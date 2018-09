Sverigedemokraterna raser mot SVT etter at tv-kanalen tok avstand fra Åkesson-uttalelse

– Vi må stille oss selv spørsmålet – hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb. Jo, fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og da er det vanskelig å få jobb.

Det sa partileder for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, i den siste partilederdebatten i Sveriges Television før Riksdagsvalget i Sverige søndag.

TAR AVSTAND: SVT tok offentlig avstand fra Jimmie Åkessons uttalelse etter debatten. Du trenger javascript for å se video. TAR AVSTAND: SVT tok offentlig avstand fra Jimmie Åkessons uttalelse etter debatten.

– Hvordan er det du uttrykker deg, spurte partileder Annie Lööf fra Centerpartiet SD-lederen strengt, mens hun slo i bordet. Så gikk debatten videre.

Etter debatten, i en direktesendt TV-sending, valgte den svenske rikskringkasteren SVT imidlertid offentlig å ta avstand fra Åkessons uttalelse, som de kaller «grovt generaliserende».

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse her i innledningen var grovt generaliserende, og at SVT tar avstand fra det, sa programleder Martina Nord.

SD svært kritiske

Kunngjøringen om at SVT tar avstand fra uttalelsen gikk ikke ubemerket hen blant Sverigedemokrater sent fredag kveld.

– Det er knapt to døgn til valglokalene stenger, og da velger statskanalen å blande seg inn i debatten gjennom «å ta avstand» fra en partileders standpunkt. Det er en skandale, sier Åkesson til Expressen.

Også flere SD-topper, blant dem Martin Kinnunen kommenterte SVT-avgjørelsen på Twitter.

– SVT går altså ut og kritiserer Åkesson etter debatten for at han påpeker at innvandrere har det vanskeligere for å få jobb, om de ikke er integrert i det svenske samfunnet. Uakseptabelt. Drittkanal, skriver Kinnunen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– SVT tar stilling mot Sverigedemokraterna. Det er en oppførsel som savner sidestykke i moderne svensk historie, skriver partiet på sin offisielle Twitter-profil.

– Generaliserende

Eva Landahl, som er programsjef og ansvarlig redaktør for valgprogrammet, understreker i et blogginnlegg på nett at TV-kanalen har tatt avstand fra uttalelsen og ikke fra partiet Sverigedemokraterna.

– Uttalelsen er generaliserende og peker på innvandrere som en gruppe som ikke er svensker og som ikke passer inn i Sverige, skriver hun.

Videre forklarer hun at SVTs markering skjer på bakgrunn av demokratiparagrafen i tv- og radioloven, som gjelder alle svenske etermedier.

SVT tidligere har blitt felt i Granskningsnämnden, som er svenske mediers svar på Pressens Faglige Utvalg (PFU), for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere, skriver Aftonbladet.