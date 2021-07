Taliban heiser flagg ved viktig grenseovergang

Taliban hevder onsdag at byen Spin Boldak, er under deres kontroll. Byen ligger på grensen til Pakistan, og er et viktig strategisk område.

Like etter avviste Afghanske regjeringsstyrker meldingen.

– Terroristgruppen Taliban sto bak noen bevegelser i grenseområdet. Sikkerhetsstyrkene har slått angrepet tilbake, sier innenriksdepartementets talsmann Tareq Arian til AFP onsdag.

Men på sosiale medier spres det bilder og videoer der det ser ut som Talibans flagg har blitt heist opp på Afghanistans side av grensen.

Et av bildene som spres på sosiale medier. Bildet skal være av to medlemmer av Taliban som heiser et flagg på det afghanske grensepunktet i Spin Boldak. Foto: Skjermdump

BBC sier de har blitt fortalt at Taliban tok kontroll over området uten motstand. Ifølge The Guardian startet kampene natt til onsdag. Innen onsdag morgen hadde Taliban-krigere tatt over.

Også pakistanske tjenestemenn har bekreftet at Taliban har tatt kontroll over byen. De oppfordrer journalister og sivile på pakistansk side til å holde seg unna grenseområdet.

– Talibankrigere overalt

– Jeg dro til butikken i morges og så at det var Taliban-krigere overalt, sier Raz Mohammad, en butikkeier som jobber nær grensen, til AFP.

I en video Taliban har publisert, ser man flagget deres henge over det afghanske flagget ved grensen.

– Etter to tiår med brutalitet fra amerikanerne og deres marionetter er denne grensen og Spin Boldak-distriktet tatt over av Taliban, sier en Taliban-kriger i videoen, ifølge Reuters.

Viktig område

Om Taliban har tatt over kontrollen ved Spin Boldak, er dette en viktig utvikling for dem, både symbolsk og strategisk. I hvert fall hvis de beholder kontrollen, ifølge BBC.

Grenseposten deler den afghanske byen på den ene siden, og den pakistanske byen Chaman på den andre.

Dette området er et av de travleste grensepunktene mellom Afghanistan og Pakistan. Rundt 900 lastebiler passerer grensen hver dag, skriver BBC.

Med kontroll over denne overgangen vil Taliban kunne få betydelige tollinntekter på handelen som flyter frem og tilbake. De vil også ha direkte tilgang til områder i Pakistan, der Taliban har hatt baser i flere år, sier BBCs korrespondent i Afghanistan, Lyse Doucet.

Folk vifter med Taliban-flagg mens de kjører gjennom den pakistanske grensebyen Chaman onsdag. Foto: Asghar Achakzai / AFP

Tatt over flere poster

De siste ukene har Taliban gjort store fremskritt, og tatt makten over flere grenseposter fra afghanske styrker.

Tidligere i juli meldte nettstedet Long War Journal at Taliban kontrollerer 193 av Afghanistans 407 distrikter.

Samtidig trekker flere utenlandske militærstyrker seg ut av landet.

15. april i år tok Nato en historisk beslutning om å trekke styrkene ut av Afghanistan etter 20 år. De norske soldatene er blant de siste som skal forlate landet innen fristen. Den er satt til 11. september i år.

Ber statsborgere reise hjem

Flere land, blant annet Frankrike, har bedt sine statsborgere om å forlate Afghanistan øyeblikkelig.

Frankrikes regjering setter opp et spesialfly fra Kabul 17. juli, for at franskmenn skal kunne vende hjem.

Norge gir foreløpig ikke samme beskjed.

– Utenriksdepartementet vurderer fortløpende sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og oppdaterer reiseinformasjon til norske borgere ved behov, skriver pressetalsperson i UD, Ane Haavardsdatter Lunde i en e-post til NRK.

Hun presiserer at norske myndigheter over flere år har frarådet alle reiser til eller opphold i Afghanistan.

– På grunn av den krevende sikkerhetssituasjonen i landet er norske myndigheters evne til å yte konsulær bistand til norske borgere ytterst begrenset, skriver Lunde.