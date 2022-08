Slår alarm etter militærangrep på kjernekraftverk

– Jeg er ekstremt bekymret over beskytningen i går på Europas største atomkraftverk, skal Rafael Grossi, ha uttalt lørdag, ifølge The Guardian.

Grossi er generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Han understreker at det nå er en stor reell risiko for en atomkatastrofe, som kan true folkehelsen og miljøet i Ukraina og områder rundt.

Grossi sier han derfor er veldig bekymret for ødeleggelsene fredagens angrep førte til.

Generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, er bekymret etter at kjernekraftverket i Zaporizjzja ble rammet av et militærangrep fredag. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Blant annet er den ene reaktoren ved kraftverket ute av drift. Det skal også ha kommet alvorlige skader på en stasjon der det oppbevares nitrogen og oksygen.

En støttebygging til kraftverket skal også være skadet melder Energoatom, som drifter anlegget, på det sosiale mediet Telegram.

Nyhetsbyrået Reuters melder søndag at en arbeider ved anlegget skal ha blitt skadet i angrepet.

– Ikke laget for militære angrep

Det har ikke vært radioaktiv spredning etter angrepet

For oss i Norge er ikke faren etter fredagens angrep stor, men norske myndigheter sier de følger nøye med.

– Redde skal vi ikke være, men vi skal følge nøye med. Det gjør vi også fra myndighetens side, sier Øyvind Selnæs, seksjonssjef i Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, til NRK søndag.

Han sier situasjonen rundt anlegget er alvorlig.

– Dette er ikke anlegg som er bygget for å være i krigsområder. Det er første gangen vi ser at slike kjernekraftanlegg er rammet av krig på denne måten. Det er viktig å følge med. Vi tar dette på stort alvor.

Sælnes forklarer at militæret angrep kan føre til utslipp av radioaktive stoffer og at de i verste fall kan nå Norge.

– Er de store nok vil det verste fall kunne nå Norge, men de vil bli veldig uttynnet på veien, men vi er forberedt på å gjøre tiltak også her hvis det blir nødvendig.

Han understreker at et utslipp ikke vil bli alvorlig for Norge.

– Hvis det kommer et alvorlig utslipp tenker vi at det i verste fall vil være på nivå med det vi så etter Tsjernobyl-nedfallet. Det vil da være snakk om tiltak i matproduksjon, reindrift og utmark.

– Det vil ikke være behov for å ta jod-tabletter eller å evakuere herfra, sier Sælnes.

Fortsatt fare

Angrepet «har forårsaket en alvorlig risiko for sikker drift av anlegget», skal Grossi ha sagt ifølge avisen.

Alle angrep mot anlegget vil kunne føre til katastrofale konsekvenser, mener han.

– Militær handlinger som setter sikkerheten til kjernekraftverket i fare er fullstendig uakseptabel og må unngås for enhver pris.

– Det er fortsatt risiko for lekkasje av hydrogen og radioaktive stoffer, og brannfaren er også høy, skriver Energoatom.

IAEA har i flere måneder ønsket å sende inspektører til kjernekraftverket.

Ukraina har nektet inspektørene adgang og hevder at et besøk vil bidra til å legitimere Russlands okkupasjon av kraftverket, skriver NTB.

Anklager hverandre

Både Russland og Ukraina anklager hverandre for å stå bak fredagens angrep. Kjernekraftverket, som er Europas største, har siden mars vært under russisk okkupasjon. Det blir fremdeles i hovedsak driftet av ukrainske arbeidere, skriver NTB.

Russisk militærkonvoi står på veien foran kjernekraftverket i Zaporizjzja 1. mai i år. Kjernekraftverket har siden mars vært under russisk okkupasjon. Foto: AP

Kyiv anklager russiske tropper for å ha lagret tunge våpen ved anlegget, som de beslagla i mars og fortsetter å okkupere. Moskva har på sin side anklaget ukrainske styrker for å sikte mot det, skriver The Guardian.

Ifølge Grossi er angrepene fredag bare de siste i rekken av en lang rekke av mer og mer alarmerende meldinger fra Zaporizjzja. Onsdag sa Grossi at situasjonen ved kraftverket er ustabil og utrygg, skriver NTB.

– Hvert prinsipp for atomsikkerhet har blitt brutt. Det som står på spill her, er ekstremt alvorlig, graverende og farlig, sa Grossi da.

– Situasjonen er ustabil. Vi kan ikke tillate at det fortsetter, la han til.