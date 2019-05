Stjerner ut mot abortendringen: – Avskyelig

Onsdag signerte Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey under på det som omtales som USAs strengeste abortlov.

Loven vil i praksis forby abort i alle tilfeller med mindre livet til den gravide kvinnen står i faresonen.

Selv om loven etter alt å dømme vil havne i USAs høyesterett, har den skapt stor kontrovers og fått både kjendiser og politikere til å se rødt.

– Det er uhørt å forby abort i Alabama, og det er enda mer avskyelig at den inkluderer de som har blitt voldtatt eller blir utsatt for incest, skriver sanger og skuespiller Lady Gaga på Twitter.

– Så det er en høyere straff for leger som utfører abort enn for de fleste som begår voldtekt? Dette er en parodi og jeg ber for alle kvinnene og de unge jentene som vil måtte lide under dette systemet.

Gaga har selv vært åpen om at hun skal ha blitt utsatt for overgrep som 19-åring av en musikkprodusent og traumene hun har slitt med i etterkant.

Også skuespiller Alyssa Milano har valgt å snakke åpent om hva hun mener om den nye loven.

– Dette er min datter. Hennes rettigheter er menneskerettigheter, skriver hun under et bilde av henne selv og datteren.

Hun har også retweetet Gagas innlegg på hennes egen konto.

Demokratene raser

Tidligere førstedame og politiker Hillary Clinton er kjent for sitt engasjement for kvinners rettigheter – og kvinners rett til å bestemme over egen kropp er intet unntak.

– Abortforbudene i Alabama, Georgia, Ohio, Kentucky og Mississippi er forferdelig angrep på kvinners liv og fundamentale frihet. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. Vi kommer ikke til å gå tilbake i tid, skriver hun på Twitter.

Politiker og kvinneforkjemper Hillary Clinton legger ikke skjul på hva hun mener om den nye abortloven. Foto: Spencer Platt / AFP

Saken har også engasjert andre prominente demokrater.

New York-senator Kristen Gillibran mener loven er en krig mot kvinner.

– Kvinner utgjør halvparten av dette landet og fortjener betydelig bedre enn dette, skriver hun.

Senator i Minnesota, Amy Klobuchar, beskriver de nye lovene i Georgia og Alabama som farlige.

– Abortforbudene i Georgia og Alabama er feil. De er farlige. De er imot konstitusjonen. Og de går imot majoriteten av amerikanere.

Også den høyrøstede Trump-kritikeren og senator i delstaten California, Kamala Harris, har tydd til Twitter for å uttrykke hva hun mener om den nye loven.

– La oss alle være enige om at kvinners helseomsorg er under angrep. Vi kommer ikke til å stå for det og vi kommer ikke til å gi opp uten kamp. For mye står på spill.

I strid med gjeldende rett

Republikanske Alabama stemte i siste runde med 25 stemmer mot 6 for lovforslaget der det gjøres straffbart å avslutte en graviditet uansett årsak og uansett tidspunkt. Loven straffer ikke kvinnen som tar abort, kun personen som utfører aborten. Strafferammen settes til 99 års fengsel.

Den nye loven er i strid med gjeldende rett i USA og vil dermed bli satt til side av en føderal domstol.

Flere delstater i USA har det siste året strammet inn abortlovene. Her fra en demonstrasjon utenfor rådhuset i Alabama hvor loven skulle stemmes over tirsdag. Foto: Christopher Aluka Berry / Reuters

Loven vil etter alt å dømme ende opp i USAs høyesterett. Lovens tilhengere håper at høyesterett godkjenner de nye lovene og dermed setter en stopper for den grunnlovsfestede retten til abort i USA.

Etter at president Donald Trump har utnevnt to konservative dommere til høyesterett, er det knyttet stor spenning til om høyesterett vil endre loven.

Flere delstater i USA har det siste året strammet inn abortlovene. Ifølge BBC er det innført begrensninger i 16 av USAs 50 stater i år alene. De viser til Guttmacher-instituttet som er liberale i abortspørsmålet.