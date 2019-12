Tar opp kampen mot giftig luft i Pakistan

– Det er merkelig, men i fjor virket det som om ingen var bekymret, sier Ayza Omar.

En mann på gata selger ansiktsmasker omhyllet av smog i Lahore i desember. Foto: FAROOQ NAEEM

Hun driver et pakistansk firma som selger ansiktsmasker og andre anti-smogartikler på nettet.

– I år har det vært galskap. Vi ble utsolgt i løpet av to måneder, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

I løpet av kort tid har salget av beskyttelsesmasker og luftrensere tatt helt av, ifølge selgerne.

De opplever å bli nedringt av pakistanere som ønsker å beskytte seg mot den kvelende smogen som legger seg over landet fra oktober til februar.

Lahore kåret til verste by å puste i

Salget av luftrensere går som aldri før i Pakistan, ifølge gründer Hasan Zaidi. Her bygger to av hans ansatte luftrensere i hans verksted i Lahore. Foto: FAROOQ NAEEM / AFP

I løpet av de fem siste åra har luftkvaliteten i Pakistan blitt verre. Verst står det til i landets østlige del, Punjab.

I november måtte Lahore, med sine 12 millioner innbyggere, stenge alle skolene i provinsen i flere dager fordi luftforurensninga gikk i taket.

Lahore ble kåret til verdens verste by å puste i, ifølge overvåkningstjenesten Air Quality Index.

Målingene viste en luftkvalittetsindeks på 598. Det er mer enn ti ganger så mye som det som regnes som tilfredsstillende.

La skylda på India

Tanveer Waraich fra Pakistans miljømyndigheter er ikke overbevist av tallene som sier at Pakistan er blant de verste landene i verden med tanke på luftforurensning. Foto: FAROOQ NAEEM / AFP

Pakistans miljømyndigheter var derimot ikke overbevist av tallene, som de mener stammer fra interessegrupper.

– Å si at Pakistan og Lahore er blant de mest forurensede byene, er en påstand som ikke er basert på fakta, hevdet Tanveer Waraich, i de lokale miljømyndighetene i Lahore.

Waraich innrømmet likevel at luftkvaliteten i landet i det store og hele var «uakseptabel», ifølge AFP.

Pakistan har tidligere også ment at India har skylda for at smogen nå har lagt seg over Pakistan.

Pakistanere venter på bussen i tjukk tåke av forurensning i Islamabad 26. desember i år. Foto: FAROOQ NAEEM

Tenåringer trekker staten for domstolen

Myndighetenes tilbakeholdne linje overfor klimasatsinger har nå fått flere pakistanere til å reagere.

Miljøvernere planlegger å sette opp en åtte meter høy luftrenser i Lahore for å bøte på den giftige lufta.

I november anla tre tenåringer sak mot lokale myndigheter i Punjab. De beskylder myndighetene for å underrapportere miljøproblemene.

– Denne underrapporteringa fører til at jeg ikke vet når jeg skal ta på meg beskyttelsesmaske og ikke, hevdet Leila Alam da BBC snakket med 13-åringen.

De tre tenåringene krever at domstolen skal kjenne myndighetens miljøpolitikk ugyldig, slik at myndighetene blir nødt til å komme opp med nye og bedre tiltak.

Klimaengasjementet blant vanlige pakistanere er også synlig i sosiale medier. Flere deler personlige erfaringer om hvordan smogen påvirker livene deres:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Over 4 millioner dør av luftforurensning

I oktober lanserte Amnesty International en kampanje der de mener pakistanske myndigheter «ikke lenger kan kaste bort tida, mens folk kveles til døde».

– Det er noe veldig galt når lufta blir så giftig at du ikke kan puste uten å skade deg selv, skriver Rimmel Mohydin i Amnesty.

I 2015 døde 135.000 pakistanere på grunn av dårlig luft, ifølge det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

På verdensbasis dør over fire millioner mennesker hvert år på grunn av luftforurensing, ifølge Verdens helseorganisasjon. Smog og andre utslipp fører til slag, hjertesykdommer, lungekreft og pustevansker.