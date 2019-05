Tiltaler svensk drosjeselskap etter at kvinne døde i snøstorm

Det snødde kraftig, var kaldt og sterk vind da den 75 år gamle kvinnen ble satt av 40 meter fra der hun bodde i Kramfors i Sverige i februar 2018.

Drosjesjåføren, som hadde kjørt kvinnen, passet ikke på at kvinnen kom seg innendørs før han kjørte videre.

Expressen skrev i fjor at kvinnen satt i rullestol.

Morgenen etter ble hun funnet død, bare et kort stykke fra ytterdøren sin.

– Skal leveres ved døren

Fredag ble det klart at både drosjesjåføren som kjørte kvinnen hjem, den lokale sjefen og styreformann i selskapet blir tiltalt, skriver SR.

– Sjåføren tiltales for at han ikke passet på at hun kom frem til ytterdøren. Den lokale sjefen tiltales for mangelfulle rutiner og instruksjoner til selskapets ansatte og styreformann tiltales for manglende oppfølging av den lokale sjefens utdannelses- og informasjonsansvar, sier aktor Marlene Forsmann.

Ifølge tiltalen står det i avtalen mellom drosjeselskapet og Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland at passasjerene skal hentes og leveres ved døren, noe som ikke skal ha skjedd i tilfellet med den døde kvinnen.

De tre er anklaget for å ha satt en annen person i fare. I tillegg krever aktor at drosjeselskapet får en bot på 700.000 svenske kroner.

Alle de tre tiltalte nekter å ha gjort seg skyldig i noe straffbart.

– Vi regner med en frikjennelse, sier advokat Erik Hansson, den lokale sjefens advokat.

Utenfor Sundsvall falt taket på en bilhall sammen p grunn av de store snømengdene i fjor. Foto: Andreas Hillergren / TT / NTB scanpix

Fire døde i snøstormen

Deler av Nord-Sverige fikk opptil en halvmeter snø i de 24 timene frem til kvelden 1. februar i fjor.

Etter snøværet politiet fant fire personer utendørs som hadde omkommet i snøværet. Alle fire var eldre og ble funnet i nærheten av sine hjem.

En av de omkomne var 77 år gamle Lasse. Han døde i sin innesnødde bil midt i byen, uten at noen hjalp ham.