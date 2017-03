Stockholm ber om forsterkninger

Politiet holdt torsdag en pressekonferanse etter at to menn ble funnet skutt og drept i en bil utenfor Stockholm onsdag kveld. Begge skal ha blitt skutt i hodet.

– Det har vært et stort antall skyteepisoder i Stockholm, og fem drap de siste dagene. Det er alarmerende og svært alvorlig. Vi har nå bedt rikspolitisjefen om ressursforsterkninger. Begjæringen kommer snart, og omdisponeringene iverksettes snarest, sier Stockholms politisjef Ulf Johansson.

Ifølge Johansson er målet nå å pågripe gjerningsmennene, sette en stopper for skytingen og forstyrre de kriminelle så mye som mulig.

– Vi holder på å kartlegge kompetansebehovene. Det kan være spanere, etterforskere, og uniformert personale, sier han.

VIDEO: Politiet forteller om beslag av kalasjnikover, pistoler og håndgranater.

Beslaglegger skytevåpen og granater

Etterforskningsleder Patrick Ungsäter sier han ikke kan utelukke flere episoder.

– Vi kan ikke utelukke nye voldsforbrytelser. Vi kan konstatere at dette dreier seg utelukkende om skytinger i gjengmiljøet. Det er kjente konflikter og impulshandlinger som er vanskelige å hindre, sier Ungsäter.

Han mener det er liten fare for publikum, men sier politiet likevel jobber for å minimere risikoen for at tredjepersoner blir rammet.

– Gjengmiljøet har tolv pågående konflikter hvor det er en risiko for drap. Vi har beslaglagt et stort antall kalasjnikover, håndgranater og pistoler. Det er vanskelig å se hvor mange drap vi har avverget, men vi må øke dette, sier innsatsleder Gunnar Appelgren.

Appelgren forteller at de tok 17 kalasjnikover på ett beslag på slutten av fjoråret, og at mange som kjøper våpnene får håndgranater på kjøpet.

– Akkurat nå har vi 47 drap og 57 drapsforsøk under etterforskning. Sju har dødd, og 14 er såret. Det etterforskes også en rekke andre grove lovbrudd som voldtekter og bortføringer, totalt 436, sier han.