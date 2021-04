Taliban nekter jenter å fortsette på skolen

Taliban har allerede sørget for å stenge skolene i fire distrikter i Jawzjan-provinsen. Det opplyser utdanningsdirektør Abdul Rahim Salari til det anerkjente nettstedet Pajhwok.

Jawzjan ligger helt nord i Afghanistan og grenser blant annet til Faryab-provinsen, der norske soldater tjenestegjorde fram til 2012.

Lokale myndigheter har uten hell forsøkt å forhandle med Taliban via eldre stammeledere.

Ifølge Unicef er det fortsatt 3,7 millioner afghanske barn som ikke får utdannelse. 60 prosent av dem er jenter. Men et flertall i befolkningen ønsker at jenter skal få utdanning. Foto: Rahmat Gul / AP

Jentene protesterer

Flere av jentene har stått opp mot Taliban.

– Utdannelse er i seg selv hellig krig, som vi er forpliktet til. Vi lærer oss selv å kjenne gjennom utdanning. Uten å kjenne oss selv og verden rundt, kan vi ikke utvikle oss til perfekte muslimer, sier Kainat Haideri til Pajhwok.

Men en av lærerne forteller at han må be lokale kommandanter fra Taliban om tillatelse for å undervise på skolen.

De kan ikke engang uttale seg om situasjonen ved i alt 65 skoler i de to distriktene han kjenner uten tillatelse fra opprørsbevegelsen.

Læreren velger å være anonym.

Jenter fra en klasse i grunnskolen i Kabul morer seg mens medelevene sitter rundt. Det finnes mange selvbevisste jenter i Afghanistan. Men de støter raskt på tradisjonelle verdier og forventninger. Det skyldes ikke først og fremst Taliban. Foto: Rahmat Gul / AP

Taliban benekter

Talibans talsmann, Zabiullah Mujahid, avviser i en kommentar via WhatsApp at de har lagt noen restriksjoner på utdannelse for jenter i Jawzjan-provinsen.

Det finnes i alt over 400 skoler i området, og rundt 40 prosent av dem er for jenter.

I forbindelse med forhandlinger med USA om tilbaketrekking av utenlandske styrker fra landet, har Taliban gjentatte ganger forsikret om at de støtter utdannelse for jenter.

Men én ting er hva den politiske ledelsen som ønsker politisk innflytelse sier i forhandlinger.

En annen ting er hva kommandantene på bakken sier og gjør.