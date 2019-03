Derfor har May mistet mye av makten

Ydmykelsene vil ingen ende ta for Theresa May.

En skadeskutt statsminister må nå se på at det britiske Underhuset har tatt kontrollen over landets utmelding fra EU.

I morgen tar politikerne i Underhuset over makten og kan bestemme den politiske agendaen.

De skal blant annet stemme over andre måter å komme seg ut av EU på, enn med den utskjelte brexitavtalen til May.

Utfallet kan bli at Storbritannia knytter seg tettere til EU etter brexit, og at Storbritannia komme til å gå inn i et EØS-samarbeid sammen med Norge.

EØS-avtalen knytter Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked som blant annet betyr at varer, tjenester og folk kan flyte fritt over grensene.

Dette skal de stemme over

Å gå ut av EU uten noen avtale

En standard frihandelsavtale

Regjeringens brexitavtale

Brexitavtalen + medlemskap i tollunionen

Brexitavtalen + medlemskap i tollunionen og det indre marked

En ny folkeavstemning

Avlyse brexit

Det er ikke usannsynlig at både Arbeiderpartiet og rundt 100 politikere i det Konservative partiet kan komme til å gå inn for en «norsk» EU-modell.

Anti-Brexit forkjemperne har noe mer vind i flaggene sine enn sine meningsmotstandere akkurat nå. Foto: Isabel Infantes / AFP

Strengt tatt behøver ikke regjeringen å ta hensyn til Parlamentets avstemninger, men den har gitt signaler om at den vil gjøre det.

Mange advarer også om at heller ikke Underhusets avstemninger vil gi noe klart svar.

Hva skjer videre?

Ny utsettelse av brexit

Alle alternativer utenom Mays brexitavtale og ingen avtale, innebærer at britene må be EU om en ytterligere utsettelse.

En lang utsettelse vil innebære at britene må ta del i valget til nytt EU-parlament i mai.

May går av

En lang utsettelse vil også føre til at statsministeren går av. Det har hun gitt klare indikasjoner om den siste tiden.

Storbritannia er inne i en politisk krise som en følge av EU-saken. Onsdag forsøker Parlamentet å ta kontrollen over brexit-saken, uten at mange mener det vil løse flokene. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Britene går ut av EU uten noen avtale 12. april

Statsminister Theresa May sa mandag at det ikke var aktuelt å legge fram brexitavtalen til en tredje avstemning så lenge det ser ut til at det ikke er flertall for den.

Og det er det ikke.

Men dersom Storbritannia ikke godkjenner brexitavtalen denne uken, så forlater Storbritannia 12. april uten noen avtale.

Ny frist 22. mai

Er det en avtale på plass, eller enighet om en vei videre, så er ny utmeldingsdato 22. mai.

Flere grunner til at May er svekket

I tillegg til at Parlamentet nå har satt seg i førerstolen i brexit-saken, så er det flere grunner til at statsminister Theresa Mays dager som statsminister kan være talte.

Klarte ikke å levere brexit 29. mars

Har brukt to år på å forhandle fram en brexitavtale som er blitt stemt ned to ganger

Har lagt skylden på brexitkaoset på kranglete politikerne i Underhuset uten å ta noe selvkritikk

Kan bli nødt til å gi en dato for når hun går av som statsminister for å få gjennomslag for brexitavtalen sin

Utsatt for kupp-planer i eget parti

Gjorde en «elendig» valgkamp i 2017 og mistet flertallet

I helgen var omfattende spekulasjoner om May ville bli tvunget til å gå av som statsminister.

Vil statsminister Theresa May bli kastet som statsminister? Hun har blitt bedt om å annonsere sin avgang. Foto: Ho / AFP

Mange i Det Konservative partiet mener det er eneste mulighet for å få igjennom en avtale om EU.

Det er også mange harde brexit-forkjempere som ønsker at Storbritannia skal forlate EU uten noen avtale i det hele tatt.

Når alt denne er sagt, er det på sin plass å advare om at ingen vet hvor brexit-sagaen vil ende, heller ikke NRKs London-kontor.