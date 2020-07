Skal du reise? Dette er reglene for landene som nå er åpne

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har offentliggjort nye reiseråd.

Du kan nå reise karantenefritt til mange Schengen- og EØS-land. Unntakene er Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Luxembourg og mesteparten av Sverige.

Flere europeiske land utenfor Schengen og EØS er også «røde».

GRØNT LYS: Regjeringen åpner for reise til landene i grønt. Kartet kan bli justert.

Restriksjonene vil oppdateres hver 14. dag.

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport oppfordrer alle passasjerer til å bruke ansiktsmaske under flyreiser. Flyselskapene fører egne regler på dette.

Land i Europa har innført ulike tiltak og retningslinjer.

Her er reglene for de viktigste landene som regjeringen nå åpner for.

Baltikum

Det foreligger ingen spesielle restriksjoner for reise til Estland.

I Latvia oppfordres man til å holde to meter avstand til andre.

Reisende som ankommer Litauen via Sverige må i 14 dagers karantene.

Generelle råd om å ta hensyn og holde avstand gjelder i alle de tre landene.

Les mer om innreise til Estland her.

Les mer om innreise til Latvia her.

Les mer om innreise til Litauen her.

Belgia

Det er obligatorisk å dekke til ansiktet på offentlig transport.

Det oppfordres til å holde halvannen meters avstand til andre.

Les mer om innreise til Belgia her.

Frankrike

Reisende må fylle ut og ha med seg en erklæring om symptomfrihet.

Forsamlinger på offentlige plasser er begrenset til 10 personer.

Ansiktsmaske er obligatorisk på all offentlig transport.

Les mer om innreise i Frankrike her

Hellas

Reisende må registrere seg på nett senest 24 timer før ankomst. Myndighetene oppfordrer til å laste ned lokaliseringsappen Visit Greece.

Det gjøres stikkprøver av turister ved grensene.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport og offentlige steder med begrenset plass.

Landet ble åpnet for flere turister onsdag sist uke. Det er gjennomført 6500 koronatester på flyplasser omkring i landet.

Det obligatoriske innreisedokumentet inneholder flyinformasjon, personlig informasjon, adresse til bosted og reisemål.

STIKKPRØVE: Turister venter på å bli testet for Covid-19 ved grensen mellom Bulgaria og Hellas. Det åpnes nå for at nordmenn kan reise til Hellas fra 15. juli. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP

24 timer innen avreise får man en QR-kode på e-post. Den må lastes ned på mobilen eller skrives ut. Har du ingen QR-kode, risikerer du å bli nektet ombordstigning ved utreise.

Apollo har allerede satt opp fly fra Norge til Hellas. Flyvningen mellom Oslo og Kreta vil gå ukentlig fra 17. juli. Oslo til Rhodos har oppstart 26. juli.

Halvparten av plassene på det første flyet til Kreta ble solgt i løpet av 48 timer.

Ving starter sine reiser 22. august.

Les mer om innreise i Hellas her.

Italia

Du må signere og printe ut et selverklæringsdokument før innreise.

Ansiktsmasker er obligatorisk i butikker og på offentlig transport.

Alle italienske cruisebåter er innstilt.

Reisende til Sardinia må registrere seg på nett før avreise.

Landet åpnet grensene 3. juni for innbyggere i EU, Storbritannia, Schengen-området, Andorra, Monaco, Vatikanstaten og San Marino.

Det koronarammede landet hadde da vært stengt siden 9. mars.

Helseminister Roberto Speranza sier de velger den «forsiktige linjen».

– Situasjonen på globalt nivå er fortsatt veldig uoversiktlig. Vi må unngå at det italienerne ofret i disse månedene er forgjeves, sa han.

Les mer om innreise til Italia her.

Nederland

Reisende som ankommer med fly må fylle ut en helseerklæring i forkant.

Reisende må ha reservert bosted for hele oppholdet i forkant.

Det oppfordres til å ferdes til fots eller på sykkel ved korte reiser.

KONGELIGE HJUL: Dronningen av Nederland besøker kunstmuseet i Haag i juni. Nå åpnes det for reising til Nederland. Der oppfordres det til å ferdes mest på sykkel. Foto: Frank Van Beek / AFP Foto: Frank Van Beek / AFP

Les mer om innreise til Nederland her.

Polen

Det foreligger ingen spesielle restriksjoner for reise til Polen. Generelle råd om å ta hensyn og holde avstand gjelder.

Les mer om innreise til Polen her.

Spania

Reisende må registrere seg på nett eller app før ankomst.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport og steder med begrenset plass.

Unntak for ansiktsmaske på strender, i bassenger og på restauranter.

Lørdag 4. juli ble den spanske regionen Lleida i Catalonia sperret av. 200.000 innbyggere er nå isolert etter raskt økende smitte. Utbruddet er koblet til gjestearbeidere i jordbruket.

70.000 mennesker i regionen Galicia nordvest i landet er også isolert på grunn av et stort koronautbrudd.

NRK har vært i kontakt med nordmenn som har reist til Spania. De måtte fylle ut et skjema der de skrev under på at de ikke har symptomer på korona. Alle ble målt for feber.

Det vil være unntak fra ansiktsmaske på stranden, ved bassenget, på restaurant eller når man driver med idrett.

Les mer om innreise i Spania her

Sverige

Mesteparten av Sverige er ikke åpnet for reiser. Enkelte regioner er likevel gitt grønt lys.

Storbritannia

Reisende må fylle ut et registreringsskjema før ankomst. Skjema må holdes klart ved landing, enten i printet form eller på mobil.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport i England. I Skottland er det anbefalt.

LONDON: Pubene i England fikk åpne igjen lørdag 4. juli. Her fra The Black Lion pub i London. Foto: Frank Augstein / AP

Les mer om innreise til Storbritannia her.

Tsjekkia

Det oppfordres til å holde to meters avstand til andre.

Ansiktsmaske er obligatorisk på offentlig transport, i taxier, på folksomme steder.

Kravet om ansiktsmaske gjelder også bygninger som ikke er husstander. Unntaket er når man spiser og drikker.

Les mer om innreise til Tsjekkia her.

Tyskland

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlige områder innendørs og på offentlig transport.

BERLIN: Regjeringen justerer reiseråd for mange europeiske land. Det er jo ikke lenger frarådet å reise til Tyskland. Foto: Kay Nietfeld / AFP

Et lokalt smitteutbrudd på et slakteri skapte bekymring i Tyskland i midten av juni. Reproduksjonstallet spratt opp til nærmere 3, men dette er nå redusert til under 1 igjen, melder Robert Koch-instituttet.

Det betyr at smitten fortsetter å synke.

Les mer om innreise til Tyskland her.