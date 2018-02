Fire funnet døde etter uvær i Sverige

Deler av Nord-Sverige fikk opptil en halvmeter snø i de 24 timene frem til torsdag kveld, melder SR.

Etter snøværet har politiet funnet fire personer utendørs som har omkommet. Alle fire er eldre og er funnet i nærheten av sine hjem, skriver SVT.

Politiet har gitt lite informasjon om dødsfallene, men sjefen for politiet i Medelpad, Josef Wiklund, knytter et av dødsfallene til uværet.

– Det er en mann som trolig har fått et hjerteinfarkt i forbindelse med snømåking, sier Wiklund.

Utenfor Sundsvall falt taket på en bilhall sammen torsdag på grunn av de store snømengdene. Foto: Andreas Hillergren / TT / NTB scanpix

Skader for millioner

Skadesjef ved forsikringsselskapet Länsforsäkringar, Christoffer Jonsson, sier at snømengdene har fått flere tak til å gi etter.

Han sier at så langt er det meldt inn 13 skadesaker, men gir uttrykk for at han venter flere.

Været har også rammet togtrafikken der en rekke tog er innstilt, skriver SVT. Blant er tre nattog på strekningen mellom Stockholm og Narvik innstilt.

Venter kaldt vær fremover

Fredag har det falt noe snø i områdene, men langt mindre enn torsdag.

Frem mot helgen ventes det å bli klarvær og kaldt over store deler av Sverige.

– I nord kan det bli nærmere 30 minusgrader, men generelt vil det ligge mellom 15 og 20 minus, sier meteorolog ved den svenske værvarslingen SMHI, Malva Lindborg, til SR.