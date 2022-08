To russiske landsbyer ved den ukrainske grensen evakuert

– Et ammunisjonslager nær landsbyen Timonovo, mindre enn 50 kilometer fra den ukrainske grensen, begynte å brenne, sa guvernøren i regionen Belgorod, Vjacheslav Gladkov. Det skriver Moscow Times.

En video på sosiale medier viser en enorm ildkule og mye sort røyk. På en annen kan man se flere eksplosjoner.

Gladkov sier videre at innbyggerne landsbyen Soloti også ble flyttet i trygghet.

Siden invasjonen av Ukraina i februar har russiske myndigheter flere ganger beskyldt ukrainere for å ha gjennomført sabotasjeaksjoner på russisk jord.

Flere eksplosjoner på Krim-halvøya

De siste dagene har det også vært flere eksplosjoner og angrep i de russisk-kontrollerte områdene av Ukraina. Hvem det er som står bak de siste angrepene, flere hundre kilometer inne på landområder som russerne kontrollerer, er ikke klart.

Guvernøren i Sevastopol på russisk-okkuperte Krim sier en ukrainsk drone er skutt ned. Han sier også at det har vært flere eksplosjoner ved flyplassen ved Belbek militærforlegning, nord for byen. Mikhail Razvozhajev skriver på meldingstjenesten Telegram at ingen er skadet, men det er foreløpig ikke blitt bekreftet av andre kilder.

Tidligere denne måneden ble det meldt om eksplosjoner ved flyplassen Hvardiiske, også den på Krim. Russerne meldte at det skyldtes en ulykke, men ukrainske kilder hevdet at sabotører sto bak. Forrige uke fikk Saki-basen på Krim store skader etter eksplosjoner.

Angrepene i forrige uke kunne ses fra kystbyen Novofedorovka. Foto: AP

Kamper ved atomkraftanlegg bekymrer

Både FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tajip Erdogan er dypt urolige over stadig skyting og angrep rundt atomkraftverket Zaporizjzja. Russland og Ukraina beskylder hverandre for å stå bak. Anlegget ble okkupert av russiske styrker i mars.

– Et angrep her er selvmord, sier Guterres.

– Vi er bekymret. Vi ønsker ikke et nytt Tsjernobyl, sier Erdogan.

De ansatte ved Zaporizjzja-anlegget har fått en plutselig fridag denne fredagen. En melding fra den russisk-innsatte ledelsen om at bare de som drifter selve anlegget, skal være i arbeid, mens resten av arbeidsstokken ikke blir sluppet inn, bekymrer ukrainske myndigheter.

Det har fått Ukrainas hemmelige tjenester til å advare mot en mulig operasjon på atomkraftverket, mens russerne advarer om at ukrainerne har planer om en provokasjon ved anlegget i dag.

Mer støtte fra USA, mindre fra EU

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kan den amerikanske regjeringen komme til å kunngjøre en ny støttepakke til ukrainerne på 800 millioner dollar, eller 7,8 milliarder kroner, i dag.

President Joe Biden vil godkjenne bistanden gjennom en presidentfullmakt som gir ham muligheten til å gi bort overskuddsvåpen fra amerikanske lagre, sier kilder til nyhetsbyrået.

Også Estland vil gi mer militær støtte til Ukraina ved å sende blant annet bombekastere og panservernvåpen. Estland, som både er medlem i EU og Nato, vil også støtte et britisk initiativ for å styrke opptrening av ukrainske styrker og sammen med Tyskland donere et feltsykehus.

Samtidig melder Sveriges Radio at EU-landene har gitt langt mindre støtte til Ukraina i løpet av sommeren. Undersøkelser forskningsinstituttet Kiel Institute for the World Economy har gjort viser at EU-landene ikke sendte noen nye våpen østover i juli.