38 år gamle Hodgkins var en de mange hundre som stormet Kongressbygningen i Washington D.C.

Han tok seg helt inn i Senatssalen der han ble fotografert med et Trump 2020-flagg.

Han hadde på seg beskyttelsesbriller og -hansker deler av tiden og tok en rekke selfier inne i Senatet.

Hodgkins, som til daglig er kranfører i Tampa i Florida, hadde reist med buss til Washington D.C. for å være til stede under et arrangement der Trump talte.

Arrangementet ledet til at flere hundre stormet Kongressbygningen og avbrøt det formelle valget av Joe Biden som president.

15–21 måneders fengsel

Nå har Hodgkins inngått en tilståelsesavtale med aktoratet, skriver CNN.

Han var opprinnelig tiltalt for å ha brutt loven på fem punkter, men har nå tilstått det alvorligste punktet mens aktoratet dropper tiltalen for de fire andre.

Punktet han har erklært seg skyldig i er «forhindre en offentlig handling».

Det har en maksimumsstraff på 20 år, men som en del av avtalen anbefaler aktoratet at han får mellom 15 og 21 måneders fengsel.

Det er opptil dommer Randolph Moss å fastsette dommen, men vanlig praksis i USA er at de legger seg rundt statsadvokatens anbefaling.

Skader for 12 millioner

I tillegg til fengselsstraff har Hodgkins også gått med på å betale 2000 dollar, vel 16.500 norske kroner, i erstatning for ødeleggelser som Kongressbygningen ble påført.

Hodgkins er ikke selv anklaget for konkrete ødeleggelser, men må likevel betale for deler av skadene.

Summen på 2000 dollar kommer etter at justisdepartementet onsdag sa at totalt er prisen for ødeleggelsene etter stormingen 1,5 millioner dollar, vel 12 millioner norske kroner.

Hodgkins advokat, Patrick Leduc, sier til CNN at de 2000 dollarene er som en «fartsbot».

Dramatiske bilder: Her knuser de vindu og stormer Kongressen Du trenger javascript for å se video.

Hodgkins ble filmet av overvåkingskameraer da han var inne i Kongressbygningen. Det var dermed liten tvil om skyldspørsmålet.

Samtidig var han ikke anklaget for å ha vært voldelig eller væpnet under angrepet.

Mens noen av dem som invaderte Kongressen også etterforskes for vold, etterforskes veldig mange av dem for det samme som Hodgkins.

Over 440 personer er så langt tiltalt for stormingen, skriver Reuters. Hvilken straff Hodgkins får, kan dermed bli førende for mange av de andre.

– Sementen har satt seg. Det tok anklagerne litt tid å finne ut av hva slags mann han er. Dette budskapet kommer til å bli sendt til de andre 449, sier advokaten Patrick Leduc.

Sier han angrer

Ifølge advokaten skammer Hodgkins seg for det han gjorde og angrer at han var med på stormingen.

Etter hendelsene i januar skal han også ha begynt å gå jevnlig i kirken og jobbe frivillig for veldedig organisasjoner.

– 6. januar er det beste som noen gang har skjedd ham. 6. januar kjente han ikke Jesus, men nå begynner han å bli kjent med ham, sier Leduc.