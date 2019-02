Konservative utbrytere går sammen med labour-opprørere

– Brexit har endret Det konservative partiet og ødelagt alle forsøk på å modernisere det, sier de tre utbryterne i et brev til statsminister Theresa May, gjengitt av BBC.

De skriver at May ikke har klart å stå imot de hardeste Brexit-tilhengerne, og at de nå tillater seg å opptre som et parti innad i partiet.

De tre utbryterne mener også at statsministeren i for stor grad lar seg styre av det nordirske unionistpartiet, DUP.

I en twittermelding står det at de tre måtte bryte ut for å sette sine valgkretser, landet og folket først.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Dette gjør meg trist. Dette er mennesker som hengivent har tjent vårt parti i mange år, og jeg takker dem for det, sier statsminister Theresa May i en uttalelse.

Nå står de sammen etter å ha forlatt Labour og Det konservative partiet. De har dannet en ny uavhengig og EU-vennlig parlamentsgruppe. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Regjerings flertall kan være i fare

Dramaet i det britiske underhuset begynte mandag da avhoppere fra Labour dannet en uavhengig parlamentsgruppe. De åtte fra Labour har nå fått følge av tre konservative parlamentarikere.

Ifølge britisk presse kan en rekke underhusmedlemmer fra de to store partiene komme til å gjøre det samme.

– Et betydelig antall kolleger er klare til å følge oss i løpet av de nærmeste ukene og månedene, sa en av utbryterne fra Det konservative partiet Heidi Allen, på en pressekonferanse onsdag.

Heidi Allen, en av utbryterne fra Det konservative partiet, tror de får følge av flere. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Da kan parlamentsflertallet til Theresa May være i fare. Hennes majoritet er nå skrumpet inn til 8 parlamentarikere.

Det inkluderer den støtten hun er helt avhengig av fra det nordirske unionistpartiet, DUP, som har 10 mandater.

Kritiserer både brexit og antisemittisme

Labour-utbryterne har sagt at de er misfornøyde med partileder Jeremy Corbyns brexit-strategi, og mener partiet burde presset hardere på for å få en ny folkeavstemning om EU-medlemskapet.

– Jeg er skuffet, men det er Labour som har en troverdig plan for Brexit, og de konservative som har kludra det til, var Jeremy Corbyns reaksjon på utmeldingene.

Satirikeren Kaya Mar med sine karikaturer av Jeremy Corbyn og Theresa May foran Underhuset denne uka. Foto: OLI SCARFF / AFP

Utbryterne har også kritisert det de mener er hans mangelfulle oppgjør med antisemittiske holdninger i Labour. Det har ikke vært et større frafall av parlamentarikere fra Labours gruppe siden 1981.

Allerede større enn Liberaldemokratene

– Vi må akseptere at vi har feilet fordi vi ikke har klart å gi plass til dem hos oss, skriver lederen av Liberaldemokratene, Vince Cable, i en pressemelding. Han leder det mest EU-vennlige partiet i Underhuset, men utbryterne fra de to store partiene har likevel valgt å lage sin egen uavhengige gruppe.

Lederen av Liberaldemokratene Vince Cable er skuffet. Han ville helst hatt utbryterne over i sitt parti. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Vi strekker ut en hånd til dem. Vi har allerede en god relasjon til dem, fortsetter Cable.

Ifølge tidsskriftet The Spectator, er det et ønske hos liberaldemokratene om at de på sikt skal kunne slå seg sammen med den uavhengige gruppen, som allerede nå har like mange parlamentarikere som Liberaldemokratene.

Utbrytergruppen fikk onsdag en oppslutning på 10 prosent i en fersk meningsmåling gjennomført for Sky News.

Det er 1 prosentpoeng mer enn Liberaldemokratene, som får 9 prosent. De konservative får en oppslutning på 32 prosent, mens Labour får 26 prosent.