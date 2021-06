Stoltenberg om Nato-toppmøte: – Vi møtes i en avgjørende tid for alliansen

Opptakten til dagens møte i Brussel, var adskillig bedre enn ved det siste toppmøtet for halvannet år siden, da 70 års samarbeid attpåtil skulle feires.

USAs daværende president Donald Trump hadde flere ganger truet med å trekke landet ut av forsvarsalliansen amerikanerne var med på å grunnlegge. Han mente Europa ikke betalte nok av regningen og gav uttrykk for tvil om USA ville bistå sine allierte.

Den amerikanske presidenten forlot møtet før det var ferdig, angivelig fordi han var blitt fornærmet.

Stemningen mellom USAs president Donald Trump og de europeiske lederne, som Frankrikes Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel var ikke det helt store under toppmøtet utenfor London 4. desember 2019. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Frankrikes president Emmanuel Macron hadde erklært alliansen for hjernedød og uten strategi.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mente betegnelsen passet bedre på Macron etter at den franske presidenten hadde kritisert Nato-landet Tyrkia for å angripe en vestligstøttet milits i Syria.

Frankrikes president Emmanuel Macron hilser på Jens Stoltenberg under åpningen av toppmøtet. Foto: Olivier Matthys / AP

Stemning på stigende kurs

I dag var stemningen blant medlemslandene langt lettere.

En av grunnene er presidentskiftet i USA.

For der Donald Trump i utgangspunktet var grunnleggende skeptisk til internasjonalt samarbeid og forpliktelser for USA, har Joe Biden den motsatte refleksen. Med sine 78 år, ble Biden født midt under andre verdenskrig, den direkte årsaken til at forsvarsalliansen ble dannet sju år senere.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og USAs president Joe Biden i gemyttlig samtale. Biden har vært hard i kritikken av Erdogan og Tyrkias handlinger siden han tok over etter Donald Trump, som Erdogan hadde et svært godt forhold til. Foto: Olivier Matthys / AFP

Den amerikanske presidenten sa da han ankom at han ønsket at Europa skulle vite at USA var ved deres side.

– Artikkel 5 er en hellig forpliktelse, sa Biden og viste til paragrafen i Atlanterhavspakten, om at et angrep på et av medlemslandene er å anse som et angrep på alle.

Fakta om Nato Ekspandér faktaboks * Forsvarsalliansen NATO (North Atlantic Treaty Organization) består av 29 land i Europa og Nord-Amerika. * Ledes av Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, siden oktober 2014. * Kjernen er NATO-traktatens artikkel 5, som innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle. * Ble opprettet av tolv land, blant dem Norge, 4. april 1949. * Hensikten var å demme opp for Sovjetunionen, som få år etter opprettet Warszawapakten sammen med det kommunistiske Øst-Europa. * Etter den kalde krigen og kommunismens fall ble en rekke tidligere medlemmer av Warszawapakten tatt opp i NATO.

På agendaen for dagen stod den nye strategi for de kommende årene, «Nato 2030».

Forholdet til både Russland og Kina, klima og cyberangrep og ønsker om et økt Nato-budsjett var også noe forsvarsalliansen skulle diskutere.

Stoltenberg, som Trump flere ganger beskrev «som sin største fan», fikk en runde ros fra etterfølgeren i et lite formøte med pressen til stede.

– Takk for ditt utrolige lederskap Du har vært utrolig. Sterk. Flink til å samle folk. Jeg mener det, sa Biden, vel vitende om at Stoltenberg har betegnet de mange rundene med Trump som «krevende».

Den tidligere norske statsministeren regnes som en av de få internasjonalt som klarte å stagge den amerikanske presidenten.

Jens Stoltenberg åpner Nato-toppmøtet. Du trenger javascript for å se video. Jens Stoltenberg åpner Nato-toppmøtet.

– Ingen ønsker en ny kald krig

Etter å ha gått et langt strekk over den blå løperen i den stekende Brussel-sola, delte flere av NATO-landenes ledere sine forventninger.

Storbritannias Boris Johnson og Ungarns Viktor Orban advarte begge mot en «ny kald krig», som svar på spørsmål om hvordan de ser på at Kina seiler opp som en hovedutfordring for alliansen.

– Ingen ønsker å skli inn i en ny kald krig, forsikret den britiske statsministeren.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort det klart at Kinas økende makt utgjør en ny utfordring for Nato, som medlemslandene må forholde seg til – uansett hvilket syn de nasjonalt har på Kina.

De baltiske landene på sin side advarte sterkest mot Russlands økende innflytelse og maktbruk i landene som en gang utgjorde Sovjetunionen.

