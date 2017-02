Strikker gensere til frosne elefanter

Den indiske elefanten kan bli mer enn tre meter høy og veie rundt fem tonn. Da trengs det opp mot fire kilo ull for å kle opp en frossen kropp og det kan ta flere uker å få genseren ferdig.

I Uttar Pradesh er somrene hete, men om vinteren faller temperaturene ned mot fem-seks grader og med vinder over slettene, blir det kjølig for både mennesker og dyr.

Kulde forverrer plagene

Om størrelsen er XXXL eller hvor mye ull som skal til, vites ikke, men kvinnene i landsbyen Mathura har mange nøster i fanget når de strikker til «beboerne» i Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Centre. Der holder elefanter som har blitt mishandlet til. Her bor rundt 20 elefanter som er blinde, lamme eller har andre skader, skriver Times of India.

Kartick Satyanarayan, som grunnla senteret i 2010, senteret forklarer at indere pleier å bruke mye vold når elefanter skal dresseres.

Kamini Chander trenger opp mot fire kilo ull når hun skal lage en elefant-genser. Foto: RTV

– Dette er et problem for elefantene er ekstremt intelligente dyr. Elefantpasserne er vant til å bruke grusomhet og smerte for å disiplinere dyret. Kulden forverrer plagene flere av dyrene her har, sier han til avisen.

Men det er ikke bare greit for de store dyrene å ha på seg disse plaggene.

– Maya er veldig kilen, så hun nektet å gå med genseren. Hun prøvde å kaste den av seg, så da tvinger vi henne ikke, sier villdyrkonsulent Kamini Chander.

På senteret holder de også kurs for elefantpassere for å lære dem en mer human måte å trene opp dyrene.