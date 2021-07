Betaler 60.000 for å komme over Den engelske kanal

Denne sommeren har for hver dag blitt flere og flere mennesker som har forsøkt å ta seg ulovlig over Middelhavet og inn i Europa.

Forrige uke ble 570 flyktninger og migranter brakt til land på Sicilia. Hittil i år har landet mottatt rundt 23.000 mennesker, de fleste av dem rømmer fra krig og fattigdom i Afrika og Midtøsten.

Terrorfinansiering

Om lag 2000 har mistet livet i år i forsøket på å ta seg over sjøveien inn i Spania.

Felles for mange av dem er at de har betalt store summer for reisen de har lagt ut på.

Jo Christian Jordet jobber for at internasjonal kriminalitet skal etterforskes på tvers av landegrenser. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Samla sett er det enorme beløp som er i omløp og betalingsvilligheten er veldig stor. For eksempel så koster overfarten mellom Frankrike og England 60.000 norske kroner. Hvis denne personen i tillegg kommer fra Afghanistan så kan en jo bare lure på hva turen totalt koster, sier sambandsstatsadvokat Jo Christian Jordet ved Eurojust.

Der jobber de for at internasjonal kriminalitet skal etterforskes på tvers av landegrenser med felles etterforskningsteam.

– Mye av disse pengene går med til hvitvasking, kjøp av narkotika, våpen. Vi vet også at disse pengene har gått til å finansiere terrorvirksomhet, sier Jordet.

I flere år var det vanligste for flyktningene og migrantene å ta seg inn på britisk jord ved å snike seg inn i lastebiler som skulle over med ferge eller tog. Men med økende sperringer og bevoktning av områdene der, har det blir vanskeligere å prøve seg på landeveien.

I ARREST: På havna i Dover ligger de mange gummibåtene som migrantene har brukt for å komme seg over Den engelske kanal. Politiet tar vare på dem som bevis og de blir derfor ikke destruert. Foto: BEN STANSALL / AFP

Nå er det de små ribbene, eller gummibåtene som brukes. Britiske myndigheter beslagla 154 slike båter i 2019. I fjor økte antallet til 608, skriver britiske I News. Men selv om det bare på søndag kom 65 nye asylsøkere over kanalen, så er tallet markant mindre enn tidligere år, skriver The Guardian.

Flere mener derfor at det som omtales i Storbritannia som «Channel Crises» er politisk konstruert av konservative politikere som ønsker en strengere innvandringspolitikk og grensekontroll, ifølge den britiske avisen.

I fjor satt koronapandemien en stopper for mange flyktninger og migranter i fjor, men i år er det flere og flere som prøver å komme seg inn i Europa.

Kyniske menneskesmuglere

Ifølge Jordet er det veldig profesjonelle folk som står bak og de er heller ikke spesielt lette å avsløre. Til tross for at det er mange tjenester som skal på plass.

– De trenger falske dokumenter, transport, husvære og ikke minst mat underveis, sier Jordet.

Hjelpearbeiderne blir ofte slått av kynismen bak denne businessen, som noen ganger er overveldende. De NRK har vært i kontakt med forteller at noen av dem som prøver å komme seg over Den engelske kanal får utlevert elendige gummibåter.

– Ofte er motoren ødelagt eller den er uten nok bensin til å få gjennomført krysningen, sier den franske hjelpearbeideren Loan Torondel til NRK.

Han er sosialarbeider for Leger uten grenser og har nylig skrevet en rapport om flyktningene og migrantenes ferd over kanalen.

Hvis en i det hele tatt overlever de livsfarlige seilasene, kan en ende opp med bunnløs gjeld.

– Det er en form for moderne slaveri som enkelte havner i på grunn av den gjelda de setter seg i. Siden dette er så dyrt er det mange som ender opp i tvangsarbeid og det kan vi være litt obs på når vi kjøper en tjeneste som er veldig billig. Derfor kan en kanskje tenke seg om hvilke forhold er det de lever under de som vasker bilen for en slikk og ingenting, sier Jordet.