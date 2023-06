Stoltenberg: – Moskva tror demokratier er late, vi skal bevise det motsatte

– Moskva tror at demokratier er late. Vi skal bevise det motsatte og at vi kommer til å ha en langvarig forpliktelse ved å stå ved Ukraina, sa Stoltenberg.

Han sa også medlemmene hadde en god diskusjon, og at han er sikker på at landene vil komme til en konsensus under Vilnius-møtet i juli.

– Ingen vet når krigen ender, men vi må vite at når krigen slutter, at vi har et rammeverk på plass som forhindrer at Russland angriper igjen, sa Stoltenberg.

FAMILIEBILDE: Det ble tatt et «familiebilde» av Nato-landene etter det uformelle møtet. Her med Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt og Anthony Blinken. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

USAs utenriksminister Anthony Blinken sa også etter det uformelle møtet at de vil fortsette prosessen med å inkludere nye medlemmer.

– Basert på dagens samtaler, kan man forvente at vi vil legge frem en robust støttepakke til Ukraina. Alle her står ved forpliktelsen fra București, sa Blinken og viste til da det ble åpnet for Nato-medlemskap til Ukraina i 2008.

24 utenriksministre fra de til sammen 31 Nato-landene og Sverige har i dag møttes i Oslo for en siste samling før det viktige toppmøtet i Vilnius i juli.

Det ligger flere store spørsmål på Nato-sjefens bord for tiden:

Ukrainas ønske om Nato-medlemskap – og hvilke forsikringer og garantier landet kan få før de eventuelt blir medlem av forsvarsalliansen.

Sveriges Nato-søknad, som i over ett år er blitt blokkert av Tyrkia.

Torsdag morgen sa Stoltenberg at han vil reise til Tyrkia for å ha samtaler om svensk Nato-medlemskap med president Recep Tayyip Erdogan, som nylig ble valgt for en tredje periode.

USAs utenriksminister Anthony Blinken på vei ned fra det «uformelle» møtet på Rådhuset. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Stoltenberg understreket at det haster å få Sverige inn i alliansen, og sa at det er i Natos interesse å innvilge Sverige fullverdig medlemskap raskt.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt understreket at Sverige må inn i Nato så fort som mulig.

– Ukrainas fremtid er i Nato

Spørsmålet er når Ukraina og Sverige får komme inn i Nato.

Ukrainske myndigheter sendte en søknad om Nato-medlemskap i fjor høst.

– Moskva skal ikke ha vetorett mot Nato-utvidelse. Alle Nato-medlemmer er enige om at døren er åpen for nye medlemmer, sa Stoltenberg på vei inn i møtet torsdag morgen.

Natos medlemsland sitter i en sirkel uten bord, det er noe av det som skal gjøre møtet mer «uformelt». Foto: Lise Aaserud / POOL / NTB

På Natos toppmøte i Bucuresti i 2008 ble det åpnet for at Ukraina kunne bli med i Nato, men det ble ikke gjennomført.

Skal hamre ut uenigheter

Karsten Friis er seniorforsker ved NUPI. Han mener at et av målene med dette uformelle møtet har vært å hamre ut uenigheter de ulike landene har om Ukrainas vei til Nato-medlemskap.

Karsten Friis, seniorforsker i Nupi, mener at landene nå skal hamre ut uenighetene seg imellom. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Flere land mener at så lenge Ukraina ikke er i Nato, så kan russerne angripe igjen og igjen, sier Friis. Det er et av argumentene for å få landet inn i alliansen.

Samtidig vil land som Tyskland og USA avvente med å gi en konkret dato for medlemskapet.

– De kan love dem mange praktiske ting, men de vil ikke koble det til konkrete datoer. De vil ikke love noe de ikke kan holde, sier Friis.

Det blir flagget med både norske og Nato-flagg nedover Karl Johan. Foto: Aida Khorami / NRK

Droner mot Moskva

Denne uka var det droneangrep mot flere mål i Moskva. Russiske myndigheter anklaget Ukraina for å stå bak angrepene, noe ukrainske myndigheter avviser.

Torsdag morgen fikk Stoltenberg spørsmål om hvordan Nato ser på mulige ukrainske angrep mot Moskva.

Nato sine 31 medlemsland Ekspander/minimer faktaboks Frå danninga i 1949: Belgia

Canada

Danmark

Frankrike

Island

Italia

Luxembourg

Nederland

Noreg

Portugal

Storbritannia

USA Frå 1952: Hellas

Tyrkia Frå 1955: Vest-Tyskland Frå 1982: Spania Frå 1990: Tyskland (etter at aust og vest blei til eitt land) Frå 1999: Polen

Tsjekkia

Ungarn Frå 2004: Bulgaria

Estland

Latvia

Litauen

Romania

Slovakia

Slovenia Frå 2009: Albania

Kroatia Frå 2017: Montenegro Frå 2020: Nord-Makedonia Frå 2023: Finland

– Vi har den samme posisjonen som før krigen. Ukraina har rett til å forsvare seg selv. Russlands angrep på Ukraina er brudd på internasjonal rett, svarte Stoltenberg.

Han sa at det viktigste nå er å sørge for at Ukraina overlever som uavhengig nasjon.

– Når krigen tar slutt, må vi sørge for at historien ikke gjentar seg. Derfor må vi få på plass rammeverk som sørger for garantier for Ukrainas sikkerhet etter krigen.