Det ligger en stillhet over Mälarhöjden idrettsplass i Fruängen sør for Stockholm.

Et hav av små flammer fra gravlys blafrer i den lette vinden fredag morgen.

Sverige har vært rammet av flere drap og gorve voldsepisoder den siste tiden. Flesteparten knyttes til den pågående gjengkrigen i landet.

Onsdag kveld kom konflikten tett på barn og voksne i Fruängen.

Det er satt ut lys og lagt ned blomster på stedet en kjent rapper ble drept onsdag kveld. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

En svensk rapper ble skutt og drept på området til Mälarhöjden IP. Den unge artisten har flere millioner avspillinger på Spotify.

– På ett vis frykter man for livet sitt når det kommer så tett på.

NRK møter Srdan «Sigge» Mladenovic, leder for tennisklubben i området, ved åstedet for onsdagens skyting.

For Sigge har det vært 48 uvirkelige timer med å håndtere berørte etter skytingen i tillegg til å drifte tennisklubben. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Før hørte man det bare på nyhetene. Nå er det her og nå, sier Sigge.

De siste dagene har MIK Tennis holdt dørene åpne for alle som trenger et trygt sted å være i Fruängen.

De fem banene i tennishallen er booket ut hele uken. Klubbledelsen er til stede for de som trenger noen å prate med.

Det er full aktivitet på MIK Tennis fra åpning klokken 09 fredag morgen. Leder Sigge er til stede for de som måtte trenge noen å prate med. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Fotballbanen, hockeyhallen og turnhallen har vært stengt siden skytingen.

– Vi hadde full virksomhet her da det skjedde. Hockeyen var åpen, det var tre fotballag på banen, forteller Sigge.

Det var tre lag som trente på fotballbanen på Mälarhöjden IP da en person ble skutt og drept onsdag kveld. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

18:30 onsdag fikk han en telefon om at det var skutt utenfor tennishallen. Selv var han hjemme med kona og barna.

– Det er liksom ikke klokken 02:00 på et industriområde. Det er faen meg her, sier han og rister på hodet.

De siste dagene har de jobbet intensivt med å ivareta alle involverte. Hvem har sett noe? Hvem trenger noe å prate med? Hva sier foreldre og klubbene?

– Det har virkelig vært 48 uvirkelige timer, sier Sigge.

Flere har tent lys på stedet artisten ble drept onsdag kveld. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Føles ikke trygt

Saghar Rahimi bodde i blokkene rett bak åstedet i Fruängen i åtte år.

Nå har hun flyttet til et roligere strøk med familien, men fredag er hun på Mälarhöjden IP for å se på minnestedet for den drepte artisten.

– Jeg er veldig redd, for dette skjer så ofte nå. Det føles ikke som vi bor i et trygt land, sier Rahimi til NRK.

Saghar Rahimi er glad hun nå bor i et roligere område av Stockholm. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Hun så ofte artisten i området da hun bodde her. Onsdag fikk hun beskjed om at hennes søster hadde vært trener for gutten en periode.

– De er bare barn. De skal ikke trenge å dø for dette. De har hele framtiden foran seg.

Eskalert etter sommeren

19 år gamle John Lundén-Weldena bor i området, og jobber i tennishallen. Han stopper et øyeblikk ved minnestedet, før han må inn og gjøre hallen klar til åpning.

John Lundén-Weldena traff den drepte artisten på tennisklubben en gang. Han synes det er trist å tenke på at han er død. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Det er fryktelig at det skal skje på et samlingspunkt for barn som ikke skal trenge å være vitne til sånne ting, sier Lundén-Weldena.

Klubbleder Sigge sier Mälarhöjden IP i perioder opplever belastning og aktivitet fra kriminelle miljøer.

– Vi tar tak i det med kommunen og politiet. Det forsvinner, men så kommer det tilbake igjen. Etter sommeren nå har det eskalert veldig, sier Sigge.

12 drap i september

Torsdag kveld talte Sveriges statsminister Ulf Kristersson til nasjonen etter at 12 personer er drept så langt i september.

Det har vært 12 drap i og rundt Stockholm den siste måneden. Selv om mye er usikkert, knytter politiet flere av dem til den pågående gjengkrigen i Sverige. I Uppsala nord for Stockholm blir en kvinne i 60-årene drept 6. september. Hun var mor til et gjengmedlem. Seks dager senere blir en 23 år gammel mann skutt og drept i samme område. 28. september dør en kvinne midt i 20-årene etter en kraftig eksplosjon i et villastrøk i Fullerö. 21. september blir en mann i 20-årene og en mann i 70-årene skutt og drept på en bar i Sandviken. To andre blir skadet. I Stockholm skjer det fire drap på fem dager i midten av september: En tenåringsgutt, to menn i 20-årene og en mann på 39 dør. 27. september blir også en kjent, mannlig rapper i slutten av tenårene drept på Mälarhøgden sør i byen. I Haninge sør for Stockholm blir en 13 år gammel gutt funnet skutt og drept 11. september. 27. september blir to personer skutt i nabobygda Jordbro. En av dem dør av skadene.

Statsministeren foreslår flere inngripende tiltak, som preventiv avlytting av kriminelle, kameraovervåkning og skjerpede straffet.