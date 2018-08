Sverige sier nei til migranter fra Libya

De 177 migrantene ble torsdag plukket opp i Middelhavet av det italienske kystvaktskipet «Diciotti».

Italia forlangte at Malta påtok seg ansvaret for dem, fordi den overfylte flyktningbåten hadde seilt gjennom maltesisk farvann og skulle i prinsippet ha blitt reddet der. I stedet var båten blitt eskortert ut av maltesisk farvann.

Den italienske regjeringen nektet derfor først å la skipet fra sin egen kystvakt legge til en italiensk kai og mente Malta hadde ansvaret.

Mandag lot regjeringen likevel skipet komme til en havn på Scilia, men migrantene er nektet å gå på land. Regjeringen krever at personene om bord skal fordeles på andre EU-land.

Mener andre land må stille opp

Sverige har valgt å si nei til å ta imot dem, på bakgrunn av at landet allerede har tatt imot mange som er på flukt. De mener ifølge Sveriges Radio at det er dags for at andre land viser solidaritet.

Beskjeden fra Sverige er lagt fram for Italia av statssekretær Lars Westbratt i justisdepartementet.

Bad EU ta ansvaret

Italiensk UD har formelt bedt EU-kommisjonen om å samordne en fordeling av de migrantene som befinner seg om bord i kystvaktskipet «Diciotti».

En talsmann for kommisjonen sa mandag at arbeidet med å kontakte medlemslandene i unionen er i gang.

Dette er sjette gang på få måneder EU løser migrantkriser ad hoc. Det er ikke mulig å utforme en politikk som alle kan slutte seg til, og hver ny skipslast med migranter utløser samme tautrekking mellom medlemslandene.