Soldater og mobile valglokaler: Slik skal Putin vinne Øst-Ukraina

– Selvfølgelig. Om russere i følge med soldater kommer til leiligheten og ber dem om å stemme på Putin, vil alle si: Ok, ja.

Ivan Fedorov, Ukrainas Zaporizjzja-guvernør, frykter at innbyggerne hans trues til å avlegge stemme i det russiske presidentvalget.

– Fordi alle ønsker å redde livet sitt. Men det betyr ikke at innbyggerne våre ønsker å støtte Putin, forteller han til BBC.

Det er satt opp valglokaler i de okkuperte områdene, men under årets russiske presidentvalg, er ikke velgerne pålagt å besøke dem.

Det er slik Putin håper å vinne stemmer i Øst-Ukraina.

– Våre borgere er veldig redde

«Kjære velgere, vi bekymrer oss for din sikkerhet! Du trenger ikke gå noe sted for å stemme. Vi kommer hjem til deg med stemmesedler og urner!»

Slik lyder meldingen fra den russisk-installerte valgkommisjonen i Zaporizjzja-regionen.

Bilder fra Luhansk og Donetsk viser russiske valgfunksjonærer som går dør til dør for å hente inn valgstemmer. I følge med dem går russiske soldater.

Kartet viser Zaporizjzja, Kherson, Donetsk, Luhansk, som ble annektert i 2022, og Krim-halvøya. Sistnevnte ble okkupert av Russland tilbake i 2014.

For første gang siden den fullskala invasjonen av Ukraina, er det presidentvalg i Russland. Offisielt starter valget 15. mars.

Men i de okkuperte områdene i Ukraina, har det vært åpent for å forhåndsstemme siden februar.

Flere av valglokalene er provisoriske. Noen av lokalene har hjul, andre er bare stemmebokser plassert på bord langs fortauet.

Et valglokale på hjul i Luhansk, skal være med på å vinne valget for Russlands president Vladimir Putin. Foto: VALGKOMMISJONEN I FOLKEREPUBLIKKEN LUHANSK/ TELEGRAM Folk avgir stemmer ved en sporadisk valglokale i Luhansk. Foto: VALGKOMMISJONEN I FOLKEREPUBLIKKEN LUHANSK/ TELEGRAM Folk avgir stemmer ved en sporadisk valglokale i Luhansk. Foto: Valgkommisjonen i Folkerepublikken Luhansk/ Telegram

Det skal angivelig være av hensyn til sikkerheten.

– Forhåndsstemmene organiseres i områder hvor det er økt sannsynlighet for beskytning og sikrer at det ikke samler seg for mange velgere på valgkontorene, skriver Elena Kravtsjenko på Telegram.

Hun er sjef for valgkommisjonen i Luhansk. Hennes kollega i Donetsk, Vladimir Vysotskij, skriver på Telegram at hver tredje innbygger allerede har stemt.

Krever valgene annullert

– Å tvinge millioner av ukrainere som bor i midlertidig okkuperte områder eller har blitt flyttet til russisk territorium til å delta i såkalte valg, er ulovlig. Det skriver Ukrainas innenriksdepartement i en uttalelse.

De oppfordrer ukrainere i de okkuperte områdene å ikke stemme.

De ber sine internasjonale allierte om å ikke anerkjenne det russisk-arrangerte valg i okkuperte områder.

Det samme gjorde Nato-sjef Jens Stoltenberg da han la fram sin årsrapport for alliansen torsdag.

Angrep i Russland

Tidligere denne uken ble det rapportert om angrep inne i Russland.

Angrepene skal ha skjedd i fylkene Belgorod og Kursk. De grenser til Kharkiv og Sumy fylker i Ukraina.

Bak militæraksjonen stod tre russiske avdelinger som alle kjemper på ukrainsk side, inkludert Den sibirske bataljonen.

I en video oppfordret Den sibirske bataljonen russere til å boikotte presidentvalget i Russland.

NRK har tidligere skrevet hvordan angrepet kan tolkes som en politisk markering for å skape uro i Russland foran presidentvalget på søndag.