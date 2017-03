Store miljø- og utenrikskutt i Trumps budsjettforslag

Donald Trumps forslag til statsbudsjett for det kommende budsjettåret inneholder store kutt i bevilgningene til miljødirektoratet EPA og utenriksdepartementet, skriver The New York Times.

Nedskjæringene innen miljø og bistand til fattige land kommer til å være blant hovedpunktene i skissen som Trump legger fram torsdag.

Donald Trump tar fra miljø og bistand, og gir til militæret. Foto: Mark Humphrey / AP

Budsjettforslaget er Trumps første virkelige forsøk på å omformulere sine omfattende valgløfter i en mer konkret politikk.

Budsjettet skal totalt være på 1,15 billioner dollar, nærmere 10 billioner kroner. Landets forsvar er budsjettvinneren med en økning på 54 milliarder dollar, som er den største økningen siden president Ronald Reagans oppbygning av Pentagon på 80-tallet.

Pentagons budsjett øker med 10 prosent.

– Det er ikke noe spørsmål om at dette er et budsjett for hard makt, det er ikke et mykt budsjett, sier budsjettsjef Mick Mulvaney om økningen i forsvarsbudsjettet.

Bevilgningene til EPA er kuttet med 31 prosent, og omtrent det samme gjelder utenriksdepartementet, ifølge kilder i Kongressen som kjenner forslagene.

Ifølge nyhetsbyråer blir kuttene i departementet på 28 prosent, og det meste av det kommer via reduksjon i bistandsprogrammer.

I tillegg er 4 milliarder dollar øremerket til bygging av muren mot grensen til Mexico.

Budsjettet skal behandles i Kongressen, som legger fram en endelig versjon rundt mai. Finansåret begynner 1. oktober.