AP: USA snek seg ut av Bagram uten å si fra

Den afghanske hæren viste mandag fram den svære Bagram-basen, og utenforstående fikk et første glimt av det som var selve nervesenteret for USAs engasjement mot al-Qaida og Taliban i Afghanistan i 20 år.

USA kunngjorde fredag 2. juli at de hadde forlatt sin største flybase i landet i forbindelse med tilbaketrekningen som etter planen skal være fullført i august.

– Vi hørte rykter om at amerikanerne hadde forlatt Bagram. Og endelig klokka sju om morgenen skjønte vi at det var bekreftet, forteller den nye leirsjefen, general Mir Asadullah Kohistani, til Associated Press.

Slukket lyset og dro

En soldat sier at de bare slukket lyset og dro, og at de ringte fra flyplassen i Kabul for å si fra at de reiste.

Talsmann for USAs militære, oberst Sonny Leggett, kommenterte ikke de mange klagene til afghanske soldater som overtok basen, men henviste til kunngjøringen i forrige uke.

Der het det at prosessen med å forlate basene startet straks president Joe Biden i april kunngjorde at USA skulle trekke seg ut av Afghanistan, og Leggett hevder at alt er koordinert med afghanerne.

En afghansk mann selger brukt amerikansk utstyr fra en bod utenfor Bagram-basen mandag. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Plyndret

Før den afghanske hæren rakk å ta kontroll over basen, ble den invadert av en liten hær med plyndrere, som gikk fra brakke til brakke og gjennomsøkte enorme lagertelt før de ble kastet ut, ifølge afghanske soldater.

– Vi trodde først de kanskje var Taliban, sier Abdul Raouf som har ti års erfaring som soldat.

General Kohistani insisterer på at afghanske militære og sikkerhetsstyrker skal klare å holde på den sterkt befestede basen til tross for Talibans offensiv og mange seirer på slagmarken de siste månedene.

På basen er det blant annet et enormt fengsel med rundt 5.000 fanger, mange av dem angivelig Taliban-krigere.

Taliban på offensiven

Talibans siste offensiv finner sted mens USAs og Natos styrker er i ferd med å trekke seg ut av landet. Allerede i starten av juli hadde de fleste av Natos soldater reist hjem.

De siste amerikanske soldatene blir trolig i landet for å beskytte den internasjonale flyplassen i Kabul inntil en avtale er inngått med Tyrkia, som overtar jobben.

Imens har det ene distriktet etter det andre falt til Taliban i Nord-Afghanistan. Bare de siste to dagene søkte opp til tusen afghanske soldater tilflukt i Tadsjikistan heller enn å kjempe mot Taliban.

– I kamp er det noen ganger ett skritt fram og noen skritt tilbake, sier Kohistani

Kohistani sier at den afghanske hæren er i ferd med å endre strategi og framover heller skal fokusere på strategisk viktige distrikter. Han insisterer på at de skal gjenerobres i dagene som kommer, uten å antyde hvordan det skal skje.

Som en liten by

Nysgjerrige kunne mandag ta i øyesyn den massive basen, på størrelse med en liten by, som er bygd opp av USA og Nato. Den er enorm, med gater og veier som snor seg mellom brakker og bygg på størrelse med hangarer.

Det er to rullebaner med over 100 parkeringsplasser for jagerfly, med tjukke vegger til å beskytte hvert fly. En av rullebanene er 3.660 meter lang. Det er også en passasjerterminal, et sykehus med 50 senger og enorme telt fulle av møbler og annet utstyr.

Kohistani sier at amerikanerne etterlot seg 3,5 millioner gjenstander, alt nøye registrert, inkludert titusener av flasker med vann, energidrikker og feltrasjoner.

Biler står igjen på Bagram-basen mandag etter at deres amerikanske eiere har forlatt den. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Biler uten nøkler

– Når du sier 3,5 millioner gjenstander, betyr det alle småting, hver telefon, hvert dørhåndtak, hvert vindu og hver dør i hver eneste brakke, sier han.

De større gjenstandene som er etterlatt, inkluderer tusener av sivile biler, mange av dem uten nøkler til å starte dem, og hundrevis av pansrede kjøretøyer.

Kohistani sier at USA overlot mye mindre våpen og ammunisjon til dem, men tok med seg tunge våpen. Ammunisjonen til de tunge våpnene ble sprengt i lufta før de dro.

Sinte soldater

Afghanske soldater som mandag ruslet rundt på basen der så mange som 100.000 utenlandske soldater tidligere oppholdt seg, uttrykte sterk kritikk mot at amerikanerne bare reiste i nattens mulm og mørke uten å informere de afghanske soldatene som holdt vakt.

– På én natt mistet de all tilliten de har brukt 20 år på å bygge opp, ved å reise sånn som de gjorde, midt på natten og uten å varsle de afghanske soldatene som patruljerte utenfor, sier en soldat, som bare vil oppgi fornavnet Naematullah.

20 minutter etter at amerikanerne forlot basen, ble basen liggende i mørke da strømmen ble slått av, ifølge Raouf, som er veteran fra krigen mot Taliban, blant annet i Helmand og Kandahar.

Signal til plyndrerne

Det plutselige mørket ble en invitasjon til plyndrerne, sier han. De kom fra nordsiden, brøt seg gjennom det første gjerdet, gjennomsøkte bygninger og lastet alt som ikke var spikret fast, opp på lastebiler.

Mandag, tre dager etter at USA reiste, ryddet soldater fortsatt opp i hauger med søppel, tomme vannflasker og bokser med energidrikk som plyndrerne etterlot seg.

General Kohistani sier han setter pris på 20 år med støtte fra USA og Nato, men at tiden er kommet for at afghanerne selv tar ansvar.

– Vi må løse våre egne problemer. Vi må sikre vårt eget land og igjen bygge landet med våre egne hender, sier han.