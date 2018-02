Svenske Lasse døde i snøværet – ble funnet død i bilen sin midt i byen

– Det føles helt forferdelig. Ja, han var gammel og alle skal dø, men ikke på denne måten, sier datteren Anna-Karin Ekström til SVT.

Etter den kraftige snøstormen som rammet Nord-Sverige 1. februar er til sammen fire eldre mennesker blitt funnet døde utendørs i Västernorrland. Det er flere enn normalt, ifølge politiet.

En av de omkomne er Lasse fra den svenske byen Sundsvall.

– Han ferier alltid jul og nyttår med oss, og vi ser hverandre nesten hver helg, sier Anna-Karin til SVT. Hun forteller at Lasse var som en bonus-pappa for henne og at de hadde et svært nært forhold.

KAOS: Det falt mye snø flere steder i Sverige forrige uke. Fire personer ble funnet omkommet utendørs etter uværet. Foto: Mats Andersson / Tt / NTB scanpix

Skulle bare ut og handle

Lasse omkom i forbindelse med det kraftige snøværet i begynnelsen av februar. Ved lunsjtider tok Lasse bilen for å kjøre til butikken for å handle, men han kom ikke lenger enn parkeringsplassen før han kjørte seg fast i snøen. Han fikk låne en spade for å spa seg løs, men klarte det ikke.

«Han kjempet mot snøen i en time, men ble mer og mer fanget. Til slutt døde bilmotoren. Bilen ble dekket av snø. Klokken 19 på kvelden ble han funnet død i bilen sin,» skriver søsteren til Anna-Karin i ett Facebook-innlegg.

Tragedien skjedde midt i et tett befolket boligområde i Sundsvall, en by med rundt 100 000 innbyggere. Det var først da Anna-Karin kom for å se etter bilen, at hun skjønte omfanget av hva som hadde skjedd.

– Jeg trodde han hadde satt seg i bilen og sovnet inn, men da jeg så bilen forstod jeg at han hadde kjempet for å komme seg ut. Det var forferdelig, forteller hun.

STORE SNØMENGDER: En person benytter seg av muligheten til å gå på ski på veien etter kraftig snøfall i Sverige forrige uke. Foto: Mats Andersson / Tt / NTB scanpix

Flere vitner, men ingen hjalp

Den innesnødde bilen stinket av brent plast og eksos. På grunn av stormen hadde bilen sunket dypt ned i snøen og til slutt fått snø foran eksosrøret. Dødsårsaken er ennå ikke fastslått, men Anna-Karin utelukker ikke at bonus-pappaen ble eksosforgiftet.

Ifølge opplysninger fra politiet skal flere naboer ha sett Lasses forsøk på å komme seg ut av bilen.

– Noen stod i vinduet og så han, en annen hadde tenkt å hjelpe til, men ble forhindret. Det er vel sånn at alle trodde at noen andre kom til å hjelpe til. Lasse var en som alltid stilte opp for alle, han sa aldri nei. Det føles så utrolig urettferdig at han skulle utsettes for dette, sier Anna-Karin.

Flere døde i snøværet

En eldre kvinne ble også funnet død utenfor boligen sin i Kramfors kommune i Sverige. Kvelden før ble hun kjørt hjem av syketransport og svensk politi har innledet etterforskning om hvorvidt kvinnen ble kjørt helt hjem.

Politiet opplyser at det er grunn til å tro at noen ikke har fullført pliktene sine, men at det så langt ikke finnes en utpekt mistenkt.