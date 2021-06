Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fauci sier til Financial Times.at journalene kan hjelpe til med å avklare debatten rundt koronavirusets opphav.

Journalene Fauci ber om gjelder tre forskere fra Wuhan instituttet for virologi, som ble syke i 2019, en måned før de første koronatilfellene ble registrert, ifølge Reuters.

I tillegg dreier det seg om journalene til seks gruvearbeidere som ble syke etter å ha gått inn i en nedlagt gruve med flaggermus i 2012.

Tre av dem døde.

Forskere fra laboratoriet i Wuhan besøkte i ettertid den samme gruven, for å ta prøver fra flaggermusene.

– Jeg vil se journalene til tre personer som ble rapportert syke i 2019. Ble de virkelig syke, og i så fall, hva ble de syke av? sier Fauci til avisen.

– Det er tenkelig at opprinnelsen til SARS-CoV-2 var i denne hulen, og at det enten begynte å spre seg naturlig, eller at det gikk gjennom laboratoriet, sier han.

Sikkerhetsvakter utenfor Wuhan institutt for virologi under et besøk av WHOs eksperter i februar. Foto: Thomas Peter / Reuters Foto: Thomas Peter / Reuters

Avviser teorien

Både kinesiske myndigheter og forskere har gjentatte ganger avvist teorien om at viruset kan ha lekket fra et laboratorium.

De sier at viruset sirkulerte i andre regioner før det rammet Wuhan. Og at det kan ha kommet til Kina gjennom importert frossenmat, eller handel med ville dyr.

En ekspertgruppe fra WHO konkluderte i mars at det er lite sannsynlig at viruset kan ha lekket fra et laboratorium.

Betent sak

Spørsmålet om virusets opphav har blitt et betent tema under pandemien. USAs tidligere president Donald Trump sa i fjor at han trodde viruset hadde lekket fra et laboratorium i Wuhan, men la ikke frem bevis for påstandene.

I forrige uke ba USAs president Joe Biden den amerikanske etterretningen om å lage en rapport om koronavirusets opphav innen 90 dager.

Bakgrunnen var en sak i avisa Wall Street Journal, der det med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport ble blåst nytt liv i denne spekulasjonen.

Fauci sier til Financial Times at han fortsatt tror at viruset først ble overført fra dyr til mennesker.

Han påpeker at selv om det skulle vise seg at forskerne ved laboratoriet i Wuhan hadde covid-19, kunne de ha fått smitten fra andre i befolkningen.