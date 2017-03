Mer enn 600 selskaper har vist sin interesse etter at USAs departement for innenrikssikkerhet åpnet den første anbudsrunden i forbindelse med den planlagte muren mot Mexico.

The Guardian har sett nærmere på de 600 selskapene, og kan nå fortelle at 1 av 10 «ironisk nok» har latinamerikanske eiere (hispanics).

Både Mexico, amerikanere med mexicansk opphav og store deler av den øvrige amerikanske befolkningen har vært kritiske til muren, men det stopper tilsynelatende ikke latinamerikanske byggherrer.

Vil ha prosjektet

Patrick Balcazar, eier av selskapet San Diego Project Management i Puerto Rico, er blant dem som har sendt inn anbud til tross for at han misliker prosjektet.

– Jeg syns prosjektet er bortkastet tid og penger. Det er dårlig fra et miljøperspektiv, det er dårlig fra et økonomisk perspektiv. Men jeg forsvarer folks rett til å være dumme. Hvis du har lyst til å bygge en mur, så skal jeg bygge den beste muren jeg kan, og så skal jeg betale mine ansatte, sier Balcazar til The Guardian.

I slutten av januar undertegnet presidenten et dokument som gir grønt lys til å igangsette byggingen.

– En nasjon uten grenser er ikke en nasjon. Dette vil bli tryggere for Mexico, og det vil bli tryggere for USA. Dette vil redde mange tusen liv, gi millioner av jobber og milliarder av kroner, sa Trump den gangen.

– LIKE HØY SOM TAKET: Med store ord lovte Donald Trump gjentatte ganger i valgkampen at han skulle bygge en mur,

Nye hindringer

Nå er altså prosessen kommet enda et skritt lenger, men Trump er fortsatt langt unna å kunne si at han har levert på løftet fra valgkampen.

Og ifølge det liberale nettstedet Politico, dukker det opp stadig nye hindringer:

Økende motstand internt i partiet mot muren, blant annet fra den republikanske senatoren Cory Gardner.

Antall pågripelser langs grensa falt fra 42.000 i januar til 23.500 i februar. Årsaken er ukjent, men færre ulovlige grensepasseringer kan svekke murens legitimitet.

Prosjektet er stadig underfinansiert. En intern rapport viser ifølge Reuters at muren vil koste 21,6 millioner dollar. Under valgkampen sa Trump at prislappen ville bli 12 millioner dollar.

Når det gjelder finansieringen av muren, så har Trump lovet at når han virkelig tar del i forhandlingene, så vil det bli en god avtale:

Stor motstand

Ifølge en meningsmåling gjennomført av Pew Research Center i februar er 62 prosent av alle amerikanere likevel kritiske til prosjektet. Motstanden øker til 83 prosent dersom man spør latinamerikanere.

Men Trump insisterer på at prosjektet er nødvendig, og i sin tale til Kongressen i februar lovte han at byggingen starter snart.

– Arbeidet vil starte foran skjema, og når den står ferdig, vil muren være et svært effektivt våpen mot narkotika og kriminalitet, sa Trump.