I 34 år har verden ventet på å få vite hvem som drepte Sveriges statsminister Olof Palme. Onsdag formiddag la førstestatsadvokat Krister Petersson fram svaret på politiets undersøkelser på en pressekonferanse i Stockholm.

– Jeg mener vi har kommet så langt vi kan komme i løpet av en etterforskning. Vi kommer ikke utenom en person, som er Stig Engström, sier Petersson.

Han påpeker at Engström ikke kan tiltales, fordi han døde i år 2000.

Petersson mener bevisene den nye Palmegruppen har funnet ville holdt til å få Engström varetektsfengslet. Samtidig påpeker han at saken aldri kommer til å bli endelig avgjort av en domstol.

– Selv om vi skulle etterforsket dette i mange år til, ville vi kommet tilbake til Stig Engström som gjerningsmann. Derfor har jeg funnet det riktig å legge ned etterforskningen og si at han er den mest sannsynlige gjerningsmannen, sier Petersson, som senere fikk spørsmål om han er «100 prosent sikker».

– Vi er sikre på våre konklusjoner, men vi kommer ikke til å få en domstol til å gå gjennom våre beviser.

Etter presskonferansen snakket Palmes sønn Mårten, som var sammen med foreldrene på kino rett før drapet, med Sveriges Radio.

– Jeg tror også at Engström er den skyldige. På bakgrunn av de forutsetningene som ligger i saken, synes jeg det er rimelig å legge ned etteforskningen, sier han.

– Gikk under politiets radar

Stig Engström jobbet som grafisk designer i bygg eid av forsikringsselskapet Skandia, like ved åstedet i Sveavägen i Stockholm. Han fikk derfor kallenavnet «Skandiamannen» i mediene.

Det er på det rene at han forlot bygget et eller to minutter før drapet, og således kan ha vært på åstedet.

Engström ble flere ganger intervjuet av svenske medier som åstedsvitne, men han ble ikke avhørt på stedet. Han var senere i flere avhør med politiet, men ble aldri siktet.

På dagens pressekonferanse opplyste Petersson at etterforskernes interesse for Engström døde ut allerede i 1987. Han viste til et notat, der det konkluderes med at mannen som ett av øyevitnene så på åstedet etter all sannsynlighet ikke var Engström, men en som lignet på ham.

Førstestatsadvokaten bekrefter at Engström gikk under politiets radar, og uttrykker forundring over konklusjonene i notatet.

– Vi ser på hans bakgrunn at han vært vant til å bruke våpen. Han har bakgrunn fra det militære, og han har vært medlem i en skytterforening. Han har vært i Palme-kritiske kretser, og vi vet at han i lengre tid hadde økonomiske problemer og etter hvert også et alkoholproblem, sier Petersson.

Førstestatsadvokaten viser til at det er spekulert i flere medier om gjerningsmannen handlet alene.

– Det har vært spekulert rundt om gjerningsmannen opererte alene eller var en del av en konspirasjon. Vi har brukt mye tid på å kartlegge personer og grupperinger som kan tyde på at dette var en konspirasjon. Vi har ikke funnet noe som tyder på at det var det, det kan ikke avfeies, sier Petersson.

– Jeg tror Engstrøm er den skyldige

Olof Palmes tre sønner ble tirsdag orientert om påtalemyndighetens beslutning, ifølge Aftonbladet. Tidligere i dag sa Mårten Palme til Sveriges radio at han begynte å tro at det var Stig Engstrøm som drepte faren etter å ha lest en artikkel om drapet i magasinet Filter i 2018.

– Jeg holder med politiet, og tror at Engstrøm er den skyldige.

I forkant av dagens kunngjøring uttalte sønnen at han var forventningsfull til politiets svar.

– Jeg håper selvfølgelig på et konkluderende bevis. Det ville være bra om vi kunne få vite nøyaktig hvordan dette har skjedd, sa han.

ENIG: Mårten Palme sier til Svensk Radio at han er enig i at Stig Engström er den sannsynlige gjerningsmannen Foto: NTB Scanpix

Mårten Palme sier han syns det er slående hvordan forklaringene til Engstrøm ikke stemmer over ens med det andre vitner sier.

– Det er ekkelt å se bildene av ham. Det er åpenbart at han lyver.

På spørsmål om det har vært frustrerende med så mange utvalg og utredninger for å finne ut av hvem som drepte faren, forteller Palme at han har var opprørt over det han mener er lav kvalitet på deler av etterforskningen.

– Det har vært to granskningskomiteer som ikke har sett det her, selv om de har gått gjennom hele materialet. Mange undersøkende journalister har også gått gjennom materialet uten å finne dette.

Mårten Palme sier at han nå vil prøve å legge dette bak seg så langt det er mulig.

– Dessverre finnes det ingen beviser som man med 100 prosent sikkerhet kan si at det er Engstrøm. På bakgrunn av at man ikke lenger har mulighet til å finne tekniske bevis syns jeg det er rimelig å avslutte undersøkelsene.

Motstridende opplysninger

Politiet, med den første etterforskningslederen Hans Holmer i spissen, mente Engström bare var en person som forsøkte å gjøre seg interessant ved å plassere seg inn i etterforskningen og saken.

I en ny bok i 2018 kom det frem opplysninger om Engström som ikke var kjent for politiet fra tidligere: Han hadde erfaring med skytevåpen fra Forsvaret og han hadde en nær venn med flere revolvere som hadde samme kaliber som drepte Palme.

I senere avhør skal Engström ha gitt flere motstridende versjoner av sine bevegelser på tidspunktet Palme ble drept, ifølge førstestatsadvokaten.

Petersson forklarer at den nye etterforskningsgruppen som har sett på Palme-saken har gått gjennom materialet fra åstedsvitner fra Stockholm sentrum drapskvelden.

Det ble da klart at en person, altså Engström, hadde gitt opplysninger som ikke stemte overens med det øvrige bildet.

Engström stilte opp i flere medier og fortalte at han hadde på seg knelang, mørk frakk, caps, briller, og en liten håndleddsveske kvelden Palme ble skutt.

Her viser Stig Engström hvordan han var kledd drapsnatten. Foto: Erik Wikén / SVT

Førstestatsadvokat Petersson påpeker at en rekke vitner har gitt signalement av klær som stemmer overens med det Engström selv har forklart at han hadde på seg 28. februar 1986.

Petersson sier samtidig at ingen av åstedsvitnene har pekt ut Engström.

– Det som er rart når vi har gått gjennom materialet, er at ingen andre vitner har sett ham på åstedet. Om han har vært der, så har han forsvunnet før han gitt noe inntrykk på noen av vitnene, sier Petersson.

Olof Palme ble skutt og drept på Sveavägen i Stockholm sentrum 28. februar 1986. Foto: - / Afp

– Hånet nærmest politiet

Førstestatsadvokaten mener også at Engströms oppførsel dagen etter drapet var mistenkelig. Engström skal ha tatt kontakt med sin arbeidsgiver, for å få et nøyaktig tidspunkt for når han stemplet ut fra Skandia-bygget.

– Han sa at pressen og politiet jaktet på ham. Ingen kjente da til at han skulle ha vært på stedet. Han hadde ikke forklart seg for politiet, eller blitt kontaktet av mediene, påpeker Petersson.

Førstestatsadvokaten viser også til at politiet gjennomførte en rekonstruksjon med aktuelle vitner i etterkant av drapet, uten at Engström ble invitert.

En måned etter drapet stilte Engström derfor opp i en reportasje for SVT, der han fortalte om sine egne bevegelser drapskvelden.

I reportasjen sier Engström at han reagerte på at politiet ikke var mer interessert i hans vitneopplysninger. Engström sa også til SVT at det kunne ha skjedd en forveksling, fordi det signalementet som gikk ut i etterkant av drapet, kunne være av ham selv.

På onsdagens pressekonferanse spilte politiet av SVT-reportasjen, der Engström reagerer på at han ikke fikk være med i politiets rekonstruksjon.

– Når man sier man skal legge puslespill, så bør man ikke ta bort biter som hører til puslespillet. Politiet er kanskje ikke så flinke til å legge puslespill, sa Engström til SVT en måned etter at Palme ble skutt.

– Jeg mener han nærmest hånet politiet da han kom med denne uttalelsen, sier Petersson på dagens pressekonferanse.

Har ikke funnet drapsvåpenet

Etterforskningsleder Hans Melander redegjorde onsdag for de tekniske bevisene i saken, og kulene som trolig er brukt til å drepe Olof Palme.

Kulene er av typen Winchester Western Metal Piercing, og er av kaliber 357. Det ble også presentert en del ulike våpentyper som kan ha blitt brukt i drapet.

Disse er Smith & Wesson, Ruger, Taurus, Llama, Escodin, Kassnar, Manurhin og pistolen Coonan. Det siste våpenet nevnes som minst sannsynlig, fordi det ikke er funnet tomhylser på åstedet.

Vitneutsagn tyder på at våpenet som er brukt er en revolver.

– Vi har ingen opplysninger som kan sette et våpen i hendene hans, men han hadde en nabo, som i media har blitt kalt «våpensamleren», som hadde flere våpen. Vi har gjort beslag med minst ett våpen som vi mener stemmer med det kaliberet som har blitt brukt, men vi fikk dessverre ikke et positivt resultat, sier Petersson.

Drapsvåpenet som ble brukt under drapet ble aldri funnet. Her gjennomfører politiet søk etter våpenet i Tegelbacken i Stockholm i 1998. Foto: Jonas Ekströmer / NTB scanpix

Krevende å få endelig svar

Både førstestatsadvokaten og etterforskningsleder Melander sier det har vært store utfordringer knyttet til å finne drapsvåpenet.

– Vi vet ikke hva som har hendt med våpenet i tiden som har gått fra 1986 og fram til nå. Vi tror ikke det er mulig å koble et våpen til de aktuelle kulene, dessverre.

Førstestatsadvokat Petersson sier også at det vil være vanskelig å et endelig svar i saken, basert på de tekniske bevisene.

– Påtalemyndigheten er ingen domstol. De tekniske bevisene kommer ikke til å gi oss noe mer hjelp. Vi må vurdere det som skjedde basert på materiale fra den tiden, sier Petersson.

Førstestatsadvokaten viser til at det har vært en omfattende prosess å komme fram til Engström som den mest sannsynlige gjerningsmannen. Rundt 40.000 personer nevnt i etterforskningsmaterialet, og rundt 10.000 personer er avhørt.

Ifølge Petersson har 134 personer tilstått drapet gjennom årenes løp. 29 av disse tilståelsene er gitt til politiet.

– Det som har gjort etterforskningen vanskelig er at det har gått 34 år siden hendelsen. Det gjør at personer fra den gang er døde eller veldig gamle, sier Petersson.

Han peker også på den voldsomme medieinteressen rundt saken som en kompliserende faktor for etterforskningen.

– Det har vært stor interesse for drapet. Det ble gjort intervjuer og tatt bilder av vitner, og det som ble fortalt er blitt gjengitt i media. Det har gjort at opplysninger fra vitner har variert mellom hva de opplyste i de første avhørene, og hva som senere har blitt sagt fordi man har lest ting i avisen og sett bilder fra plassen, sier Petersson.

Sønnene informert

Mordet på Palme 28. februar 1986 og manglende etterforskningsresultater har blitt beskrevet som et nasjonalt traume for Sverige. I dag var det ventet at helbredelsen endelig kunne begynne.

Olof Palme ble skutt og drept 28. februar 1986. Foto: TOBBE GUSTAVSSON/TT / AFP

Det har vært flere møter om Palme-saken i den svenske regjeringen den siste tiden. Statsminister Stefan Löfven har deltatt på flere av møtene, ifølge opplysninger som Aftonbladet sitter på.

I løpet av de siste 34 årene har det versert en rekke teorier om hvem som sto bak drapet på Palme. I 1989 ble den uføretrygdede rusmisbrukeren Christer Petterson dømt til livsvarig fengsel for mordet. Han ble imidlertid frifunnet bare måneder senere av en høyere rettsinstans som påpekte manglende bevis og feil i etterforskningen.

De siste årene 34 årene har det versert en rekke teorier om hvem som drepte den svenske statsministeren.

Om svaret på mordgåten som har preget Sverige bygger på et avgjørende tips fra publikum, utløser dette en dusør på 50 millioner kroner.

Drapet på Olof Palme Sverige mistet sin uskyld da landets statsminister Olof Palme ble drept i 1986, sies det. 130 personer har hevdet at de sto bak drapet, men frem til nå er ingen dømt for det. Drept på åpen gate Sent denne februarkvelden, klokken 23.21, blir Sveriges statsminister Olof Palme skutt og drept på åpen gate i Stockholm mens han er på vei hjem fra kino sammen med kona Lisbet. Ingen sikkerhetsfolk følger statsministerparet denne kvelden. En ukjent gjerningsmann skyter statsministeren i ryggen. Det er flere vitner til drapet, men gjerningsmannen kommer seg unna.

Politiet gjør feil Det blir gjort en rekke feil i de kritiske minuttene etter at skuddene falt. Blant annet tar ikke politiet telefonen når et av vitnene ringer inn det første nødanropet, de mange politibilene som allerede er ute på patrulje den kvelden, får ikke ordre om å legge en jernring rundt Stockholm sentrum, de andre politidistriktene i Stockholm blir ikke varslet - det blir heller ikke grensepolitiet, bare et lite område rundt åstedet, hvor kriminalteknikere skal sikre viktige spor, blir sperret av - og sørgende svensker har attpåtil sluppet innenfor sperringene for å tenne lys og legge ned blomster ved blodpølen.

Politimesteren er hos elskerinnen Stockholms politimester Hans Holmér, som befinner seg på et hotell i Midt-Sverige, blir først klar over statsministerdrapet når han kommer ned til frokost på hotellet morgenen etter drapet – til tross for at hans underordnede har ringt telefonen på hotellrommet hans hele natten. Det har imidlertid ikke Holmér fått med seg, fordi han befant seg på et annet rom sammen med elskerinnen.

Låser seg til teori Når politiet i ukene etter drapet står på bar bakke, begynner de å lete etter hvem som kunne hatt motiv til å ville drepe Palme. Etterforskningsleder Hans Holmér retter blikket mot den militante kurdiske separatistbevegelsen PKK. Palmes regjering hadde kort tid før drapet ført PKK opp på listen over terrororganisasjoner. Det mente Holmér kunne være et motiv og konsentrerte derfor mye av etterforskningen om PKK. Men politiet fant ikke noe som kunne koble PKK til drapet. Nesten ett år etter drapet var politiet ikke kommet noe videre i etterforskningen, og Holmér går av.

Pågripelse I desember 1988 tar saken en ny vending når Christer Pettersson pågripes og siktes for drapet. Svensken har vært rusmisbruker i flere år og er tidligere dømt for drap. Palmes enke, Lisbet Palme, peker ut Pettersson under en vitnekonfrontasjon hos politiet.

Dømmes for drapet Christer Pettersson blir i Stockholm tingsrätt funnet skyldig i drapet på Olof Palme og dømmes til livsvarig fengsel. Det var uenighet blant dommerne – lekdommerne stemte for domfellelse, mens de to juridiske dommerne ønsket Pettersson frikjent.

Frifinnes i ankesaken Bare noen få måneder senere frikjennes Christer Pettersson for Palme-drapet av en høyere rettsinstans. En enstemmig Svea hovrätt frifinner ham på grunn av manglende bevis og etterforskningsfeil. Vitnekonfrontasjonen, hvor Lisbet Palme pekte ut Pettersson, blir kritisert i dommen, blant annet fordi hun på forhånd hadde fått vite at den mistenkte var rusmisbruker, og fordi Pettersson skiller seg klart fra de andre i konfrontasjonsgruppen.

Pettersson dør Christer Pettersson dør av hjerneblødning på sykehuset i Stockholm, 57 år gammel. Til tross for at han var frifunnet for drapet på Olof Palme, betraktet svensk politi ham i mange år som hovedmistenkt i saken. Han ble av mange ansett som en beleilig syndebukk for politiet. Pettersson hevdet sin uskyld, men like før han døde tok han kontakt med Palmes sønn med ønske om å treffes. Ifølge Aftonbladet skal Pettersson ha gitt uttrykk for at han hadde opplysninger som han ville at Palme-familien skulle få kjennskap til. Møtet ble aldri noe av.

Øyenvitner med nye opplysninger I dokumentaren «Jeg så mordet på Palme, som to filmskapere har jobbet med i flere år, forteller to av Christer Petterssons venner at de var ved åstedet sammen med ham drapskvelden, fordi de hadde fått i oppdrag å overfalle en kjent dopselger. Mennene sier at de så Pettersson skyte feil mann, at Palme ble offeret i stedet for dopselgeren.

Sverige avskaffer foreldelsesfristen Ett år før Palme-drapet ville ha blitt foreldet, avskaffer Sverige foreldelsesfristen for alle grove forbrytelser, som drap, brudd på folkeretten og terrorisme.

130 har «tilstått» Palme-drapet 25 år etter drapet på den svenske statsministeren, står politiet fortsatt uten en gjerningsmann, til tross for at det er utlovet en dusør på 50 millioner kroner for tips som kan lede til gjerningsmannen. – For tiden har vi ingen spesielle spor å gå etter, sier lederen for politiets Palme-gruppe på en pressekonferanse. Samtidig forteller han at rundt 130 personer har tilstått drapet.

Verdens mest omfattende etterforskning – Dette er Sveriges, og kanskje også verdens, mest omfattende etterforskning, sier svensk politi på en pressekonferanse i anledning 30-årsdagen for drapet på Olof Palme. Politiets Palme-gruppe har dokumenter som fyller 250 hyllemeter, og over 10.000 personer er avhørt. Fortsatt jobber fire polititjenestemenn daglig med saken. Men ennå er ikke gjerningsmannen tatt.

Endrer status på vitne til ny hovedmistenkt Det svenske magasinet Filter avslører at den nye etterforskningsledelsen i Sverige har endret statusen på en mann som hittil har vært vitne, til hovedmistenkt. Mannen er den såkalte «Skandiamannen». Han jobbet som reklamekonsulent i Skandia-huset i sentrum av Stockholm og stemplet ut fra jobben klokken 23.29 den 28. februar 1986. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet. «Skandiamannen» var blant de første som sto frem i svenske medier som vitne til drapet og har gitt flere intervjuer om saken. Mannen døde i 2000.

Var våpenkyndig Filter avslører også at «Skandiamannen» var våpenkyndig og hadde tilgang til en Smith & Wesson .357 Magnum, lik det som ble brukt til å drepe Palme. Drapsvåpenet har aldri blitt funnet. I forkant av publiseringen orienterte Filter Palme-gruppen om funnene sine, og politiet fattet raskt interesse. Ifølge Filters opplysninger tilhørte Skandiamannen et konservativt miljø, der hatet mot Olof Palme var stort. Via en venn og nabo som var våpensamler, hadde den tidligere konkurranseskytteren tilgang på skytevåpen og ammunisjon.

Tror på oppklaring Etterforskningsleder Krister Petersson sier til svenske medier at han tror drapet på Olof Palme blir oppklart før sommeren. Ifølge Petersson sitter politiet på mer informasjon om hva som skjedde på og rundt åstedet. – Jeg er positiv til å kunne presentere hva som skjedde i forbindelse med drapet, og hvem som er ansvarlig for det, sier han. Dersom gjerningsmannen ikke lenger lever og kan stilles for retten, vil etterforskningen bli avsluttet, bekrefter Petersson. Vis mer