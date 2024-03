Stiller til protest mot Putin på valgdagen

På den siste valgdagen i Russland, kom Julia til valglokalet i Moskva hvor den avdøde opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj pleide å avlegge sin stemme.

Foto: Gro Holm / NRK

Hun er der for å protestere mot president Vladimir Putin og hans regime. Det er Navalnyjs støtteapparat som har orkestrert demonstrasjonen.

De har ikke bedt russerne om å gjøre noe annet enn å møte opp utenfor valglokalene klokken 10 norsk tid.

Russere samler seg i et valglokale i Sankt Petersburg. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

Og mens TV-bilder viser hvordan folk flokker seg opp utenfor flere valglokaler, hvor det tidligere har vært rimelig folketomt, avlegger Julia sin stemme.

Hun viser den frem til NRK. Den går symbolsk til Navalnyj.

Julia har stryket ut navnene til de fire presidentkandidatene. Over Putin sitt navn, har hun skrevet «Aleksej Navalnyj». Foto: Gro Holm / NRK

– La der alltid være en sol. La der alltid være en himmel. La der alltid være en mor. La meg alltid være, har hun skrevet på baksiden.

Diktet var et kjent slagord mot atomvåpenpropagandaen i det tidligere Sovjetunionen.

Kan noen andre enn Putin bli president i Russland? Du trenger javascript for å se video. Kan noen andre enn Putin bli president i Russland?

I noen distrikter har valgmyndighetene fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til den varslede demonstrasjonen, melder GOLOS:

Folkesamlinger på flere enn to personer skal varsles til politiet. Og alt inne i og rundt valglokalene skal filmes.

Minst 47 russere er arrestert, varsler den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen OVD-info.

Folk samler seg inne på et valglokale i Moskva. Foto: Gro Holm / NRK

Minst et halvt dusin tilfeller av hærverk ved valglokaler ble rapportert, inkludert brannbombing og flere personer som har helt grønn væske i stemmeurner.

Det er tilsynelatende et lite nikk til Navalnyj, som i 2017 ble angrepet og dekket med grønt desinfeksjonsmiddel i ansiktet.

En kvinne ble arrestert i Moskva etter å ha helt fargestoff i en valgurne. Du trenger javascript for å se video. En kvinne ble arrestert i Moskva etter å ha helt fargestoff i en valgurne.

Ingen motstand. Ingen frihet. Ingen valg

«Vil gratulere Vladimir Putin med sin jordskredseier i valget som starter i dag. Ingen motstand. Ingen frihet. Ingen valg», skrev president for Det europeiske råd, Charles Michel, på X.

Observatører har liten til ingen tro på at valget i Russland vil være fritt og rettferdig.

Lenge før valghelgen var alle reelle motkandidater er enten fengslet, død eller avvist av valgkommisjonen.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble 16. februar meldt død av fengselet der han var innsatt. Han sonet en straff på over 30 år i Sibir. Foto: Paul White / AP

At president Vladimir Putin kommer til å vinne, er et selvfølge. Spørsmålet er heller om han får mer enn 80 prosent oppslutning.

Så hvorfor holdes det valg?

– For Putin har det hele tiden vært viktig, og kanskje spesielt nå, å vise at alt i Russland er ved det vanlige, sier Bernhard Mohr til NRK.

Å vise at regimet i Kreml har kontroll på den politiske styringen. At militæret har kontroll i Ukraina. At sentralbanken har kontroll på rubelen.

– Å holde regelmessige valg er en del av det, forklarer Mohr.

Kandidatene:

I Russland har rundt 112 millioner russere retten til å stemme. Medregnet Krim er det rundt 6 millioner «stemmeberettigede» i de okkuperte områdene, ifølge Russland.

Ina forteller til NRK at verken politikk, økonomi eller krigen i Ukraina er viktigst når hun stemmer. For henne står helsetjenester til barn og fred i sentrum.

Derfor gir hun sin stemme til Putin, sier hun.

Alina ga derimot sin stemme til Vladislav Davankov fra «Nye mennesker». Han lover høyere inntekter, bedre utdanning, bedre helsetjeneste.

– Hva betyr hans holdning til krigen i Ukraina for deg?

– Han forsøker iherdig å unngå det temaet, så jeg tror han egentlig er imot «den spesielle militæroperasjonen».

– Det er veldig viktig, både på grunn av alle menneskene som dør, og fordi den koster enorme summer som heller kunne vært brukt på helsetjenester og medisiner internt i Russland.

Russerne kan velge mellom disse fire kandidatene:

Vladimir Putin Stiller som uavhengig kandidat, med støtte fra partiet Forent Russland Russlands president Hadde en oppslutning på 75 prosent 3. mars, ifølge statlige VTSIOM

Nikolaj Kharitonov Fra Kommunistpartiet, KPRF Leder for komitéen for Det fjerne østen og Arktis Hadde en oppslutning på 4 prosent 3. mars, ifølge statlige VTSIOM

Vladislav Davankov Leder av Nye Mennesker partiet Viseformann i Statsdumaen Hadde en oppslutning på 6 prosent 3. mars, ifølge statlige VTSIOM

Leonid Slutskij Leder partiet LDPR (Det liberaldemokratiske partiet) Leder for utenrikskomitéen i Statsdumaen Hadde en oppslutning på 3 prosent 3. mars, ifølge statlige VTSIOM Les mer



Betingelser for å stille som kandidat Ekspander/minimer faktaboks Kravene til kandidater ble skjerpet i forbindelse med grunnlovsendringene i 2020. Du må være fylt 35 år (uendret krav).

Du må ha bodd i Russland i minst 25 år (tidligere 10 år).

Du kan ikke inneha utenlandsk statsborgerskap eller ha oppholdstillatelse i et annet land. Nytt i 2020 var at du heller ikke kan ha hatt statsborgerskap eller oppholdstillatelse tidligere.

Du kan ikke være dømt for «ekstremistisk virksomhet». Det betyr at den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ikke kan stille. Du kan heller ikke være bøtelagt for å spre ekstremistisk materiale.

Du kan ikke være klassifiserte som «utenlandsk agent». Da er du nemlig automatisk utestengt fra statlige og kommunale stillinger.

Ifølge den russiske valgloven må kandidater fra partier som ikke er representert i Dumaen samle inn minst 100.000 underskrifter fra minst 40 av Russlands regioner. Det er litt under halvparten av alle «føderale subjekter». Hvis de stiller som uavhengige, kreves det 300.000 underskrifter.

Ukrainas nærvær

Søndag morgen ble det innført restriksjoner på tre av Moskvas flyplasser som følge av sikkerhetsgrunner, meldte det russiske luftfartsverket.

Like før var det meldt om en bølge med ukrainske droneangrep. Restriksjonene er søndag formiddag avviklet.

For de fleste russiske velgere er president Vladimir Putins to år gamle fullskala invasjonskrig i Ukraina i stor grad usynlig, med unntak av noen tilfeller på statlige kontrollerte nyhetskanaler.

– Disse jævlene hamrer ned på oss

Unntaket er kanskje den russiske grensebyen Belgorod. Der kunngjorde myndighetene lørdag at de stenger skoler og kjøpesentre på grunn av en økning i ukrainske angrep.

Den russiske grensebyen Belgorod ble angrepet lørdag. To personer skal være drept i angrepet, ifølge lokale myndigheter. Foto: Telegram / vvgladkov / AFP

I Grajvoron, som ligger helt på grensen med Ukraina, møtte The Washington Post Yanna og Mikhail Mikhichuk fredag morgen. Ekteparet var på vei ut døren for å stemme da det eksploderte. En samling av glass og støv samlet seg i stuen.

Ekteparet er et ansikt på hvordan Putins narrativ om at det er Russland som trues av Ukraina og Vesten, har slått rot i deler av det russiske samfunnet.

– Disse jævlene hamrer ned på oss, men de skremmer ikke meg! Jeg ordner meg bare i morgen og går og stemmer på Putin, sa Yanna til The Post på fredag.

Også lørdag ble byen rammet av et angrep. To døde, ifølge lokale myndigheter.

«Valget» som ikke er et valg

På den andre siden av grensen for Ukraina, har bevæpnede, russiske soldater og valgfunksjonærer gått dør til dør og samlet stemmer fra de lokale innbyggerne i de russiskokkuperte områdene.

Ifølge Denis Pusjilin, lederen for de russiskstøttede separatistene i Donetsk, stemte over halvparten av befolkningen i forhåndsvalget.

– Folket i Donbas tok valget for lenge siden, og bekrefter det nå igjen. Folk går entusiastisk ut for å stemme for sitt lands fremtid, hevder han på Telegram.