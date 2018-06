Stordalens tre matråd for bedre helse: – Føler meg overraskende bra

– Akkurat nå føler jeg meg sliten, men generelt overraskende bra, sier Stordalen når hun møter NRK etter å ha åpnet sin femte Eat-konferanse i Stockholm.

Stordalen smilte tilsynelatende rørt da hun mandag åpnet den femte versjonen av sitt hjertebarn.

Konferansen samler over 600 forskere, politikere, næringsliv og miljøentusiaster fra hele verden for å lete etter hvordan mat kan fremme helse og en bærekraftig framtid.

Noen av svarene har også blitt viktig for grunnleggeren av konferansen personlig, etter at hun høsten 2014 fikk diagnostisert den potensielt livstruende sykdommen systemisk sklerodermi.

Stordalen har gjennomgått flere runder med eksperimentell stamcellebehandling for å hemme den sjeldne sykdommen, og har vært åpen om sine opp- og nedturer.

– Noe av grunnen til at jeg føler meg så bra, og kan arbeide som normalt, tror jeg skyldes at jeg har gått over til å bare spise plantebasert. Eller så plantebasert som mulig uten å gjøre helsekompromisser.

Den svenske kronprinsessa Victoria og Gunhild Stordalen hører på Norges utviklingsminister Nikolai Astrup under Eat-konferansen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Bra for deg og planeten

Stordalen, som også er lege, mener hver og en av oss kan bidra til å fremme både vår egen og verdens helse, med tre matprinsipper:

Lege Gunhild Stordalen er Eat-forumets grunnlegger. Her venter hun spent bak scenen før hun skal åpne den femte konferansen i Stockholm. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Spis ekte mat, ikke for mye og for det meste planter.

– Unngå mat som er veldig bearbeidet med 50 ingredienser man ikke skjønner noe av. Den maten er ofte tilsatt mye sukker, salt og fett. Da unngår vi å kaste mat og spise for mye. Det er tre ting som er bra for deg og bra for planeten, sier Stordalen.

Eat-festivalen har tidligere blitt kritisert for å være en eliteklubb for kjendiser, prinsesser og andre som har gode intensjoner, uten at den fører til reelle endringer i verden. Det er Stordalen helt uenig i:

– Skal man forandre, må man regne med å få kritikk. Det har skjedd veldig mye på bare de fem åra siden vi startet konferansen. Da så man ikke mat, helse, klima, miljø ikke noe man nødvendigvis så i sammenheng, men det gjør man nå over hele verden.

Gunhild Stordalen fortalte åpent om den sjeldne sykdommen sin hos Ole Torp på NRK i 2017. Du trenger javascript for å se video. Gunhild Stordalen fortalte åpent om den sjeldne sykdommen sin hos Ole Torp på NRK i 2017.

Grunnleggeren ser frem til fem nye år med konferansen.

– Det er bare fantasien som setter grenser. Jeg håper konferansen da har spredd seg til mange flere lang, og at det er mange flere deltakere.

Norge setter i gang plastdugnad

– Dersom vi ikke gjør noe med plastikken, risikerer vi at det blir mer søppel enn fisk i havet, sier Norges utviklingsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) var en av hovedtalerne på Eat-forumet. Han snakket mandag om hvordan Norge og verden skal bidra til å ta vare på havet.

– Vi kan ikke lenger bruke havet som søppelbøtte. Skal vi fø på 10 milliarder mennesker i 2050, er vi helt avhengige av rene hav. Derfor skal Norge lede an i en internasjonal dugnad for rene hav, sier Astrup til NRK.

Ifølge Astrup tar Norge nå initiativ til et nytt internasjonalt plastfond som skal bidra med å få på plass avfallshåndteringssystemer i utviklingsland.

– Vi må bekjempe marin søppel. Dersom vi ikke gjør noe med plastikken, risikerer vi at det blir mer søppel enn fisk i havet.

Kronprins Haakon holder også et innlegg på konferansen tirsdag. Blant andre celebre gjester er den svenske kronprinsessa Victoria.