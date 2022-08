Satellittbilder viser ødelagte fly på Krim-halvøya

Da sort røyk steg opp fra flybasen på Krim-halvøya tirsdag, tok folk på stranden bena fatt for å komme seg i sikkerhet.

Flybasen ligger på den russisk annekterte Krim-halvøya.

Hva som faktisk forårsaket eksplosjonene ved Sakhi-flybasen er fremdeles ikke kjent, men satellittbilder fra Planet Labs viser nå omfattende skader.

Russland har opplyst at eksplosjonene skyldtes et uhell, men ifølge vestlige analytikere er det usannsynlig.

Folk på stranden tok bena fatt da det smalt i kystbyen Novofedorovka på tirsdag. Foto: AP

Dersom det viser seg å være et ukrainsk angrep som rammet flybasen, kan det innebære en ny omdreining i krigen.

Det vil i så fall være det første store ukrainske angrepet på Krim og basen som brukes til angrep i Sør-Ukraina.

Ukraina har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet, men anonyme tjenestemenn er blitt sitert på at det var Ukraina som sto bak.

Satellittbilder fra Planet Labs PBC viser skadene i kystbyen Novofedorovka etter eksplosjonene. Foto: Planet Labs PBC / AP

Ifølge Ukraina ble minst ni fly ødelagt.

Satellittbildene fra Planet Labs PBC viser at minst sju jagerfly er destruert og at det trolig er skader på flere fly.

En person skal ha blitt drept og 14 såret i eksplosjonene.

Den russisk annekterte Krim-halvøya

Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014, og er strategisk og symbolsk svært viktig.

President Volodymyr Zelenskyj sa denne uken at krigen ikke er over før Krim er frigjort.

– Den russiske krigen mot Ukraina og hele Europa startet med Krim og må slutte med frigjøringen av krim, sa Zelenskyj tirsdag.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sier til BBC at mye tyder på at eksplosjonene ikke var et uhell, ettersom det var flere.

Ukraina har rett til å gå til angrep på Krim-halvøya, sier han til BBC.

– Det er absolutt legitimt for Ukraina å bruke dødelig makt, om nødvendig ... for å gjenvinne ikke bare sitt territorium, men også for å presse tilbake inntrengeren.

I kystbyen Novofedorivka på Krim-halvøya ble flere bygninger skadd under eksplosjonene tirsdag. Foto: STRINGER / Reuters

– Feirer som om de vant Eurovision

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sier til NTB at det mulige angrepet er interessant.

– Det har stor psykologisk betydning, da det er lenger unna frontlinjen enn noe tidligere angrep. Det gir Ukraina en moralsk boost. I sosiale medier feires det omtrent like mye som da Ukraina vant Eurovision, sier Friis til NTB.

– Det er fortsatt uklart hva slags våpen som er brukt, men Russlands påstand om at det var et uhell er lite sannsynlig. Dette er et tilsvarende symbolsk nederlag for Russland, sier Friis.

Omlag 250 innbyggere ble evakuert i kystbyen Novofedorivka tirsdag. Foto: STRINGER / Reuters

Ukraina avviser ansvar

Ifølge vitner var det minst 12 eksplosjoner rundt klokken 15:20 lokal tid tirsdag, melder Reuters.

På spørsmål fra TV-kanalen Dozhd om Ukraina var involvert i eksplosjonen, svarte tirsdag seniorrådgiveren til president Zelenskyj, Mykhailo Podoljak følgende:

– Selvsagt ikke. Hva har vi med dette å gjøre?

Årsaken til eksplosjonen er enda ikke bekreftet. Foto: STRINGER / Reuters

Russland skylder på sikkerhetsrutiner

Ukraina har lite ammunisjon som kan nå halvøya, og Russland har luftvernsystemer på plass som kan skyte ned missilangrep.

Ifølge russiske myndigheter er ikke eksplosjonen et resultat av et angrep eller en sabotasje.

– Det er kun brudd på brannsikkerhetsregler som antas å være årsaken til eksplosjonen av ammunisjon. Det er ikke tegn på at dette var en villet handling, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass, som siterer en kilde i det russiske forsvarsdepartementet.

Den USA-baserte tenketanken, Institue for Study of War, er blant flere som opplyser at det er usannsynlig at angrepet var et uhell.

Eksplosjonen førte til skade på bygg i nærheten av flybasen. Foto: STRINGER / Reuters

Rød linje for Russland

Russland har lenge uttalt at et ukrainsk angrep på Krim vil være en «rød linje», ettersom de vil vurdere dette som et angrep på eget territorium.

Russlands tidligere president, Dimitry Medvedev, uttalte i juli at eventuelle angrep på Krim vil bli møtt med «dommedagssvar», ifølge Reuters.

Krims regionale myndigheter opplyser at rundt 250 innbyggere ble evakuert tirsdag.

Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Det skjedde i forbindelse med en omstridt folkeavstemning, etter at russiske og prorussiske styrker hadde okkupert halvøya. Foto: STRINGER / Reuters

Populært feriested

Russiske myndigheter har sagt at ingen hoteller eller strender ble rammet og at det er trygt å feriere der, noe mange russere gjør om sommeren.

Dersom det viser seg at vestlige våpen ble brukt i angrepet, kan det få konsekvenser.

Ukraina har lovet å ikke bruke vestlige våpen til angrep på russisk jord, så det vil da bli et definisjonsspørsmål om Krim er russisk eller et okkupert ukrainsk område.