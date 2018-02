Slik kjemper andre land for bedre luftkvalitet

Kina: – Skal fortsatt se blå himmel

Kina ligger på verdenstoppen i forurensende utslipp. Innbyggere i hovedstaden Beijing har flere ganger måttet bruke masker for å beskytte seg mot den giftige luften. Mange utlendinger er svært bevisst på luftkvaliteten, og følger med på målinger og forholder seg deretter.

For å få bukt med de store forurensingsproblemene, har president Xi Jinping bestemt at kineserne skal bruke mindre kull i forbindelse med oppvarming. Dette har gitt raske resultater for hovedstaden. I Beijing må hver bil også stå parkert minst én ukedag. Mopeder og motorsykler er for det meste elektriske. Luftkvaliteten har også blitt bedre generelt i landet, men i svært mindre grad enn hovedstaden.

Kina planlegger å forby både produksjon og salg av bensin – og dieselbiler. Xi lover at landet skal stå ved sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

– Vi har en lang vei å gå når det gjelder å beskytte miljøet, men vi skal fortsette klimatiltakene for å sikre at vi fremdeles kan se en blå himmel, sa presidenten under åpningen av Kommunistpartiets partikongress i oktober i fjor.

Skal bruke mindre kull til oppvarming

Tyskland: Vurderer gratis kollektivtrafikk

I et forsøk på å bekjempe luftforurensingen i Tyskland, vurderer tyske myndigheter å gjøre offentlig transport gratis i fem byer. De foreslår også strengere restriksjoner på utslipp fra busser og taxier, soner for lave utslipp og støtte til bildelingstjenester.

Forslagene kommer etter at EU-kommisjonen ga ni land et ultimatum om å legge fram tiltak for å redusere luftforurensingen. Hvis landene ikke gjør dette, risikerer de å bli stilt for EU-domstolen.

– Selger lufta som suvenir på boks

Russland: Stenger fabrikker

Smelteverket i byen Nikel i Russland er den største forurensningskilden for svoveldioksid i Europa. Niken ligger like ved den norske grensen, noe som gjør at mye av forurensingen havner i Øst-Finnmark. Ifølge The Independent Barents Observer har ledelsen nå et mål om å redusere utslippene med 50 prosent.

I Moskva er det voldsomt mange biler på veiene, noe som gjør at luftkvaliteten enkelte dager er dårlig. Det har samtidig skjedd mye positivt i den russiske hovedstaden de siste årene. Det har kommet mange sykkelveier, kvaliteten på bilene har blitt bedre, og flere av fabrikkene som forurenset mest har blitt stengt.

– Stenger de verste fabrikkene

Iran: Ikke råd til nye biler

På ett år døde 4810 mennesker som følge av luftforurensning i hovedstaden Teheran, viser en rapport fra iranske helsemyndigheter, ifølge nyhetsbyrået Tasnim. Dødsfallene skjedde fra mars 2016 til mars i fjor.

I liket med mange andre land, er biler hovedårsaken til den dårlige luftkvaliteten også i Iran. Bilene står for 70 prosent av forurensingen i Teheran. Mangel på tilstrekkelig kollektivtransport gjør at mange innbyggere ikke har noe annet valg enn å kjøre selv. I tillegg er drivstoff billig, men av dårlig kvalitet.

For to år siden ble det innført tiltak som innebærer at førere av personbiler bare kan kjøre på veien annenhver dag. President Hassan Rouhani ønsker seg en mer miljøvennlig bilpark, men mange av innbyggerne har ikke råd til å kjøpe seg nye biler.

– Folk har ikke råd til å kjøpe seg nye biler

Kenya: Vedtak mot plastutslipp

I Nairobi i Kenya er det mange som fyrer med dårlig parafin, diesel og ved. Det gjør at luften blir veldig helseskadelig.

Miljøvernministre fra rundt 100 land var i desember i fjor samlet i den kenyanske hovedstaden for å diskutere tiltak mot forurensning. I vedtaket er landene enige om at bedre innsamling og behandling av søppel er det aller viktigste tiltaket. Delegatene på miljøforsamlingen diskuterte også andre typer forurensing.

– Mange hiver plastflasker på bålet

England: Dieselavgift og hybridbusser

Luftkvaliteten i London har blitt bedre med årene, men den store andelen dieseldrevne kjøretøy gjør at grensenivåene til tider overskrides. Den engelske hovedstaden har noen av de høyeste målte nivåene av nitrogendioksid i Europa.

I fjor høst ble det innført en dieselavgift i tillegg til rushtidsavgiften. Hybridbussene har også bidratt til at luften i dag er renere enn før.