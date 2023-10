Den beryktede gjenglederen Rawa Majid skal være pågrepet i Iran. Det skriver den svenske kringkasteren SVT. Kanalen viser til lukkede kilder.

Senere søndag kveld får også Aftonbladet oppgitt at Majid er pågrepet. Opplysningene skal komme fra politikilder, skriver avisa.

– Vi har slike etterretningsopplysninger, men jeg kan ikke bekrefte at de stemmer, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet.

Rawa Majid kalles ofte for «Den kurdiske reven». Foto: Det svenske politiet / NTB

«Den kurdiske reven», som leder det kriminelle nettverket Foxtrot i Sverige, har lenge vært i Tyrkia. Svensk politi har ønsket ham utlevert for å få ham pågrepet.

SVT skriver at pågripelsen skjedde fredag denne uken. Pågripelsen skal ha skjedd i forbindelse med at han tok seg over grensen fra Tyrkia til Iran, ifølge SVTs kilder.

SVT skriver at pågripelsen skal ha skjedd i en trafikkontroll. Majid kan ha vist fram en falsk ID, som igjen kan ha ført til pågripelsen, skriver kanalen.

UD ikke kjent med saken

Majid har vært internasjonalt etterlyst siden 2020.

Svensk politi har ikke bekreftet SVTs opplysninger overfor dem.

SVT har vært i kontakt med det svenske utenriksdepartementet, som skriver:

«UD og ambassaden har på nåværende tidspunkt ingen kjennskap til om en svensk statsborger skal ha blitt pågrepet i Iran de siste dagene».

Et nabolag i Storvreta utenfor Uppsala ble forvandlet til en krigssone da en bombe gikk av i september. 24 år gamle Soha Saad ble et uskyldig offer. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Det er SVTs krimekspert Diamant Salihu som erfarer pågripelsen søndag kveld.

NRK har snakket med Salihu søndag kveld.

– Hva betyr dette for Foxtrot-nettverket?

– Om Rawa Majid er pågrepet og holdes innestengt – for det vet man ikke om han vil bli – innebærer det en svekkelse av hans gruppe som er under hardt press fra den andre rivaliserende siden. Den består av mange ulike grupperinger som har gått sammen for å motarbeide Rawa Majid.

Konflikt i gjengene

Den siste tiden har Sverige vært rammet av en voldsom voldsbølge etter interne konflikter i Foxtrot-nettverket.

I september ble 12 personer drept. Flere av dem ble uskyldige ofre som kom for nære konflikten.

Det er særlig leder Rawa Majid og hans tidligere nært betroende Ismail Abdo – ofte kalt «Jordgubben» – som er i konflikt med hverandre.

Parallelt har Foxtrot en pågående konflikt med det rivaliserende Dalen-nettverket. De krangler stadig om territorier og narkotikamarkeder.

Også byen Jordbro har vært hardt rammet av voldsbølgen. Da NRK besøkte byen var det få av innbyggerne som turte å snakke om gjengene der. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Salihu i SVT forteller at opplysningene kommer fra kilder i de kriminelle nettverkene som tidligere har vist seg troverdige. Det har tikket inn meldinger om pågripelsen jevnt og trutt gjennom dagen, ifølge krimeksperten.

– Dette kommer fra flere uavhengige kilder med innblikk i konflikten. De har tidligere gitt korrekte opplysninger. Basert på dem, har vi gått ut med denne informasjonen om at han opplyses å være pågrepet, sier Salihu til NRK.

Drepte mor til gjengmedlem

Bakgrunnen for konflikten mellom Majid og Abdo skal være en stor narkohandel som gikk galt.

Sentralt i konflikten står også diskusjonen om hvorvidt det er riktig av Foxtrot å rekruttere barn.

I begynnelsen av september skjøt flere svenske statsborgere mot andre svensker i Istanbul i Tyrkia. Det er her Majid har oppholdt seg den siste tiden.

NRK besøkte nabolaget der moren til Ismail Abdo ble drept i september for en uke siden. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Dagen etter ble moren til Ismail Abdo drept i sitt eget hjem i Uppsala. Det ble startskuddet på voldsspiralen i september.

Senere har svenske medier skrevet hvordan andre gjengmedlemmer har møttes i all hemmelighet for å diskutere hvordan man kan få stoppet Rawa Majid.

Salihu i SVT har snakket med kilder som håper pågripelsen vil føre til en deeskalering av konflikten.

– Håpet er at man ikke skal gå på familiemedlemmer, som man har gjort i denne konflikten.

