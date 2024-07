Jenta vart funnen hardt skadd ved togstasjonen i Landskrona sør i Sverige på tysdag, og døydde av skadane, skriv Aftonbladet.

Ho skulle på pysjamasparty, men kom aldri heim att, seier mor hennar til Aftonbladet.

Frå før er ei jente under 15 år mistenkt i saka. Torsdag skriv Aftonbladet at ein ny person er arrestert i saka.

Den nye mistenkte er mellom 15 og 18 år. Begge personane er mistenkte for kidnapping og drap.

– Eg har snakket med min klient og det er tatt avhøyr, seier forsvarer Maria Ståhl Lindgren til Aftonbladet.

Drapet skjedde ved ein jernbanestasjon i Landskrona Foto: Anders Bjurö/TT / NTB

Aktor Tomas Olvmyr seier til avisa at den yngste mistenkte kjente offeret. Det er førebels ikkje kjend om dette også gjeld for den nye mistenkte.

Cecilia Johnsson er forsvarer for den yngste jenta. Ho seier til SVT at jenta førebels ikkje vil kommentere skuldingane. Jenta er ikkje fengsla, men blir tatt hand om av sosialtenesta fordi ho er under den kriminelle lovalderen.

Den drepne jenta blei funnen av ein politipatrulje. Dei starta ifølge SVT hjarte- og lungeredning, men livet sto ikkje til å redde. Drapsårsaka er ikkje kjend.