Alabama-guvernør godkjenner USAs strengeste abortlov

Den kontroversielle abortloven ble godkjent av delstatsforsamlingen tirsdag. Onsdag ble loven endelig godkjent av delstatens republikanske guvernør Kay Ivey.

– I dag har jeg signert Alabama Human Life Protection Act. For tilhengere av lovendringen er dette et kraftfullt tegn på befolkningens overbevisning om at ethvert liv er en hellig gave fra Gud, skriver Ivey på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Delstaten vil dermed innføre det som omtales som USAs strengeste abortlov om seks måneder.

Republikanske Alabama stemte i siste runde med 25 stemmer mot 6 for lovforslaget der det gjøres straffbart å avslutte en graviditet uansett årsak og uansett tidspunkt. Strafferammen settes til 99 års fengsel.

Foto: Saul Loeb / AFP

– Vi kan ikke gjøre om på skadene gjennom tiår der dette har vært lovlig, men denne loven kan redde livene til millioner av ufødte barn, sa den republikanske senatoren Clyde Chambliss under debatten.

Håper Høyesterett ikke stopper loven

Den nye loven er i strid med gjeldende rett i USA og vil dermed bli satt til side av en føderal domstol.

Loven vil etter alt å dømme ende opp i USAs høyesterett. Lovens tilhengere håper at høyesterett godkjenner de nye lovene og dermed setter en stopper for den grunnlovsfestede retten til abort i USA.

Etter at president Donald Trump har utnevnt to konservative dommere til høyesterett, er det knyttet stor spenning til om høyesterett vil endre loven.

Incest og voldtekt er ikke grunn for abort

I den nye loven gjøres det ikke unntak om man er blitt gravid etter å ha blitt voldtatt, etter incest eller om man er under seksuell lavalder eller av andre årsaker er uforskyldt gravid.

Det eneste unntaket der det åpnes for å kunne utføre en abort, er om den gravide kvinnens liv er i fare.

Senator Rodger Smitherman advarte mot lovforslaget. Foto: Christopher Aluka Berry / Reuters

I forkant av debatten advarte demokraten Rodger Smitherman mot lovforslaget.

– Vi sier til en 12 år gammel jente, som har blitt gravid gjennom incest og voldtekt, at hun ikke har noe valg, sa Smitherman ifølge BBC.

De folkevalgte avviste med 21 stemmer mot 11 et forslag som gjorde unntak for voldtekts- og incestofre.

Legene risikerer livstid

Loven straffer ikke kvinnen som tar abort, kun personen som utfører aborten. Leger kan bli straffet med opptil ti års fengsel for å prøve å avslutte et svangerskap.

Lovteksten sammenligner å ta abort med noen av historiens største grusomheter begått av mennesker, inkludert holocaust.

Flere delstater i USA har det siste året strammet inn abortlovene. Ifølge BBC er det innført begrensninger i 16 av USAs 50 stater i år alene. De viser til Guttmacher-instituttet som er liberale i abortspørsmålet.