Donald Trumps nye miljøsjef fornekter fortsatt CO₂-skapte klimaendringer

Scott Pruitt ble i midten av februar innsatt som sjef for det amerikanske miljødirektoratet EPA. Det har lenge vært kjent at den tidligere advokaten tviler på menneskeskapte klimaendringer, og i et intervju med CNBC i går gikk han langt i å befeste synet.

– Jeg tror det er veldig utfordrende å måle menneskelig aktivitet på klimaet, og at det er en enorm («tremendous») uenighet om graden av påvirkning, fortsatte Pruitt, som også gikk ut mot Parisavtalen og kalte den en «dårlig deal».

– Jeg er ikke enig i at CO₂ er en primær bidragsyter til den globale oppvarmingen som vi ser. Men vi vet det ikke ennå, sa Pruitt.

Feil

Påstanden er feil og direkte strid med en overveldende vitenskapelig enighet om at menneskelige utslipp av drivhusgasser er hovedpådriver for den observerte temperaturstigningen, som konkludert på hjemmesidene til direktoratet han nå leder.

USAs president Donald Trump har tidligere tvitret at global oppvarming ble «skapt av kineserne» for å gjøre USA mindre konkurransedyktig. Foto: Luis M. Alvarez / AP

2016 var det tredje rekordvarme året på rad, og Pruitts uttalelser som fersk miljøsjef setter ham også på kant med de krystallklare konklusjonene fra Nasa og NOAA, to andre betydningsfulle statlige aktører i USA.

– Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen har steget rundt 1,1 grader siden slutten av 1800-tallet, en forandring som i hovedsak blir drevet av økt CO₂-nivå og andre menneskeskapte utslipp til atmosfæren, skriver de i en uttalelse.

Saksøkte miljødirektoratet

Pruitts forsøk på å så vitenskapelig tvil, skremmer miljøforkjempere, vitenskapsfolk og tidligere EPA-ansatte, skriver Washington Post. De frykter han planlegger å bruke det til å angripe Obama-æraens reguleringer for å begrense utslipp fra kull og fossile brensler.

Som justisminister for delstaten Oklahoma, saksøkte Pruitt EPA en rekke ganger mens Obama var president. Han gikk blant annet ut mot direktoratets myndighet til å regulere giftige kvikksølvutslipp, smog, karbonutslipp og vannkvalitet, ifølge Washington Post.

«Gjør kull stort igjen», var en av Trumps lovnader i valgkampen. Her hilser han på en gruvebus i forbindelse med at han gikk inn for å forkaste en regel som regulerte dumping av gruveavfall i vassdrag. Foto: Carlos Barria / Reuters

Avisa har tidligere omtalt Pruitts nære bånd til oljeindustrien opp gjennom åra.

– Vitenskapens verden handler om empirisk bevis, ikke tro. Når det gjelder klimaendringer er bevisene robuste og overveldende tydelige på at prisen av å ikke gjøre noe er uakseptabelt høye. Å hindre de største konsekvensene av klimaendringer er essensielt for helsen til alle som kaller jorda et hjem, sier Gina McCarthy, den forrige EPA-sjefen til avisa.

Samtidig foreslår Trump-administrasjonen å kutte EPAs budsjett med 25 prosent og redusere antall ansatte med 20 prosent. Det har ført til at Mustafa Ali, en av EPA-grunnleggerne og sjef for den juridiske avdelingen, slutter i protest, skriver NTB.

– Mine verdier og prioriteringer er helt annerledes enn hos vår nåværende ledelse, og derfor føler jeg det er best jeg tar min kompetanse med meg et annet sted, sier Ali.