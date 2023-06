Stoltenberg til Tyrkia for å diskutere svensk Nato-søknad med Erdogan

25 utenriksministre fra de til sammen 31 Nato-landene er til stede i Oslo for en siste samling før det viktige Nato-toppmøtet i Vilnius i juli.

Medlemskap for både Ukraina og Sverige står på agendaen.

Tyrkia har så langt blokkert Sveriges vei inn i Nato.

– Det er i hele Natos interesse å få Sverige inn som medlem så fort som mulig. Også Tyrkia, sa Stoltenberg.

Til Tyrkia for å møte Erdogan

Jens Stoltenberg sier han «i nær framtid» skal reise til Ankara for å snakke med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om Sveriges Nato-medlemskap.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier Sverige nå har oppfylt alle sine alle forpliktelser for å bli medlem.

På vei inn til møtet i morges, understreket han at både USA og Norge jobber for å få Sverige inn i Nato.

– Vi kjenner støtte fra flere, men at både USAs president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken, og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt er så tydelige i sin støtte er veldig viktig, sier Billström til NRK.

– Jeg gleder meg enormt over Anniken Huitfeldts uttalte støtte til Sveriges medlemskap. Sverige tar nå sine viktigste sikkerhetspolitiske beslutninger på 200 år, sier Billström.

Nye terrorlover i Sverige

Billström understreket at Sverige fra og med i dag, 1. juni, har innført en ny terrorlovgivning. Denne er til dels et svar på Tyrkias motkrav for å slippe Sverige inn i forsvarsalliansen.

– Det er på tide at Tyrkia og Ungarn starter ratifiseringen av Sveriges søknad om Nato-medlemskap, sa den svenske utenriksministeren.

Han sier det til tross for motstanden fra Tyrkia har gått fort.

– Dette var aldri en sprint, men et maraton. Og nå ser vi sluttlinja.

I Tyrkia er det derimot mindre hastverk med å ratifisere Sveriges medlemskap i alliansen. Det tyrkiske parlamentet har sine siste møter før sommeren denne uka. Lite tyder på at de vil behandle Sveriges søknad nå.

Tyrkias utenriksminister deltar ikke på dagens møte i Oslo.

Tyrkia, Sverige og Finland skal møtes før det neste formelle Nato- toppmøtet 11. og 12. juli.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier det er dette møtet som blir virkelig viktig for Sverige.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier det er på høy tid at Sverige blir medlem.

– Hvor skuffet er du over at dere ikke får bestemt på dette møtet at Sverige får bli med?

– Dette er et uformelt møte, så vi har ikke de forventningene for møtet, men jeg forventer at Sverige blir et medlem snart. Det betyr mye for sikkerheten i regionen, sa den norske utenriksministeren.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto håper at svenskene får komme inn i Nato før toppmøte i Vilnius.

– Tror du svenskene kommer inn før toppmøtet i Vilnius?

– Jeg håper at alt gjøres nå før Vilnius-møtet, at svenskene kommer inn. Vi har et trepartssamarbeid mellom Tyrkia, Sverige og Finland. Vi er ferdige med Finland, men vi skal møtes igjen i juni for å diskutere sakene (hvor de nå står red.anm.), og jeg tror Sverige har gjort alt mulig, inkludert den nye loven mot terrorisme, sa Haavisto.

Ukraina på søkerlista

Ukrainske myndigheter sendte en søknad om Nato-medlemskap i høst, og det er knyttet en viss spenning til hvordan Nato vil svare på denne.

På vei inn i Oslo rådhus torsdag morgen gjentok Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at «Ukrainas fremtid er i Nato»

– Moskva skal ikke ha vetorett mot Nato-utvidelse, alle Nato-medlemmer er enige om at døren er åpen for nye medlemmer, sa Stoltenberg, som igjen understreket at «Ukrainas fremtid er i Nato».

På Natos toppmøte i Bucuresti i 2008 ble det åpnet for at Ukraina kunne bli med i Nato, men det ble ikke gjennomført.

– Har Nato skiftet standpunkt på hvordan dere ser på mulig ukrainske angrep på Moskva?

– Vi har den samme posisjonen som før krigen. Ukraina har rett til å forsvare seg selv. Russlands angrep på Ukraina er brudd på internasjonal rett. Det er ingen tvil om hva dette er, svarte Stoltenberg.

Han sier at det viktigste nå er å sørge for at Ukraina overlever som uavhengig nasjon.

– Når krigen tar slutt, må vi sørge for at historien ikke gjentar seg. Derfor må vi få på plass rammeverk som sørger for garantier for Ukrainas sikkerhet etter krigen, sier Stoltenberg.

