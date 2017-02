Tidligere CIA-sjef hevder Trump lever i sin egen verden

Panetta sier til CNN at president Trumps pressekonferanse torsdag var en «bemerkelsesverdig demonstrasjon» av hva han frykter.

– Vi lever i Trumps verden, sier han med referanse til John Irvings tragikomedie «Garps bok». Det er vanskelig å måle denne presidenten med de standarder tidligere presidenter har hatt, fortsetter 78-åringen.

– Han streifer mellom den virkelige verden og Trumps verden, sier Leon Panetta til tv-kanalen.

Leon Panetta var CIA-sjef under Barack Obama. Demokraten har tjenestegjort under ni presidenter fra begge partier og har en 50 år lang karriere som tjenestemann bak seg.

Denne uka fortalte han New York Times at han aldri før har vært «så nervøs for hva som kan skje og ikke skje i Washington». I intervjuet med CNN utdyper han:

– Min bekymring er at vi på et tidspunkt kommer dit der USAs president må være svært alvorlig overfor det amerikanske folk og media om hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan denne presidenten vil møte utfordringene.

– Fortsetter han med personangrepene, motangrepene på pressen, denne reality-tv presentasjonen, er jeg redd det ikke blir nok tid til å fokusere på de ekte krisene og ekte truslene, sier Leon Panetta.

Panetta har tidligere kritisert Trump for å undergrave etterretningsmiljøenes troverdighet. Trump har blant annet vært skeptisk til etterretningsrapporter om Russlands datainnbrudd og rolle i den amerikanske valgkampen. Panetta fortalte NBCs morgenprogram tidligere i år at Trumps utilslørte mistillit er «uhørt og uten like».

Også andre tidligere CIA-direktører, som er politisk utnevnt, har uttalt seg kritisk til Trumps væremåte og stil.

Leon Panetta ser ikke i dag det han kaller «mekanismer i Det hvite hus» for å håndtere en stor krise. I intervjuet med CNNs Wolf Blitzer stiller han spørsmål ved hvordan USA vil reagere om Iran eller Nord-Korea skulle provosere fram en amerikansk reaksjon. Den tidligere etterretningssjefen mener det ikke er en klar framgangsmåte.

– Jeg tror ikke det nasjonale sikkerhetsrådet har hatt et møte foreløpig og vi har ikke engang en nasjonal sikkerhetsrådgiver, sier Panetta. Hvem tar ansvaret for krisa og gir presidenten gjennomtenkte vurderinger fra forsvarsminister og utenriksminister slik at han kan ta en beslutning? Det bekymrer meg, sier han.