Ny nabokrangel om flyktninger reddet til sjøs

De 177 personene ble plukket opp i Middelhavet for fem dager siden, fra en overfylt båt i høye bølger.

Etter en fem dagers krangel med Malta om hvor skipet bør legge til kai, gav den italienske regjeringen mandag kveld tilsynelatende etter.

Transportminister Danilo Toninelli fra Femstjernersbevegelsen skrev på Twitter at «Diciotti vil legge til kai i Catania» og roste mannskapet på kystvaktskipet for redningsoperasjonen.

«Nå må Europa skynde seg å gjøre sin del.» skriver transportministeren videre.

Innenriksministeren vil ha garanti

Like etter skapte innenriksdepartementet forvirring, med å sende ut en melding om at Toninellis regjeringskollega, innenriksminister Matteo Salvini fra ytrehøyrepartiet Lega, ikke har gitt sin tillatelse til at «Diciotti» kan gå til land.

Salvini akter ikke å gi en slik tillatelse før den italienske regjeringen har fått en garanti fra andre europeiske land om at de vil ta imot flyktningene og migrantene.

EU-kommisjonen sier de er i ferd med lete etter løsninger for dem om bord i «Diciotti», men vil ikke si noe om hvilke land som er forespurt.

Mener Malta har ansvaret

Til sammen var det 190 personer om bord i den overfylte flyktningbåten, som det italienske kystvaktskipet kom til unnsetning. 13 av dem var i så dårlig forfatning at de raskt ble fraktet til italienske sykehus for akuttbehandling.

Men i stedet for å sette kursen mot Italia med resten av de reddede personene, fikk kapteinen på kystvaktskipet beskjed om å holde seg i internasjonalt farvann.

Italia insisterte på at Malta måtte ta imot flyktningene og migrantene fordi flyktningbåten seilte gjennom farvann hvor Malta har redningsansvaret.

Den maltesiske regjeringen hevder at flyktningene nektet å bli reddet, fordi deres mål var å nå Lampedusa i Italia.

Noen av de 13 som ble tatt med til det italienske fastlandet på grunn av helsetilstanden har imidlertid fortalt til italienske myndigheter at flyktningbåten ble eskortert ut av maltesisk farvann av den maltesiske kystvakten.

Italias transportminister Toninelli mener Malta bør straffes for å unndra seg redningsansvaret.

– Maltas oppførsel er begredelig og fortjener å bli sanksjonert, skriver Toninelli.

Malta og Italia har flere ganger i sommer kranglet om hvilket av de to landene som skal ta imot skip med flyktninger.

18. juli i år markerte den italienske kystvakten sitt 153. år. Italias nye transportminister Danilo Toninelli var til stede for å gi sin honnør. Guardia Costiera har de siste årene måttet redde tusenvis av flyktninger. Foto: Andreas Solaro / AFP

Presser EU

Innenriksminister Matteo Salvini har siden regjeringen tiltrådte i juni, gjentatte ganger uttrykt at «Italia ikke lenger vil fungere som Europas flyktningleir».

Landet har siden 2014 tatt imot vel 650.000 flyktninger og migranter. Den nye regjeringen står hardnakket på at andre europeiske land må ta større del av byrden.

Økningen og nedgangen av flyktninger Ekspandér faktaboks 57.571 flyktninger og migranter kom sjøveien til Europa de seks første månedene i år. Det er cirka halvparten så mange som i første halvår i fjor, da det ble registrert 112.375. Spania er blitt det landet i Europa som tar imot flest flyktninger og migranter til sjøs. Landet har opplevd mer enn en tredobling fra 6.513 registrerte ankomne i fjor til 22.858 i år. I Italia er tallet på båtflyktninger kraftig redusert, fra 94.806 i fjor til 18.392 i år. Nedgangen er på hele 80 prosent. Hellas har opplevd en liten økning igjen, fra 10.783 flyktninger i fjor mot 15.970 i år.

Tidligere i sommer kom Salvini til enighet med EUs ledere om at Italia i en avtalt periode ikke vil nekte flyktningskip å legge til kai i italienske havner, så lenge flyktningene og migrantene foredeles på og sendes videre til andre land.

Salvini beordret derfor fra EU-møtet i Innsbruck at han ikke ville tillate at 64 asylsøkere fikk gå i land på Sicilia. Da hadde «Diciotti» fått overlevert flyktningene og migrantene fra en italiensk slepebåt som hadde plukket dem opp i Middelhavet.

Innenriksministeren truet også med å sende de som reddes i Middelhavet tilbake til Libya, hvis ingen andre land vil være med og ta ansvar. Dette har fått EU og FN til å reagere.

Spaina, Frankrike, Luxembourg, Tyskland og Portugal er landene som har sagt ja til å ta imot personene som er brakt inn til maltesiske og italienske havner.