Professor om Trump: Unik på den verst tenkelige måten

Professor emeritus i Nord-Amerikastudier, Ole Moen, mener president Donald Trump ikke forstår hvilken jobb han har. Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I godt over en time raljerte Donald Trump med pressen, forgjenger Barack Obama, Hillary Clinton og sin egen etterretningstjeneste.

Ole Moen, professor emeritus ved Instituttet for Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, så på Trumps pressekonferanse.

– Det var ikke noe nytt her. Han gjentar hvor forferdelig media er, han snakker om «fabulous people». Dette er en Trump like absurd som vi har sett ham tidligere, sier han.

– Midtøsten er en katastrofe. Nord-Korea. IS sprer seg som kreft – enda mer rot som jeg har arvet fra vår tidligere regjering, men vi skal fikse alt, sa Trump. Du trenger javascript for å se video. – Midtøsten er en katastrofe. Nord-Korea. IS sprer seg som kreft – enda mer rot som jeg har arvet fra vår tidligere regjering, men vi skal fikse alt, sa Trump.

– Donald Trump er unik på den verst tenkelige måten. Han eier ikke folkeskikk og er en narsissist av aller verste sort, sier Moen, som har lest en del biografier om Trump.

– Han er helt unik på den måten at han ikke skjønner hva slags jobb han har.

– Benekter fakta han ikke liker

Statsviter og kommentator på amerikanskpolitikk.no, Vårin Alme, mener det tross alt er bra at Trump møter pressen, og at han må svare i den grad han faktisk svarer.

– Det jeg sitter igjen med etter denne pressekonferansen er de stadige angrepene på pressen. Han bedømmer spørsmålene han får som om pressen svarer til ham, og som om det er hans rolle å bedømme dem, mener Alme.

En av journalistene på pressekonferanse konfronterte president Donald Trump med at han kom med uriktige opplysninger når det gjaldt seiersmarginen under valget. Du trenger javascript for å se video. En av journalistene på pressekonferanse konfronterte president Donald Trump med at han kom med uriktige opplysninger når det gjaldt seiersmarginen under valget.

Hun er enig i at vi ikke har sett noe lignende før.

Statsviter og kommentator på amerikanskpolitikk.no, Vårin Alme, sier det er skadelig for demokratiet når fakta blir flytende.

– Her er det ikke snakk om at han går ut mot pressen simpelthen for å benekte skandaler, som politikere har gjort siden tidenes morgen. Her er det snakk om benekting av fakta han ikke liker.

Dette er skadelig for demokratiet, mener hun.

– Vi vet at mediene i USA er splittet, og det er ulikt hva de rapporterer. Hos egne velgere går dette hjem. Det å gjøre pressen til motstander har lenge vært populært blant politikere, men denne graden av det har vi nok aldri sett før. Og det at fakta blir flytende, og at man ikke har en felles kjerne av sannhet, er negativt for demokratiet, sier Alme.

– Hvis Russland og USA kom overens, så ville det være en bra ting, sa Donald Trump under pressekonferansen. Du trenger javascript for å se video. – Hvis Russland og USA kom overens, så ville det være en bra ting, sa Donald Trump under pressekonferansen.

– Unik

Ole Moen mener Trump er helt spesiell, også historisk, selv om USA tidligere har hatt presidenter som ikke levde opp til standarden.

– Men de ble i stor grad berget av gode rådgivere. Vi hadde for eksempel Warren G. Harding på 1920-tallet. Hans eneste kvalifikasjon var at han var pen å se på. Men ingen har tidligere vært så til de grader utenfor alle vanlige kriterier for hva som forventes av en president for verdens eneste supermakt.

Professor emeritusen tror Trump ikke kommer til å vare mer enn en halv presidentperiode, men bli stilt for riksrett.