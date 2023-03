– Jeg har blitt ranet. Det er enormt krenkende. Ja, det gjør vondt.

Det sier Bengt til SVT. Han er med i den svenske dokumentaren Sperm-tyveri, som er en del av programserien Uppdrag granskning.

– Hva skjer i livet mitt? Jeg er far til et barn som ble født åtte måneder før datteren min, sier han.

På 80-tallet leverer Bengt sæd inn til fertilitetsundersøkelse, fordi han og kona har problemer med å få barn.

Det er ikke før 31 år senere, at han finner ut at sæden har blitt gitt videre til en kvinne som ønsket å få barn.

Nyheten kommer som en bombe.

Det viser seg at han har en ukjent datter som heter Rebecka Kristoffersson. Hun ble til ved hjelp av sæd som ikke hadde blitt donert frivillig.

Rebecka Kristoffersson og moren får i SVTs dokumentar Sperm-tyveri vite hvem hennes egentlige far er. Foto: SVT / SVT

– Sæden min ble altså brukt før jeg selv fikk sjansen til å bli far, sier Bengt.

– Jeg forstår at verken barnet eller moren har noe som helst skyld i dette. Men det var jo også en uro. Har de en mamma og pappa, en bra oppvekst?

«Hvem er den ansvarlige?»

Det hele starter mellom årene 1985 og 1996 ved Halmstad sykehus sørvest i Sverige.

SVT starter sin gransking rundt 2022.

Der peker alle spor mot en lege ved sykehuset i Halmstad som nå er død.

I tillegg viser det seg at det finnes flere menn i samme situasjon som Bengt.

Ved hjelp av DNA-tester og DNA-slektsforskere blir nye biologiske fedre og barn oppdaget.

Bengt ble frastjålet sæd Du trenger javascript for å se video.

I programmet avdekkes tre søsken med tre ufrivillige givere. Men ifølge sykehuset var det rundt 35 donorbarn som ble født i den gitte perioden 1985–1996.

Samtidig har den aktuelle legen opplyst at han driver med inseminasjon i eldre avisartikler, som har resultert i rundt 15 barn.

Totalt skal det derfor være minst 50 barn hvor legen har vært involvert. Foreløpig er det fem tilfeller som kan bevises som ufrivillig donasjon.

Bengts biologiske datter Rebecka Kristoffersson skulle ønske donasjonen hadde hendt frivillig.

– Det er et helvetes rot. Jeg synes det er synd at han (legen) ikke lever lenger og kan stilles til ansvar for det han har gjort, sier Rebecka Kristoffersson.

– Trist

Granskingen konfronteres overfor leder av driftsutvalget ved sykehuset i Halland kommune. De ønsker ikke å undersøke saken nærmere.

– Det er klart at det er trist å vite at noe har gått galt og at denne virksomheten ikke har vært på topp da den ble drevet, sier Christian Lidén, leder av driftsutvalget.

Sykehuset kan ikke svare på om sæd ble brukt ulovlig ved flere anledninger enn de fem sakene som ble anmeldt.

Svensk lov sier at assistert befruktning skal dokumenteres i journal av ansvarlig lege og oppbevares i minst 70 år. I tillegg har donorbarn retten til å få opplysninger om sin biologiske far.

Alle Rebeckas søsken er unnfanget med sæddonor. Bare Rebecka finner sin egentlige far i dokumentarserien. Foto: SVT / SVT

Ble feilinformert

I alle gjennomgåtte saker ble barna som brukte retten til å finne ut sitt opphav enten feilinformert eller fikk ingen informasjon av sykehuset.

I ett tilfelle kontaktet et barn feil person før den virkelige sannheten om biologisk opphav ble kjent.

Likevel vil Halmstad sykehus fortsette å gi informasjon om giverne til donorbarn som tar kontakt.

– Vi har etter loven en plikt til å utlevere opplysninger som er registrert. Så det er ikke noe vi kan gjøre annet enn å dele ut den informasjonen som er tilgjengelig, sier Christian Lidén.