12 thailandske guttene.

Da redningsarbeidere fant guttene, mediterte de sammen med treneren, som har fortid som munk.

Lederen for krisesentralen ved grotten, Sanpon Kaewrai, sier at den 25 år gamle fotballtreneren har gjort en heltemodig innsats for å holde moralen oppe blant de ungene guttene inne i grotten.

– Folk er stolte over ham. Han har ikke mistet hodet, men tatt de riktige grepene i en dramatisk situasjon. Han roet ned gutten og tok kontroll over situasjonen, sier Kaewrai.

Hyller treneren

Ekkapol Chantawong, eller bare trener Aek, lærte guttene meditasjon for å holde nervene i sjakk. Nå blir han omtalt som folkehelt i Thailand.

Trener Aek var bare ti år da han mistet hele sin familie. Han er opprinnelig fra Myanmar, men bor sammen med sin tante i Chang Rai.

– Han var en trist, liten gutt, sier hans tante Kham Chantawong til The Guardian.

Ekkapol Chantawong ble sendt til et buddhistisk kloster etter at foreldrene døde. Bildet er fra trenerens Instagram-konto. Foto: PRIVAT

Som tenåring ble han sendt til et buddhistisk kloster i Thailand hvor han lærte å meditere. Det er nettopp denne teknikken han brukte for å roe ned de ungene guttene han var sammen med i grotten.

– I klosteret ble han fysisk og mentalt sterk, og fikk de ferdighetene som har hjulpet ham med å holde guttene levende og rolige, sier tanten.

Den unge fotballtreneren hadde med seg en ryggsekk med snacks og vann. Han skal ha gitt alt til ungdommene, og ikke tatt noe selv. Da dette tok slutt, begynte han å samle vann som dryppet fra grottetaket.

Foreldrene til de 12 guttene hyller treneren, og sier til thailandske medier at de vil ta ham til tempelet for å hylle han i ni dager.

Kjente godt til grotten

Regntiden i Thailand begynte i mai, og det var advarsler om å ta seg inn i grotten. Men folk ser likevel på det hele som en ulykke. Når det ikke regner, er det som regel trygt å bevege seg inn.

Guttene kjente godt til grotten, og man kjenner ikke til at noe liknende har skjedd før.

Lederen for krisesentralen ved grotten, Sanpon Kaewrai, sier til NRK at han tror redningsaksjonen vil starte så snart som i morgen. Målet er å pumpe ut så mye vann at guttene kan ha hodet over vann, slik at de slipper å dykke.

På utsiden venter ambulanser som skal frakte guttene til sykehuset.