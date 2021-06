Tidligere president Donald Trump får ikke bruke Facebook før 2023

Donald Trump ble kastet ut av flere sosiale medier etter stormingen av kongressen 6. januar i år. Han mistet tilgangen på grunn av kommentarer og retorikk som ble tolket som oppfordring til angrepet.

Donald Trump får tidligst åpne en konto hos Facebook i 2023. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Trumps visepresident Mike Pence fortalte republikanere i New Hampshire i går at han og Trump trolig aldri blir enige om hva som skjedde den «mørke dagen» da det amerikanske demokratiet ble angrepet.

Etter angrepet stengte Facebook kontoen til Trump på ubestemt tid, men fikk kritikk av sitt selvutnevnte kontrollorgan, «Oversight board». Kontrollorganet ba i mai Facebook vurdere utestengelsen på nytt innen et halvt år.

Nick Clegg, som er Facebooks visepresident for globale saker, sier at Trumps handlinger var et alvorlig brudd på selskapets regler, som kvalifiserer til den strengeste straffen.

Den tidligere britiske politikeren Nick Clegg er nå en av lederne i Facebook. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

– Vi suspenderer kontoene hans i to år fra datoen han ble utestengt, skriver Clegg.

Det betyr at Trump tidligst får slippe inn igjen 7. januar 2023.

Facebook varsler at de vil be fagfolk vurdere om det fortsatt er fare for offentlig sikkerhet når datoen nærmer seg. Dersom svaret er ja, blir utestengelsen forlenget, heter det.

Donald Trump, som blir 75 år om få dager, har holdt en lav profil siden han gikk av som president. Han hadde en offentlig opptreden i februar da han talte til den politiske konservative konferansen CPAC.

I helga skal han tale for andre gang. Da reiser Trump ventet til et møte med republikanske politikere i Nord-Carolina.

Siden han også ble suspendert fra Snapchat, YouTube og Twitter, har Trump brukt epost for å nå støttespillerne sine.

Han har også forsøkt seg med en blogg, men etter 29 dager ble bloggen lagt ned denne uka. Ifølge Washington Post beordret Trump bloggen stengt da han hørte om lave lesertall.