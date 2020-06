Svensk krimekspert om Palme-bevisene: – En stor skuffelse

– Dette var en veldig stor skuffelse. Krister Petersson har ikke klart å legge frem noe håndfast, sier Persson under en direktesending på svenske TV4.

– Jeg trodde de skulle ha noen man kunne ta tak i og bite i. Han har ikke presentert noen løsning på Palme-mordet.

I 34 år har verden ventet på å få vite hvem som drepte Sveriges statsminister Olof Palme. Onsdag formiddag la førstestatsadvokat Krister Petersson fram svaret på politiets undersøkelser på en pressekonferanse i Stockholm.

Petersson mener bevisene peker mot at Stig Engström, også kjent som «Skandiamannen», var den sannsynlige drapsmannen, men langt fra alle er imponert over det førsteadvokaten la frem.

– Peterssons egne tolkninger

– Etter å ha hørt Pettersons framleggelse, er jeg langt fra overbevist, sier Persson og fortsetter:

– Det er bare hans egne tolkninger av det som har skjedd der hendelsesforløpet er uklart.

Førstestatsadvokat Krister Petersson mener bevisene den nye Palmegruppen har funnet ville holdt til å få Engström varetektsfengslet. Samtidig påpeker han at saken aldri kommer til å bli endelig avgjort av en domstol. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Avisen Aftonbladets kommentator Oisin Cantwell er enda mer nådeløs. Han kaller pressekonferansen «en fullstendig fiasko».

– Det vi var lovet om løsningen på hvem som drepte Olof Palme var ikke en gang i nærheten av å bli presentert på dagens pressekonferanse, skriver han.

Stig Engström jobbet som grafisk designer i forsikringsselskapet Skandia, like ved åstedet i Sveavägen i Stockholm. Han fikk derfor kallenavnet «Skandiamannen» i mediene.

Det er på det rene at han forlot bygget et eller to minutter før drapet, og dermed kan ha vært på åstedet.

Engström ble flere ganger intervjuet av svenske medier som åstedsvitne, men han ble ikke avhørt på stedet. Han var senere i flere avhør med politiet, men ble aldri siktet.

Stig Engstrøm, også omtalt som «Skandiamannen», pekes ut som Palmes drapsmann. Men det er mange som ikke er overbevist av politiets bevis. Du trenger javascript for å se video. Stig Engstrøm, også omtalt som «Skandiamannen», pekes ut som Palmes drapsmann. Men det er mange som ikke er overbevist av politiets bevis.

Mangler vitner

I senere avhør skal Engström ha gitt flere motstridende versjoner av sine bevegelser på tidspunktet Palme ble drept, ifølge førstestatsadvokaten.

Petersson påpeker at en rekke vitner har gitt signalement av klær som stemmer overens med det Engström selv har forklart at han hadde på seg 28. februar 1986. Petersson sier samtidig at ingen av åstedsvitnene har pekt ut Engström på stedet.

– Det de har er folk som sier de ikke har sett Engström, kommenterer Persson.

Rundt 20 minutter etter drapet dro Engström tilbake til arbeidsplassen sin for å informere vaktene om at det hadde vært et drap.

– Om han har gjort dette, så burde arbeidsplassen vært det siste stedet han vender tilbake til, men det gjør han 20 minutter senere, sier Persson.

Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm kvelden 28. februar 1986. Gjerningsmannen er fortsatt ikke kjent. Christer Pettersson ble dømt for drapet på statsminister Olof Palme i tingretten i 1989, men ble senere frikjent i ankesaken. Pettersson døde i 2004, og drapet er fortsatt ikke oppklart. Du trenger javascript for å se video. Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm kvelden 28. februar 1986. Gjerningsmannen er fortsatt ikke kjent. Christer Pettersson ble dømt for drapet på statsminister Olof Palme i tingretten i 1989, men ble senere frikjent i ankesaken. Pettersson døde i 2004, og drapet er fortsatt ikke oppklart.

– Kan være ærekrenkelse

Krimeksperten påpeker også at politiet ikke har funnet drapsvåpenet, eller har noe som helst våpen som kan kobles til Engström.

På spørsmål om Peterssons offentliggjøring onsdag kan være ærekrenkelser rettet mot en avdød person, humrer Persson og svarer:

– Kanskje har vi vært vitne til nok en forbrytelse som er begått, men betydelig mindre alvorlig – nemlig ærekrenkelser mot en avdød.

Samtidig erkjenner krimeksperten at han ikke kan utelukke at Engström skjøt Palme.

– Men det er ikke dét det handler om. Det går ikke an å tiltale Engström med disse bevisene, sier han.

Fakta om Olof Palme Ekspandér faktaboks * Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. * Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. * Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. * Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. * Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. * Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)



Norsk ekspert: – Var en god redegjørelse

Tidligere leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet, Finn Abrahamsen, har et mer positivt bilde av det svenske politiets resultater onsdag. Han mener det de har kommet frem til er ganske interessant.

Den tidligere lederen for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen, mener politiet i Sverige har kommet med en god redegjørelse i Palme-drapet. Foto: NRK

Abrahamsen sier at det har vært viktig for saken at det har kommet inn nye etterforskere som har sett saken med nye øyne.

– Det kan tenkes at analysene ikke ble gjort like grundig tidligere. De måtte ha et nytt team for å finne ut av det her, og gå gjennom saken på en helt ny måte, sier Abrahamsen til NRK.

Han mener politiet i Sverige har kommet med en god redegjørelse for hvorfor «Skandiamannen» peker seg ut som gjerningsmann.

– Det er hans forklaringer som gjør at mistanken faller sterkt på ham, for de stemmer jo ikke, sier Abrahamsen.

Likevel omtaler han det som «ganske spenstig» å peke ut Stig Engström som Olof Palmes drapsmann, 34 år etter drapet.

Abrahamsen tror politiet vil avslutte nå og si at «sånn er det». Han regner med at det vil komme en del kritikker mot også den nye etterforskningen, blant annet fordi Engström er død og ikke kan forsvare seg.