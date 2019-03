Prisen for å få igjennom den omstridte brexitavtalen er høy for statsminister Theresa May.

I en dramatisk vending i brexit-saken i kveld, skal hun ha lovet å gå av som statsminister dersom politikerne stemmer for utmeldingsavtalen med EU.

Løftet kom under et møte med partifeller i Underhuset, etter at en ydmyket og hardt presset May den siste tiden har blitt bedt om å gå av for å løse de politiske flokene i Westminster.

– Jeg er beredt til å forlate denne jobben enn hva jeg har tenkt, for å gjøre hva som er riktig for landet og for partiet. Vi er nødt til å få gjennom en avtale og holde løftet om brexit, skal May ha fortalt partifellene, ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor.

May skal ikke ha satt noen dato for sin mulige avgang.

Gjennom på tredje forsøk?

Ifølge en av dem som var til stede, holdt statsministeren en ærlig og svært engasjert tale.

Brexitavtalen har vært nedstemt to ganger, og har ført til at Storbritannia ikke forlater EU som planlagt på fredag.

Blir brexitavtalen godkjent på tredje forsøk, forlater Storbritannia EU den 22 mai. En avstemning over avtalen kan muligens skje på fredag.

May skal være overbevist om at om hun denne gangen vil makte å få mange nok av sine egne til å stemme for avtalen.

Følg direkte: Det britiske Underhuset diskutere og stemme over åtte alternativer til brexitavtalen. Du trenger javascript for å se video. Følg direkte: Det britiske Underhuset diskutere og stemme over åtte alternativer til brexitavtalen.

Snur i brexit-saken

Det har allerede vakt oppsikt at flere av de harde brexit-forkjemperne ser ut til å ha snudd i spørsmålet om Mays avtale.

Tanken på at brexit kan bli avblåst har fått flere brexit-forkjempere til å stemme på Mays brexitavtale, blant dem Jacob Rees-Mogg. (t.h.) Foto: Toby Melville / Reuters

Tanken på at parlamentet i dag kan blir enige om en utmelding av EU som innebærer et tettere forhold til EU, eller ikke noe utmelding i det hele tatt, har gitt pipa en ny lyd.

– Brexit-avtalen har mange feil, men hvis jeg ikke støtter den, kan vi ende opp med ikke å forlate unionen i det hele tatt, sa en av de største brexit-forkjemperne Jacob Rees-Mogg til journalister utenfor Westminster i forkant av møtet i Underhuset.

Han lovet i etterkant av møtet at han ville stemme for avtalen han to ganger tidligere har stemt imot, hvis regjeringens nordirske støtteparti, DUP, velger å fastholde sin motstand mot avtalen. Foreløpig ser det ut til at partiet ikke kommer til å skifte standpunkt, selv om DUPs ledelse fortsatt er i samtaler med representanter for regjeringen.

Tidligere brexit-minister David Davis er også blant dem som nå åpent støtter brexitavtalen i frykt for at det ikke blir noe brexit i det hele tatt.

Boris Johnson vil at May går av

Tidligere utenriksminister og nei til EU-general Boris Johnson, er også blant dem som vil se May gå. Ifølge britiske aviser er han også blant dem vil stemme for avtalen han de siste månedene har kjempet mot og snakket ned.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hvis denne avtalen skal gi noe mening, må tilnærmingen til EU-forhandlingene endres drastisk, sa Johnson tirsdag kveld.

May skal på møtet ha uttalt at hun vet at mange av partifellene ønsker en ny tilnærming overfor EU, når det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU skal forhandles om - etter at Mays skilsmisseavtale eventuelt er godkjent.

Ny statsminister? Tidligere utenriksminister Boris Johnson mener landet må ha en ny tilnærming til brexit-forhandlingene og hinter dermed sterkt om at han vil se at statsminister May bør gå av. Foto: Matt Dunham / AP

Må overbevise mange

May trenger å overbevise minst 75 konservative politikere for å komme i mål.

Ifølge The Times opplyser kilder i kretsen rundt Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson at 40 konservative politikere har snudd og nå vil stemme for den tidligere så utskjelte avtalen, mens 40 fortsatt ikke har bestemt seg.

Det demokratiske unionistpartiet (DUP) i Nord-Irland heller altså fortsatt mot at de ikke vil gi sin støtte til avtalen.

Et ikke ubetydelig antall politikere fra Labour må også stemme på brexitavtalen for at den skal gå igjennom.

Labours partileder Jeremyn Corbyn sier at Mays tilbud om å gå av handler mer om å håndtere forholdene i Det konservative partiet enn landets interesser.